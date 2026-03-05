Jensen Huang confirma el fin de las inversiones de Nvidia en OpenAI y Anthropic

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, informó que la empresa dejará de invertir en OpenAI y Anthropic. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, anunció que la compañía dejará de invertir en las firmas de inteligencia artificial OpenAI y Anthropic.

Huang explicó que las inversiones recientes probablemente serán las últimas, ya que se espera que ambas empresas salgan a bolsa a finales de este año, lo que cerrará la oportunidad de nuevas aportaciones de capital.

Sus declaraciones se produjeron durante la conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley, según Tech Crunch. Nvidia no ofreció información adicional.

Ante una nueva consulta tras las palabras de Huang, un portavoz remitió al medio citado a la transcripción de la presentación de resultados del cuarto trimestre, donde el directivo señaló que todas las inversiones de Nvidia están “centradas de forma directa y estratégica en expandir y profundizar el alcance de su ecosistema”, un objetivo que, según Huang, sus participaciones previas en ambas compañías probablemente ya han cumplido.

Inversiones de Nvidia en OpenAI y Anthropic

Nvidia anunció en septiembre de 2025 su intención de invertir hasta USD 100.000 millones en OpenAI. En febrero de 2026, la empresa aportó USD 30.000 millones a una ronda de financiación de USD 100.000 millones para OpenAI, lo que situó la valoración del creador de ChatGPT en USD 730.000 millones.

Aunque esta fue la mayor inversión individual del fabricante de chips en una startup, la cifra quedó lejos de los USD 100.000 millones que Nvidia había considerado inicialmente como parte de su acuerdo con OpenAI.

En noviembre de 2025, Microsoft, Nvidia y Anthropic anunciaron nuevas alianzas estratégicas.

Anthropic comenzó a escalar su modelo de inteligencia artificial Claude en Microsoft Azure, utilizando tecnología de Nvidia, lo que ampliará el acceso a Claude y ofrecerá a los clientes empresariales de Azure más opciones de modelos y capacidades.

Anthropic se comprometió a adquirir USD 30.000 millones en capacidad de cómputo de Azure y a contratar capacidad adicional de hasta 1 gigavatio.

Inversiones en IA de Nvidia

Las inversiones de Nvidia en inteligencia artificial han sido objeto de atención tanto por parte de los mercados como de los inversores.

Durante la reciente conferencia mencionada, Jensen Huang, director ejecutivo de la compañía, abordó las preocupaciones sobre una posible burbuja en el sector y las dudas que algunos inversores han manifestado respecto al volumen de capital invertido.

Huang defendió que el despliegue de la computación de IA ya está generando ingresos rentables para grandes empresas del sector, como Microsoft Corp..

Huang señaló que el crecimiento de empresas proveedoras de software de diseño automatizado, como Cadence Design Systems Inc. y Synopsys Inc., será relevante en el futuro, lo que impulsó brevemente el valor de las acciones de Nvidia.

Como resultado de estos comentarios, las acciones de la compañía subieron hasta un 2,6 % en las operaciones del miércoles en Nueva York, a pesar de que el último informe de resultados había generado inicialmente una respuesta fría en el mercado.

El directivo calificó los resultados recientes de Nvidia como los mejores de la historia de la empresa y expresó confianza en que la industria de la inteligencia artificial está apenas en el inicio de una fase de crecimiento sostenido.

Huang concluyó que, aunque siempre existen riesgos, el trimestre fue muy positivo para la compañía.

Inteligencia artificial como burbuja

Se habla de “burbuja de inteligencia artificial” porque, como en la era puntocom, el entusiasmo ha impulsado valoraciones y niveles de inversión sin precedentes en empresas y tecnologías asociadas, según el Foro Económico Mundial.

Esta fiebre recuerda el colapso de las puntocom, donde el optimismo desbordado llevó a correcciones abruptas. Sin embargo, algunos expertos sostienen que el auge de la IA podría estar respaldado por fundamentos sólidos y avances reales en productividad y tecnología, apunta el WEF.