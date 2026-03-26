De trabajar en una oficina a llenar teatros: secretos de Agustín Canolik, el mentalista que desafía los sentidos

Agustín Canolik, la historia del mago que se volvió viral por leer la mente (VIdeo: Infobae en Vivo)

El mentalista argentino Agustín Canolik sorprendió a miles en las redes sociales tras dejar su trabajo de oficina para lanzarse de lleno al mundo de la magia. En cuestión de meses, su nombre se volvió sinónimo de asombro y desconcierto, gracias a videos virales en los que logra “leer” la mente de famosos y anónimos por igual.

El fenómeno comenzó a fines del año pasado. Hasta entonces un mago de perfil bajo que alternaba su empleo formal con espectáculos durante los fines de semana, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida profesional. Dejó atrás la rutina de oficina para cumplir el sueño que lo había acompañado desde niño: dedicarse completamente a la magia, aunque desde un enfoque diferente al tradicional.

En entrevista con el ciclo Infobae a las Nueve de Infobae en vivo, relató el punto de inflexión y el proceso de transformación personal y profesional que lo llevó a conquistar las plataformas digitales. “Hace 4 meses más o menos yo trabajaba en una oficina, hacía shows los fines de semana y no me conocía nadie. A mis shows venían mi vieja y mis amigos. Mi aspiración más grande era lograr tener seis eventos por mes, para con eso sobrevivir y con el trabajo de oficina poder dedicarme a estudiar mentalismo”.

Al poco tiempo, su situación dio un giro inesperado: “Cuatro meses después tengo un show en el Paseo La Plaza que no para de llenarse y tuvimos que hacer doble función, y voy a estrenar dentro de un mes un show en un teatro para 500 personas en Córdoba y a la semana siguiente en Mar del Plata y después vamos a girar por Chile, y el interior”.

Agustín Canolik sorprende a los famosos en la alfombra roja

La historia viral de Agustín Canolik comenzó de modo casi casual. Una alfombra roja, un pase de prensa y una amiga con la cámara fueron los elementos que dieron inicio a su presencia en los celulares de miles de usuarios. En poco tiempo, el joven mentalista argentino se convirtió en figura habitual de las redes sociales, generando exclamaciones y miradas de asombro entre celebridades y público general.

En el universo actual, donde la inmediatez tecnológica parece haber diluido los secretos, encontró una fórmula para devolver el asombro al público. “En el mundo de hoy cada vez hay menos misterio. porque creemos que tenemos las respuestas al alcance de un movimiento de pulgar o una búsqueda en Google, o ChatGPT o lo que sea, pero eso nos saca el asombro, el primero, ese cuando escalás una montaña y mirás para atrás y decís ‘wow, soy pequeño alrededor de lo que nos rodea’”, reflexionó.

Antes de convertirse en el mentalista viral, transitó el camino clásico de la magia. “Fui el mago del conejo y la galera. Es una profesión muy noble, porque tenés que engañar a los sentidos; es muy difícil, porque estás mirando algo y eso se transforma o aparece algo donde no debería estar; es una profesión hermosa, pero fue cambiando de mi lado, para trabajar en un mundo interior tanto del mío como el de los demás. Hago la dicción de que adivino pensamientos y juego a intentarlo”, analiza.

El cambio de rumbo no fue solo de técnicas, sino también de filosofía. Para Canolik, el mentalismo representa una búsqueda por profundizar en la mente humana, tanto la propia como la de quienes lo rodean. Su objetivo dejó de ser únicamente el asombro visual y pasó a centrarse en provocar una reacción emocional y reflexiva en el espectador.

Una de las primeras publicidades gráficas de Agustín Canolik como mago

Este enfoque se traduce en un acto en el que la intuición, la psicología y el manejo de la atención juegan un papel central. No se trata solo de trucos, sino de una invitación a cuestionar lo que se da por sentado y a redescubrir el misterio en la vida cotidiana. Para el público que asiste a sus shows o consume sus videos, el impacto es inmediato: la sorpresa ante lo inesperado y la sensación de volver a maravillarse como niños.

El arte consiste en crear experiencias que desafían la lógica y la percepción, devolviendo el asombro en una época donde todo parece previsible o explicable a través de una pantalla. En palabras del propio mentalista, la magia y el mentalismo son una puerta para reconectarse con esa emoción originaria, anterior a la sobreinformación digital.

Su recorrido profesional estuvo marcado por una intensa etapa de aprendizaje en el ambiente de los magos y mentalistas. “Los que saben mucho terminan con cartas, porque en las cartas está todo, desde el tarot hasta todo lo que tiene de mágico, hay algunos que se quedan en las cartas, como René Lavand. Durante 7 años trabajé con Jansenson y aprendí un oficio”.

El mundo de la magia es, según su experiencia, un universo celoso y cerrado, donde los trucos y las ideas se protegen con recelo. “Es un mundo muy celoso el de los magos que crean magia, se compran los trucos y las ideas”. El acceso a los secretos del oficio demanda años de dedicación y una ética compartida entre quienes integran el círculo.

El show de Canolik a teatro lleno

Este aprendizaje disciplinado fue clave para el desarrollo de su propuesta artística. Canolik incorporó elementos de las cartas, el mentalismo y otras ramas de la magia, absorbiendo enseñanzas de referentes y maestros como René Lavand y Jansenson. El resultado es una fusión de técnicas clásicas y enfoques contemporáneos, en la que el ilusionismo tradicional se combina con la lectura de lenguaje corporal, el análisis psicológico y la construcción narrativa.

La profesionalización de su arte se sustenta en la tradición, pero también en la innovación. Al conjugar ambos aspectos, Canolik logra renovar el interés por la magia y el mentalismo, atrayendo a nuevas generaciones y a un público cada vez más exigente, habituado a la inmediatez y la transparencia de las redes sociales.

El fenómeno demuestra que, aún en tiempos dominados por la información instantánea, persiste el deseo de asombro y misterio. Su trayectoria, desde los primeros shows para amigos hasta el estrellato viral y los escenarios internacionales, es testimonio de una pasión que se reinventa y conecta con públicos diversos.

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