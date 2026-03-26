Argentina confirmó su selección de tenis para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Dante Pagani, Benjamín Chelía, Sol Larraya Guidi y Sofía Meabe integrarán la delegación nacional en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Argentina tiene representantes confirmados para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Dante Pagani, Benjamín Chelía, Sol Larraya Guidi y Sofía Meabe integrarán la delegación nacional en el certamen que se desarrollará del 12 al 25 de abril, con la competencia de tenis prevista entre el 20 y el 24 en el Centro de Tenis Fred Maduro.

El equipo estará acompañado por los oficiales de la Asociación Argentina de Tenis Juan Manuel Tiseyra y Gerónimo Degreef, quienes tendrán a su cargo la preparación y el seguimiento de los jugadores durante el torneo.

El evento reunirá a más de 2.200 deportistas provenientes de 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y contempla la disputa de 23 deportes. En ese contexto, el tenis formará parte del programa con las pruebas de singles, dobles y dobles mixtos.

En cuanto al formato de competencia, el cuadro de singles se jugará desde primera ronda, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Por su parte, las modalidades de dobles y dobles mixtos comenzarán desde los octavos de final. Cada país podrá presentar una sola pareja por categoría, mientras que cada jugador tendrá la posibilidad de participar en hasta tres pruebas.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud están destinados a deportistas nacidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011. Desde su creación en 2012, el certamen se disputa cada cuatro años y se consolidó como un escenario ideal para el surgimiento de jóvenes promesas.

La Argentina buscará sostener el protagonismo alcanzado en la última edición, disputada en Rosario 2022. En aquella oportunidad, el tenis nacional tuvo una destacada actuación con múltiples medallas doradas: Luciana Moyano y Luisina Giovannini se consagraron en dobles femenino, la propia Moyano también se quedó con el título en singles, y junto a Lautaro Midón obtuvo el oro en dobles mixto. Además, Midón sumó la medalla de plata en singles masculino

Los representantes nacionales

Los tenistas argentinos se presentan en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Dante Pagani, de 17 años y oriundo de San Lorenzo, Santa Fe, es uno de los principales referentes del equipo. Actualmente se ubica en el puesto 15 del ranking junior ITF y ya suma ocho títulos en la categoría, entre los que se destaca su reciente consagración en el J500 de Gaspar. En el circuito profesional, ocupa la posición 973 y conquistó su primer trofeo en el M15 de Olavarría.

Benjamín Chelía, también de 17 años y nacido en Pinamar, Buenos Aires, llega con recorrido en el circuito juvenil internacional. Se posiciona en el puesto 170 del ranking junior ITF y acumula tres títulos en la categoría. En el ATP Tour, se ubica en el puesto 1721.

Sol Larraya Guidi, de 18 años y nacida en Tandil, Buenos Aires, es una de las principales exponentes del tenis juvenil argentino. Se consagró en ocho oportunidades en el circuito ITF, con su logro más destacado en el J300 de Asunción. En el ranking profesional de la WTA se ubica en el puesto 1441.

Sofía Meabe, de 18 años y oriunda de Corrientes, suma ocho títulos en el circuito junior y actualmente ocupa el puesto 57 del ranking ITF. En el ámbito profesional, se posiciona en el puesto 1490.