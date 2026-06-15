Tecno

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 15 de junio?

El bitcoin, una de las principales monedas digitales registró un cambio de 0,327% en las últimas 24 horas

Guardar
Google icon
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios elementos que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptomonedas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de inestabilidad que sufre constantemente.

PUBLICIDAD

Sin embargo, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa particularidad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

El precio de las criptomonedas hoy

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

El Bitcoin, cotiza a 65.925,22 dólares, lo que implicó un cambio de 0,327% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, Ethereum, ha mostrado un movimiento de -0,197% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 1.721,22 dólares.

PUBLICIDAD

En el caso de TetherUs, su precio es de 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0,03%.

Por su parte, BNB, tiene un valor de 616,68 dólares, con un cambio de 1,17%, en cambio el Litecoin cotizó a 45.21 dólares, tras una variación de 2.0859754.

Finalmente, el Dogecoin, una de las monedas virtuales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,09 dólares tras presentar un cambio de 0,85% en las últimas 24 horas.

Representaciones de bitcoins. (REUTERS/Dado Ruvic)
Representaciones de bitcoins. (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué pasa con las criptodivisas

Luego de que en las primeras semanas de mayo del 2022 se viviera el "criptocrash" o "criptoinvierno" que dejaron al descubierto la enorme volatilidad de estas monedas digitales, ha llegado un nuevo periodo de relativa estabilidad.

Bitcoin, ethereum y BNB han mostrado variaciones "controladas", puesto que no se han disparado los precios como en semanas previas. Por ejemplo, a inicios de agosto, las mencionadas anteriormente tuvieron un cambio menor del 2%.

Por otra parte, algo que esta llamando la atención en el mundo de las criptomonedas es que China está ablandando sus restricciones y podría comenzar a permitir su uso. Específicamente sería Hong Kong en donde este cambio se haría presente.

Sumado a ello, la plataforma de transacciones digitales PayPal anunció su propia stablecoin llamada PayPal USD (PYUSD), que cuenta por el respaldo de depósitos en dólares, bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo y activos equivalentes.

La compañía ha afirmado en su declaración que permitirá la transferencia de fondos a monederos digitales de terceros y proporcionará detalles sobre cómo integrar su servicio en exchanges centralizados y descentralizados, con el objetivo de ser utilizado en Finanzas Descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, es muy probable que se utilice ampliamente en la industria Web3.

Su avance en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nadella dijo lo que nadie en Silicon Valley se atreve a decir: la IA puede vaciar las empresas igual que la globalización vació las fábricas

El CEO de Microsoft publicó este domingo la metáfora que el sector evitaba: si las organizaciones entregan su saber hacer a modelos de IA externos, perderán su ventaja como las industrias que externalizaron su producción; el diagnóstico lo hace quien también vende la infraestructura para construir esa dependencia

Nadella dijo lo que nadie en Silicon Valley se atreve a decir: la IA puede vaciar las empresas igual que la globalización vació las fábricas

El significado detrás de la costumbre de escribir en calendarios a mano, según la IA

Gemini y ChatGPT ofrecieron sus perspectivas sobre el valor de esta práctica y los motivos que la mantienen vigente en la era digital

El significado detrás de la costumbre de escribir en calendarios a mano, según la IA

El método de las cuatro casillas de Steve Jobs para optimizar tu día laboral

El fundador de Apple lo diseñó al enfrentarse a una Apple desordenada, con una extensa gama de productos y una estrategia poco clara

El método de las cuatro casillas de Steve Jobs para optimizar tu día laboral

Logran manejar un avatar de videojuego solo con la mente y sin dispositivos invasivos

El estudio, recientemente publicado en Nature Neuroscience, describe el desarrollo de una interfaz cerebro-computadora (BCI) que prescinde de chips implantados

Logran manejar un avatar de videojuego solo con la mente y sin dispositivos invasivos

Por qué cerrar apps constantemente en tu iPhone no ahorra batería

El sistema operativo de Apple está diseñado para que el usuario no deba intervenir en la administración de recursos como la memoria RAM

Por qué cerrar apps constantemente en tu iPhone no ahorra batería

DEPORTES

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“No veo casi nada”: el antes y después del rostro de una figura de UFC tras recibir un brutal castigo en una inolvidable velada en la Casa Blanca

La música que volvió viral a Guillermo Francella en el Mundial 2026 durante el partido Ecuador-Costa de Marfil

Los 5 ejercicios de pierna que recomienda Cristiano Ronaldo para ganar fuerza y potencia

La serie imposible que dio vuelta Boca goleando a Newell’s en Rosario para ganar la primera liguilla de la historia

TELESHOW

Se conoció la última foto de Gaspi con una fan antes del fatal accidente que terminó con su vida en Brasil

Se conoció la última foto de Gaspi con una fan antes del fatal accidente que terminó con su vida en Brasil

El inesperado regalo de Gran Hermano para Andrea del Boca después de su segunda caída en la casa

Néstor en Bloque le puso cumbia a Infobae Mundial y levantó el estudio con dos clásicos

Fátima Florez sorprendió a Tinelli en Infobae Mundial: el divertido momento imitando a Shakira y Yanina Latorre

María Julia Oliván, a un año de su accidente: “En ese momento podría haberme muerto”

INFOBAE AMÉRICA

Una falsa médica atendió durante más de un año en Uruguay: robó un título y trató a más de 100 pacientes

Una falsa médica atendió durante más de un año en Uruguay: robó un título y trató a más de 100 pacientes

“La mataron”: el reclamo de una madre en Uruguay por la médica que murió tras una cirugía de rutina

China en El Salvador

Los 8 destinos de diseño que marcarán tendencia en 2026, según expertos en interiorismo

El estereotipo de la “loca de los gatos” se mantiene como un prejuicio de género en Occidente