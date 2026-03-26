Cultura

Quién es Mo Yan, el Nobel chino que vendrá a la Feria del Libro de Buenos Aires

Nacido como Guan Moye en 1955 en la provincia de Shandong, el seudónimo que eligió significa “no hables”. Cómo se transformó en una de las voces más potentes de la literatura contemporánea. Qué libros se consiguen en español

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El nobel chino Mo Yan vendrá a la Feria del Libro de Buenos Aires (EFE/Fredrik Von Erichsen)
El nobel chino Mo Yan vendrá a la Feria del Libro de Buenos Aires (EFE/Fredrik Von Erichsen)

Mo Yan vendrá a la Feria del Libro de Buenos Aires, lo acaban de anunciar las autoridades de la Fundación El Libro en una conferencia de prensa. Nacido como Guan Moye en 1955 en la provincia de Shandong, China, Mo Yan es el seudónimo —significa “no hables”— con el que el autor se transformó en una de las voces más potentes de la literatura contemporánea.

La Feria del Libro se realizará del 23 abril al 11 mayo, como todos los años, en La Rural. También vendrá otro Nobel: el sudafricano J.M. Coetzee.

Hablar con la ficción

En el año 2012 Mo Yan obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2012. En el discurso de aceptación contó: “Mi madre era analfabeta, por eso respetaba extraordinariamente a las personas con educación. La vida estaba llena de dificultades, no se podían garantizar las tres comidas regulares del día, pero siempre que le pedía que me comprara algún libro o algo de papelería, me lo compraba. Mi madre era una persona trabajadora, odiaba a los jóvenes perezosos, pero siempre que dedicaba mucho tiempo a leer libros y me olvidaba de trabajar, mi madre me lo perdonaba”.

La obra de Mo Yan, traducida a numerosos idiomas, ha sido celebrada tanto por su capacidad de reinventar la tradición narrativa china como por su audaz mirada sobre la historia y la sociedad de su país.

Nacido como Guan Moye en 1955 en la provincia de Shandong, el seudónimo que eligió significa “no hables”. Cómo se transformó en una de las voces más potentes de la literatura contemporánea. Qué libros se consiguen en español (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)
Nacido como Guan Moye en 1955 en la provincia de Shandong, el seudónimo que eligió significa “no hables”. Cómo se transformó en una de las voces más potentes de la literatura contemporánea. Qué libros se consiguen en español (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)

Hijo de campesinos, Mo Yan vivió de cerca la Revolución Cultural y debió abandonar la escuela para trabajar en el campo y luego en una fábrica, una experiencia que marcó su sensibilidad literaria. Tras el final de esa etapa, se alistó en el Ejército Popular de Liberación, donde comenzó a escribir y a nutrirse de influencias tan diversas como el realismo socialista chino, William Faulkner o Gabriel García Márquez. El resultado es una prosa que oscila entre el realismo mágico, la sátira social y el retrato histórico.

Mo Yan es, para muchos, una figura clave para entender la literatura y la cultura chinas contemporáneas. Sus relatos y novelas abordan la corrupción, la tradición, la violencia y la vida rural, pero también exploran la memoria, el lenguaje y el poder desde una perspectiva profundamente humana. El propio autor ha dicho que su nombre artístico —“no hables”— surge del consejo de sus padres de ser prudente en tiempos difíciles, pero también es una invitación a dejar que sea la ficción la que cuente lo que no puede decirse de otro modo.

Sus mejores libros, disponibles en español

Tiene varios libros que se puede conseguir en español. Sorgo rojo es probablemente su novela más conocida en Occidente, llevada al cine por Zhang Yimou. Grandes pechos, amplias caderas es una novela monumental, prohibida en China en su momento, que retrata la historia del siglo XX a través de la vida de una mujer. Las baladas del ajo relata una revuelta campesina real y fue prohibida en China durante varios años. La vida y la muerte me están desgastando es una de sus novelas más celebradas, traducida al español y disponible en librerías de Argentina.

Mo Yan (Foto: J. Kolfhaus, Gymnasium Marientha)
Mo Yan (Foto: J. Kolfhaus, Gymnasium Marientha)

La república del vino es una sátira feroz sobre la corrupción en la China rural, editada en España y conseguible en Argentina. Shifu, harías cualquier cosa por divertirte es una colección de relatos, uno de los cuales inspiró la película Happy Times. Rana es una novela traducida directamente del chino, centrada en la política del hijo único. Cambios es una novela corta y autobiográfica, a veces se encuentra en ediciones de bolsillo en Argentina.

Más libros: Trece pasos, El manglar, El clan de los herbívoros, El suplicio del aroma de sándalo, ¡Boom!, Los bueyes, Júbilo, Flores tardías y El reencuentro de los compañeros de armas son títulos publicados en años recientes, algunos por Kailas y otros por editoriales como Austral o Seix Barral, que pueden conseguirse en librerías especializadas, ferias del libro y plataformas online argentinas.

Mo Yan es uno de los autores chinos más traducidos al español y, desde que ganó el Nobel, sus obras principales se mantienen accesibles en Argentina, aunque la disponibilidad de algunos títulos puede variar según stock y reposición. Su visita a Buenos Aires será una oportunidad única para dialogar con un autor que, como pocos, ha sabido tender puentes entre Oriente y Occidente, y que ha mostrado el poder de la literatura para superar fronteras y desafiar silencios históricos.

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