El tenso momento de Joaquín Levinton con un cronista: la pregunta en la alfombra roja y su reacción viral

Joaquín Levinton se molestó por una pregunta de un notero (Video: Primicias Ya)

La noche prometía ser una celebración para la música argentina, pero un inesperado cruce entre Joaquín Levinton y un periodista alteró el clima en la previa del homenaje a Soda Stereo en Buenos Aires. La presencia de Gustavo Cerati en formato holograma había generado expectativa, pero el foco de atención se desplazó abruptamente cuando el líder de Turf fue abordado en la alfombra roja.

Desde el inicio, la entrevista mostró signos de incomodidad. El periodista, buscando romper el hielo, le preguntó a Levinton cómo prefería que lo llamaran: si “Joaquín” o “Raúl”, aludiendo al nombre de su nuevo proyecto de alfajores y a una situación viral que había protagonizado en MasterChef. Lejos de seguir la consigna, el músico eligió la ironía y respondió: “Alberto”. Esta salida desconcertó al cronista y dejó en evidencia que el diálogo no fluía como se esperaba.

El intercambio continuó con una pregunta más vinculada al evento. Le consultaron si estaba emocionado por la noche de homenaje. Fiel a su tono distante, Levinton contestó de manera breve: “Con expectativa”. La falta de entusiasmo en las respuestas del artista marcaba una tensión creciente. Su disposición a la charla parecía mínima, y la interacción se mantenía en un plano estrictamente formal.

El punto de inflexión llegó cuando el periodista decidió llevar la conversación hacia el terreno de la farándula vernácula. En medio de un evento dedicado a la música y la memoria de Soda Stereo, la pregunta sobre la mediática disputa entre Wanda Nara y la China Suárez descolocó por completo a Levinton. El cronista le preguntó abiertamente si se consideraba “Team Wanda o Team China”, en referencia a la famosa novela que involucra a ambas figuras del espectáculo argentino.

Joaquín Levinton abandonó una entrevista

La reacción fue inmediata. Levinton, visiblemente incómodo, respondió con un seco “¿Qué?”. Tras escuchar nuevamente la pregunta, optó por dar por terminada la entrevista y se retiró del lugar con gesto serio de desaprobación, abandonando el espacio de prensa ante la sorpresa de los presentes.

Este fragmento de la entrevista, registrado en video, comenzó a circular de manera acelerada en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas no tardaron en compartir y comentar la escena, evidenciando la rapidez con la que los episodios incómodos pueden adquirir notoriedad en el entorno digital. Así, una consulta aparentemente trivial logró transformar el clima de la noche y desplazar la atención hacia un episodio inesperado.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios cuestionaron la pertinencia de la pregunta sobre Wanda Nara y la China Suárez, al señalar que no guardaba relación alguna con el homenaje musical que se celebraba esa noche. Otros, en cambio, pusieron el foco en la actitud de Levinton, al debatir si era adecuada su reacción ante una consulta fuera de contexto.

Tras recuperarse de un infarto, el líder de Turf ingresó a su espectáculo en una ambulancia.

En ese sentido, el episodio volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de los límites entre el periodismo de espectáculo y el respeto al motivo central de un evento cultural. Mientras el homenaje a Soda Stereo reunía a fanáticos y músicos para recordar la figura de Gustavo Cerati, la lógica del chimento irrumpe y genera un giro inesperado en la atención pública.

La viralización del episodio no solo multiplicó el alcance del hecho, sino que también expuso la sensibilidad de los protagonistas ante situaciones que perciben como invasivas o ajenas al contexto. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de Levinton, otros defendieron el derecho del periodista a abordar temas de interés popular, aunque sean ajenos al motivo del encuentro.

En síntesis, el homenaje a Soda Stereo y la aparición de Gustavo Cerati en formato holograma quedaron relegados por un episodio que mostró el choque entre la celebración musical y la lógica del chimento, desplazando el foco hacia una escena incómoda que rápidamente se instaló en la conversación pública.