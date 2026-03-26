Sociedad

Llega otro fin de semana XXL en abril 2026: cuándo cae

El cuarto mes del año se abre con dos feriados consecutivos que conforman una pausa laboral de cuatro días

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Primer plano del brazo de una persona sosteniendo un bolso de viaje negro con asas de cuero, con el maletero abierto de un coche oscuro difuminado al fondo.
Una persona carga un bolso de viaje negro en el maletero de un coche, preparándose para una escapada o regreso a casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta época del año, el calendario de feriados cobra especial protagonismo en la vida cotidiana de los argentinos. Con varios días de descanso ya recorridos, muchas familias y trabajadores miran con atención las próximas fechas señaladas para organizar salidas, escapadas o actividades que permitan aprovechar al máximo cada pausa.

La sucesión de feriados nacionales y días no laborables ha marcado el pulso de las últimas semanas, generando oportunidades para el encuentro, el turismo y el descanso. Apenas concluyó el reciente fin de semana largo, desde el sábado 21 al martes 24 de marzo, el país se prepara nuevamente para disfrutar de otra pausa extendida, que promete reactivar el movimiento en rutas, destinos turísticos y espacios de recreación a lo largo y ancho del territorio. El primer fin de semana de abril, desde el jueves 2 hasta el domingo 5, será extra largo producto dos días festivos inamovibles.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

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Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

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El calendario oficial indica que el próximo fin de semana largo en Argentina llegará a principios de abril, apenas unos días después del último descanso extendido. Esta nueva pausa se debe a la coincidencia de dos feriados nacionales de alto impacto: el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemora el jueves 2 de abril, y el Viernes Santo, que en 2026 caerá el 3 del cuarto mes del año.

Ambas jornadas han sido establecidas como feriados inamovibles, lo que garantiza el cese de actividades en escuelas, bancos, oficinas públicas y la mayoría de los sectores laborales y comerciales de todo el país. El período de descanso iniciará el jueves y se extenderá hasta el domingo, conformando un bloque de cuatro días ideales para organizar viajes cortos, reuniones familiares o actividades recreativas.

Primer plano de una página de calendario que muestra "MARZO 2026". Los días 2, 3, 4 y 5 están marcados con un óvalo rojo.
Una vista de cerca de un calendario que muestra el mes de Marzo de 2026 con los días jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de marzo destacados con un círculo rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante estos días, tanto empleados del sector público como del privado tendrán derecho al descanso, y solo en casos excepcionales se solicitará a los trabajadores cumplir tareas, con la correspondiente remuneración especial.

Por qué son feriado el jueves 2 y viernes 3 de abril

El jueves 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha inamovible que recuerda a los combatientes argentinos y a quienes perdieron la vida en el conflicto bélico de 1982. Esta jornada fue instaurada por ley como homenaje nacional, con el propósito de mantener viva la memoria de los hechos ocurridos en las islas del Atlántico Sur y de reivindicar el reclamo de soberanía.

Durante la jornada, se realizarán actos oficiales, ceremonias y encuentros con familiares de excombatientes en distintos puntos del país, además de garantizar el cese obligatorio de actividades en todos los ámbitos laborales y educativos. Asimismo, coincide con el Jueves Santo, catalogado habitualmente como día no laborable pero que este año será feriado irrenunciable.

El viernes 3 de abril corresponde al Viernes Santo, uno de los principales días del calendario religioso cristiano. Esta fecha marca el recuerdo de la crucifixión de Jesús y es considerada una jornada de recogimiento y reflexión para millones de fieles en Argentina y el mundo. Es inamovible y de alcance nacional, lo que implica la suspensión de clases, actividades bancarias y la mayoría de los servicios públicos y privados. Las celebraciones litúrgicas, procesiones y actividades comunitarias adquieren relevancia especial, y muchas familias aprovechan el fin de semana prolongado para viajar o reunirse, combinando las prácticas religiosas con momentos de descanso.

Quiénes disfrutarán de los feriados y el fin de semana largo

Vista en primera persona de una persona sentada en un aeropuerto, revisando documentos, pasaporte, tarjetas de crédito y un teléfono sobre una mesa. Una maleta negra está al lado.
Un viajero organiza pasaporte, tarjetas y documentos financieros sobre una mesa en la terminal de un aeropuerto, con el área de embarque de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sucesión de días festivos tendrá efectos directos en el ritmo de actividad de todo el país, pero el alcance del descanso varía según el tipo de jornada y el sector laboral. El jueves y viernes, al tratarse de jornadas inamovibles, la suspensión de actividades es obligatoria tanto para empleados públicos como privados. Trabajadores tendrán garantizado el derecho a no concurrir a sus puestos de trabajo.

En caso de prestar servicios, la Ley de Contrato de Trabajo establece que corresponde abonar el doble de la remuneración habitual. Esta disposición abarca a quienes desempeñan tareas esenciales o en rubros que no pueden interrumpir su funcionamiento, como hospitales, seguridad, servicios de emergencia o actividades turísticas que decidan mantener operaciones ante la alta demanda.

Las instituciones educativas, las oficinas de la administración pública y las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante ambos días. La medida se extiende a la mayoría de los organismos oficiales y empresas estatales. En el sector privado, el cumplimiento del feriado es igualmente obligatorio, aunque existen excepciones vinculadas a la naturaleza de cada actividad.

El sábado y el domingo, que completan el bloque de cuatro días, son días laborables solo para aquellas actividades que habitualmente funcionan durante los fines de semana, como el comercio minorista, la gastronomía o el turismo.

Mujer con chaqueta gris y gafas toma su maleta azul de la cinta de equipaje en un aeropuerto luminoso. Varias maletas y personas transitan cerca.
Una mujer sonriente recupera su maleta azul de la cinta de equipaje en un moderno aeropuerto, rodeada de otros viajeros y señales de dirección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo será el próximo fin de semana largo

Tras el extenso descanso, el calendario oficial de 2026 ofrece nuevas oportunidades a lo largo del año. La próxima ocasión llegará en mayo, cuando el viernes 1°, Día del Trabajador, se combine con el fin de semana habitual, permitiendo tres días consecutivos de pausa y escolar en todo el país.

Ese mismo mes, el lunes 25, Día de la Revolución de Mayo, generará otro bloque de tres días de descanso, ya que la fecha es considerada feriado inamovible. Estos períodos permiten planificar escapadas, actividades familiares y eventos recreativos, con un impacto positivo en el turismo interno y la economía de los destinos más visitados.

En junio, el calendario prevé el lunes 15 como fecha trasladada del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, lo que habilitará un nuevo fin de semana largo. Más adelante, el jueves 9 de julio, Día de la Independencia, se combinará con el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos, configurando otro descanso extendido de cuatro días. Solo en el mes de septiembre no habrá fines de semana largos, permitiendo que el resto del año esté marcado por pausas estratégicas para el descanso y el turismo.

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