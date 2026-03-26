Tras la polémica con la boxeadora Imane Khelif, el COI reactivó una regla de 1996 para los próximos Juegos Olímpicos

La argelina Imane Khelif (de rojo) enfrentada a a la china Yang Liu en la final de boxeo femenino de 66 kg de los Juegos Olímpicos de París en 2024 (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)

El Comité Olímpico Internacional (COI) reactivó una reglamentación que se usó por última vez hace 30 años y que dará que hablar de cara a los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. El máximo organismo determinó que la participación femenina en la competencia venidera requerirá la realización obligatoria de pruebas genéticas, una medida que marca un regreso a protocolos utilizados entre 1968 y 1996 y que restringirá el acceso a deportistas transgénero y a la mayoría de atletas intersexuales.

Este anuncio supone la primera medida de gran alcance impulsada por la zimbabuense Kirsty Coventry, presidenta del COI desde hace un año y encendió el debate. Si bien no afectará retroactivamente los resultados de ediciones pasadas, sí altera de manera decisiva el escenario olímpico a partir de 2028. En concreto, la medalla de oro obtenida por la boxeadora argelina Imane Khelif durante los Juegos de París 2024 no se verá afectada.

La decisión, según explicó el organismo en un comunicado, responde a la intención de reservar las competiciones femeninas a personas “de sexo biológico femenino” que no porten el gen SRY, un criterio definido a partir de una reunión de la comisión ejecutiva celebrada este jueves. Ante esta situación, Khelif se vería perjudicada, ya que la boxeadora de 26 años admitió tener el mencionado gen que es responsable de determinar el sexo masculino en seres humanos. “Tengo hormonas femeninas. Y la gente no lo sabe, pero tomé tratamientos hormonales para bajar mi nivel de testosterona para las competiciones”, dijo a comienzos de año.

La boxeadora argelina Imane Khelif, campeona olímpica en París 2024, podría perderse los Juegos de Los Ángeles 2028 tras un anuncio del COI relacionado con estudios genéticos (REUTERS/Ramzi Boudina)

La argelina confirmó que es portadora del gen SRY, pero aclaró que es algo natural y que ella no es una mujer transgénero, sino que nació como niña, fue criada como tal y boxea como una chica. “Para los próximos Juegos, si hay que pasar una prueba, me someteré. No tengo ningún problema con eso. Esa prueba ya la hice. Contacté con World Boxing, les envié mi historial médico, mis pruebas hormonales, todo. Pero no recibí ninguna respuesta. No me escondo, no me niego a las pruebas”, aseguró al diario francés L’Équipe en febrero de este año.

De acuerdo con la información del COI, la nueva norma confirma que las federaciones internacionales y las instituciones deportivas nacionales serán responsables de organizar y supervisar los test. Estos se efectuarán mediante pruebas de saliva, análisis de sangre o raspado bucal, y el Comité Olímpico Internacional establece que cada atleta deberá someterse a una sola evaluación en su carrera.

El COI ya había recurrido a los test cromosómicos de feminidad entre los Juegos de México 1968 y los de Atlanta de 1996, antes de renunciar a ellos en 1999 bajo la presión de la comunidad científica, que cuestionaba su idoneidad, y de su propia comisión de deportistas.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry habla durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. (Yves Herman/Pool Photo via AP)

Cabe recordar que la obligación de realizar test cromosómicos ya se encuentra operativa desde 2023 en las disciplinas de atletismo, boxeo y esquí, aunque enfrenta desafíos de tipo legal y práctico, según precisó el comunicado. El criterio, centrado en la ausencia del gen SRY, excluye a competidoras transgénero y a muchas atletas intersexuales con variaciones genéticas presentes desde su nacimiento.

Otros casos en el deporte

Con esta nueva normativa del COI la presencia de atletas transgénero en los Juegos Olímpicos quedará obstaculizada. A lo largo de la historia hubo casos como el de Laurel Hubbard, levantadora de pesas de Nueva Zelanda que participó en Tokio 2021 luego de haber realizado su transición en 2012. Hubbard, asignada hombre al nacer en 1978 y ganadora de dos medallas de plata en mundiales en 2017 en categoría femenina, se retiró recientemente de la actividad.

La atleta sudafricana Caster Semenya (EFE)

También se recuerda a la atleta sudafricana Caster Semenya, quien logró ganar la medalla de oro en los 800 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016 compitiendo con cromosomas XY y niveles de testosterona superiores al promedio femenino. Esto lo hizo compitiendo bajo reglas anteriores a las actuales restricciones del COI. “Para ser honesta, no me importó entonces y no me importa ahora el resultado de ningún examen médico. Nací mujer y me crié mujer. Ese, para mí, fue y sigue siendo el final del debate”, escribió en su autobiografía The Race to be Myself (”La carrera para ser yo misma”).

Bajo esta normativa que reintroduce el COI 30 años después de haber renunciado a los test genéticos de feminidad, el debate quedará abierto de cara a los Juegos de Los Ángeles en 2028. El precedente inmediato de estas restricciones se encuentra en la suspensión de Imane Khelif y Lin Yu-ting por supuestos fallos en las pruebas de sexo realizados por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) en 2023, situación que originó su separación de aquel Mundial y derivó en desacreditaciones para la IBA por parte del Comité Olímpico Internacional. Se vendrán más capítulos de esta historia.