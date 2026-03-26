La Feria del Libro 2026: cuánto sale la entrada, los Premios Nobel que vienen y el nuevo espacio para 4500 personas

Con el micrófono Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro. A si izquierda el embajador de Perú, Carlos Chocano Burga. Y a su derecha ezequiel Martínez, director de la Feria del libro de Buenos Aires. (EFE)

La Feria del Libro de Buenos Aires hace rato que es el evento cultural más importante del país. Alrededor de un millón de personas -el récord fue en 2022, con casi 1.400.000- caminan por esos pasiillos cada año, entre libros y libros. Hay tantos autores juntos que a veces no se sabe qué elegir. Y es, claro, el momento en que la industria editorial saca pecho, hace sus reclamos, vende. Este año la Feria del Libro de Buenos Aires -para los amigos, “La Feria”- celebra su edición número 50. Y tira la casa por la ventana.

¿Cómo se tira la Feria por la ventrana? Para empezar, con dos Premios Nobel: el sudafricano J.M Coetzee y el chino Mo-Yan (el autor de Sorgo rojo, conocido en estos pagos por la película). Pero, además, por primera vez, cerrando la pista central para hacer espectáculos que podrán ver hasta 4.500 personas (y donde tendrás sus respectivas noches la Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de Cultura porteño). Con un pabellón para 1.500 visitantes dedicado a una enorme muestra por los 50 años que será pura emoción: fotos, nombres, firmas dibujos.

La Feria tira la casa por la ventana con una inauguración singular, donde en vez de un discurso inaugural habrá un diálogo entre tres escritoras que están en un gran momento: Gabriela Cabezón Cámara -reciente ganadora del National Book Award, de Estados Unidos- Selva Almada -una voz delicada y profunda que hoy está en las listas de best sellers con su última novela, Una casa sola- y Leila Guerriero, que entre otros ganó el Premio Konex y el Premio Zenda de Narrativa. La mesa estará coordinada por la periodista María O’Donnell.

El anuncio de la Feria del Libro porteña

Esta vez, el acto de inauguración se hará en esa pista central donde hace dos años el presidente Javier Milei planeaba presentar su libro Capitalismo, Socialismo y la trampa Neoclásica, aunque luego suspendió el acto. En la Fundación dan por hecho que el Jefe de Gobierno Porteño Jorge Macri estará allí para el discurso inaugural. Y también lo hará, según confirmaron a Infobae Cultura fuentes de la Secretaría- el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.

Más: habrá escritores como Arturo Pérez Reverte, Leonardo Padura, el francés Benoît Coquil -que vivió en Buenos Aires y publicó un libro titulado Buenos Aires n’existe pas (Buenos Aires no existe); la exitosísima Kim Ho Yeon, una autora coreana que está con la tendencia de la “literatura sanadora”, la deliciosa escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero; la chilena Nona Fernández -con su libro Marciano, sobre Mauricio Hernández Norambuena, un militante que quiso matar al dictador Augusto Pinochet-, la autora y música brasileña Adriana Calcanhotto, las argentinas residentes en España Clara Obligado y Fernanda García Lao; el agente literario Guillermo Schavelzon... y siguen muchas firmas.

La Feria por la ventana: habrá una muestra de fotos de Morgana Vargas Llosa, otra con dibujos de Roberto Fontanarrosa sobre, justamente, la Feria (curada por Judith Gociol) y se podrá ver el libro que firmaron visitantes ilustres como Ray Bradbury y Susan Sontag.

La multitudinaria Feria del Libro de Buenos Aires. (Foto: Fundación El Libro)

A 50 años del inicio de la última dictadura, otra exposición dará cuenta de la represión cultural -libros y autores que censurados- y la tradicional Maratón de Lectura se dedicará a los libros prohibidos. “Todo lo que entonces no, no, ahora sí, sí”, dijo Ezequiel Martínez, director de la Feria.

Estos anuncios se hicieron durante la mañana del jueves en encuentro de las autoridades de la Fundación El Libro -organizadora de la Feria- con la prensa.

Christian Rainone, el presidente de la Fundación, detalló novedades y contó, también, que habrá un “espacio del hincha”, para palpitar el próximo mundial “donde vamos a conjugar la pasión por el fútbol con la pasión por los libros”, dijo.

La venta del los stands, contó, fue un éxito. No les quedaron espacios vacíos y habrá, entonces, unos 30 stands más que el año pasado.

El Premio Nobel chino

Mo-Yan llega por una gestión de Alejandro Vaccaro, ex presidente y actual secretario de Cultura de la Fundación El Libro, el hombre que confrontó con Javier Milei en 2022. “Es cierto, tengo una excelente relación los chinos”, dijo Vaccaro en la presentación a la prensa, en la librería Dain, de Palermo.

El escritor chino Mo Yan en 2017. (AP)

“Me invitan periódicamente”, contó Vaccaro. “Mo Yan no sale a ningún lado. Fue Premio Nobel en 2012 y desde entonces da algunas entrevistas, pero no sale ni a las afueras de Beijing. Y yo hice lo que hacemos comúnmente los argentinos: me tiré un lance. Les dije que sería fantástico tener a Mo Yan en la feria cincuenta. Y curiosamente me dijeron que sí: va a llegar el 7 de mayo con una delegación de escritores de la Sociedad de Escritores Chinos. Va a venir también una delegación de la Sociedad de Escritores de Shanghái”.

Perú, país invitado

Desde este año, no habrá una “ciudad invitada de honor” sino que el honrado será todo un país. Arranca Perú, que tendrá unos 60 escritores desparramados en las distintas actividades de la Feria, además de espectáculos y actividades especiales.

La relación entre Argentina y Perú, dijo el embajador de ese país, Carlos Chocano Burga, es mucho más antigua que 200 años. Se remonta, dijo, “años atrás, con el camino inca. La presencia de los incas en el norte, esa vinculación que existía entre las ciudades del norte argentino y las ciudades del sur peruano”. Por eso la presencia peruana se hará bajo el lema “Caminos que unen”.

Tendrán un pabellón de 500 metros cuadrados, con unos 4.000 ejemplares y la inauguración será a pura danza folklórica.

40 años de Borges y... laberinto

El 14 de junio -quién lo diría- se cumplen 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, que no podía estar ausete de esta edición. Apenas se ingrese por Santa Fe -por donde pasa el 80 por ciento de los visitantes-, en el pabellón Ocre habrá un laberinto interactivo, del que saldrá siguiendo inscripciones borgeana como guía.

¿Qué pasa si alguien no logra descifrar esos mensajes? “Lo espera el Minotauro”, bromeó una investigadora en la presentación.

La idea, dicen los organizadores es “que del laberinto se sale leyendo”. En el centro de la instalación habrá un video que hablará de vida y obra del autor.

Además, una exposición de revistas de gran circulación mostrarán el costado popular de un autor muchas veces considerado muy exclusivo. Y, también, traducciones de sus libros a idiomas como el bengalí, el farsí, el chino, el coreano y otros más.

El gobierno porteño, además, organiza una experiencia inmersiva sobre el autor, “para que el visitante reciba estímulos de ese entorno y así pueda reflexionar”.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria se hará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.