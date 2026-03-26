EEUU actualiza advertencias de viaje y coloca a estos 20 países en nivel máximo de riesgo

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualiza su lista de advertencias de viaje, con nuevas restricciones para abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de advertencias de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos publicada el 26 de marzo de 2026 establece nuevos parámetros de riesgo para ciudadanos estadounidenses que planean desplazarse fuera del país durante el mes de abril. El gobierno estadounidense ha elevado el nivel de alerta en una veintena de países, principalmente en Medio Oriente, áfrica y Europa del Este, debido a conflictos armados, terrorismo y una reducción en la capacidad de asistencia consular. Este ajuste afecta a aproximadamente 10 millones de personas con intenciones de viajar, según datos de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje (ASTA).

Según el portal oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos (U.S. Department of State), la categorización de los destinos se realiza en cuatro niveles de advertencia, que van desde “ejercer precauciones normales” hasta “no viajar”, y se basa en información recopilada por las embajadas estadounidenses, servicios de inteligencia estadounidenses y organismos multilaterales como la ONU. El objetivo es proteger a los ciudadanos frente a riesgos geopolíticos, sanitarios y de seguridad pública.

El contexto de este ajuste responde a la reciente escalada de tensiones en Medio Oriente, tras la serie de ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel sobre infraestructuras estratégicas en Irán, ocurridos el 28 de febrero de 2026. A raíz de estos eventos, varios países de la región han registrado un aumento en el nivel de alerta, mientras que otras zonas enfrentan conflictos prolongados, crisis humanitarias o amenazas específicas para visitantes extranjeros, según el monitoreo institucional disponible en travel.state.gov.

¿Cuáles son los países más peligrosos para estadounidenses en abril de 2026?

La advertencia de “no viajar” o nivel 4 se aplica a las naciones donde la vida y la integridad física de los ciudadanos estadounidenses estarían en riesgo alto. De acuerdo con el departamento de Estado, la lista vigente incluye:

Afganistán

Bielorrusia

Burkina Faso

República Centroafricana

Haití

Irán

Irak

Líbano

Libia

Malí

Myanmar

Níger

Corea del Norte

Rusia

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Ucrania

Yemen

Estos países presentan conflictos armados activos, riesgo de terrorismo, secuestros, colapso de servicios públicos y, en muchos casos, ausencia total de representación consular. Según travel.state.gov, “los estadounidenses no deben viajar a ninguno de estos destinos bajo ninguna circunstancia”.

Veinte países, incluyendo Irán, Rusia y Somalia, figuran bajo advertencia de 'no viajar' por alto riesgo para ciudadanos estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué criterios usa el Departamento de Estado para clasificar los riesgos?

El sistema de advertencias del departamento de Estado se basa en cuatro niveles:

Nivel 1 – Ejercer precauciones normales: Aplicable a países con riesgo bajo o comparable al de Estados Unidos .

. Nivel 2 – Ejercer mayor precaución: Existe un riesgo incrementado, como delitos, disturbios o amenazas puntuales.

Nivel 3 – Reconsiderar el viaje: Los riesgos pueden incluir inseguridad pública, terrorismo, secuestros o deficiencias en los servicios de salud.

Nivel 4 – No viajar: Peligro extremo de muerte, lesiones graves, secuestros o imposibilidad de asistencia consular.

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Estado, “la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es la máxima prioridad de la diplomacia estadounidense”.

¿Qué países deben evitarse por riesgo elevado aunque no estén en guerra?

El nivel 3 sugiere reconsiderar los viajes a países con riesgos específicos, como delincuencia sistemática, disturbios sociales, terrorismo, deficiencias médicas o inestabilidad política. En abril de 2026, la lista oficial incluye:

Arabia Saudita

Omán

Kuwait

Bahréin

Colombia

Honduras

Israel

Jordania

Nigeria

Venezuela

Bangladesh

Papúa Nueva Guinea

Pakistán

Azerbaiyán

Guyana

Guinea-Bisáu

Burundi

Chad

Trinidad y Tobago

Uganda

Mauritania

Nepal

Nueva Caledonia (territorio)

Nicaragua

Qatar

Tanzania

Emiratos árabes Unidos

Las advertencias para estos destinos se relacionan principalmente con terrorismo, delincuencia, secuestros, disturbios sociales o limitaciones en la atención médica, según los informes oficiales publicados por el departamento de Estado.

¿Cuáles son los riesgos detectados en países de Medio Oriente y áfrica?

La actualización de marzo de 2026 responde principalmente al recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente. Tras los ataques de febrero en Irán, los países del Golfo Pérsico han experimentado un aumento de amenazas de atentados, hostigamiento a extranjeros y restricciones en la movilidad. La embajada estadounidense en Arabia Saudita advirtió: “Se insta a los ciudadanos estadounidenses a evitar lugares frecuentados por extranjeros y a monitorear fuentes oficiales de información”.

En áfrica, regiones como el Sahel, el Cuerno de áfrica y la zona de los Grandes Lagos concentran focos de violencia armada y terrorismo. Malí, Níger, Burkina Faso, Somalia y Sudán del Sur permanecen bajo nivel 4, junto a República Centroafricana y Libia, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El endurecimiento de alertas responde a conflictos armados, terrorismo y limitada asistencia consular en Medio Oriente, África y Europa del Este. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué países latinoamericanos tienen advertencias elevadas para estadounidenses?

En América Latina, el departamento de Estado mantiene advertencias de nivel 3 para Colombia, Honduras, Venezuela, Guatemala y Nicaragua, entre otros. Los motivos incluyen crimen organizado, secuestros, violencia política y limitaciones en servicios de emergencia. Sobre Colombia, la alerta indica: “Reconsidere el viaje debido a delitos, terrorismo, disturbios civiles y secuestros”.

¿Dónde se mantiene el nivel de precaución moderado?

El nivel 2 incluye a países con riesgos incrementados pero controlados en relación a delitos menores, alteraciones del orden público o manifestaciones. En Europa, destacan Francia, España, Alemania y Reino Unido. En América Latina, México, Brasil y Chile figuran en este grupo, mientras que en Asia están India, China y Filipinas.

¿Cuáles son los países más seguros según Estados Unidos?

El nivel 1 corresponde a países donde solo se requiere ejercer precauciones normales. Entre ellos están:

Argentina

Australia

Canadá

Japón

Suiza

Nueva Zelandia

Islandia

Noruega

Finlandia

El departamento de Estado recomienda consultar periódicamente la lista actualizada, ya que los niveles pueden cambiar rápidamente por factores externos.

Naciones como Colombia, Honduras y Venezuela en Latinoamérica presentan advertencia de nivel 3 por crimen organizado y violencia política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impactan estas advertencias en los planes de viaje y seguros?

Las advertencias oficiales influyen directamente en la planificación de viajes, pólizas de seguro y cobertura médica en el exterior. Muchas compañías excluyen la cobertura en países bajo nivel 3 y 4, y algunas organizaciones restringen los desplazamientos de su personal según el estatus oficial. Además, el propio departamento de Estado aclara que “es posible que la asistencia consular sea limitada o inexistente en países bajo advertencia de no viajar”.

¿Qué recomienda el Departamento de Estado antes de viajar?

El organismo recomienda:

Consultar la página Travel Advisories antes de planificar cualquier desplazamiento.

antes de planificar cualquier desplazamiento. Registrar el itinerario en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés).

(STEP, por sus siglas en inglés). Mantenerse en contacto con la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Revisar la cobertura del seguro médico internacional.

Preparar un plan de contingencia en caso de emergencia.

La institución enfatiza: “La situación puede cambiar rápidamente y los ciudadanos deben estar preparados para modificar sus planes de viaje en función de la evolución de los riesgos”.

¿Qué se puede anticipar en futuras actualizaciones?

El departamento de Estado realiza revisiones periódicas de sus advertencias conforme a la evolución de conflictos, brotes epidemiológicos o desastres naturales. Los ciudadanos estadounidenses en el exterior deben seguir las recomendaciones oficiales y atender a las comunicaciones directas de las embajadas y consulados.