Adiós a descargar Magis TV o XUPER TV: lista de aplicaciones para ver películas que son más seguras

Los servicios piratas como Magis TV o XUPER TV infringen leyes de derechos de autor y contienen publicidad fraudulenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bloqueo de Magis TV y XUPER TV en varios países ha dejado expuestos a millones de usuarios que, al buscar ver películas y series de manera gratuita, enfrentan elevados riesgos de seguridad digital y potenciales fraudes financieros.

Las investigaciones alrededor de Magis TV y XUPER TV detectaron programas maliciosos y numerosos robos de información personal. Estos incidentes subrayan la vulnerabilidad que implica usar servicios no autorizados: desde comprometer la integridad de dispositivos digitales hasta exponer cuentas bancarias a ataques.

Según las autoridades, estas plataformas piratas suelen solicitar información sensible sin proporcionar garantías efectivas de resguardo ante amenazas informáticas.

Este escenario ha impulsado la pauta de prevención de optar por plataformas legales, tanto gratuitas como de suscripción, que garantizan mayor protección de los datos personales.

Qué plataformas legales por suscripción son útiles para ver películas

Netflix y Prime Video ofrecen catálogos originales y funciones de control parental bajo estrictos estándares internacionales de seguridad digital. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el segmento de pago por suscripción, Netflix y Prime Video lideran con catálogos que incluyen contenidos originales y opciones como selección de idiomas, filtros parentales y listas personalizadas.

Aunque requieren la creación de cuentas y el abono de una tarifa mensual, estos servicios aseguran entornos controlados, cumpliendo con normas internacionales de seguridad y protección de derechos de autor.

Además, plataformas como Disney+, HBO Max y Apple TV mantienen políticas estrictas de derechos de autor, actualizan sus catálogos y ofrecen funciones para alquilar, comprar, descargar y visualizar contenidos sin conexión, siempre bajo sistemas pensados para mantener al mínimo la exposición a riesgos digitales.

Cuáles aplicaciones gratuitas hay para ver películas

Opciones como YouTube no solicitan información bancaria para visualizar su contenido. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Al elegir alternativas como YouTube o Pluto TV, los usuarios acceden a sistemas diseñados para preservar la privacidad y evitar la filtración de información.

Los servicios legales se diferencian de los canales piratas, principalmente porque no requieren el ingreso de datos bancarios ni la creación obligatoria de cuentas, como ocurre en YouTube o Pluto TV. Esta condición reduce los riesgos de ataques informáticos.

En YouTube, los usuarios pueden encontrar canales verificados que ofrecen películas clásicas y documentales de dominio público, junto con herramientas como controles parentales y subtítulos automáticos.

Por su parte, Pluto TV brinda un extenso catálogo bajo demanda sin coste, financiado a través de anuncios publicitarios en lugar de recopilar datos personales, una fórmula que elimina barreras de acceso y refuerza la protección de los usuarios.

Qué formas hay de evitar estafas al ver películas en línea

Descargar aplicaciones desde Google Play Store y App Store es clave para evitar virus y malware en teléfonos inteligentes. (Foto: Google)

El primer paso para reducir la exposición a virus y malware consiste en descargar exclusivamente desde tiendas oficiales como Google Play Store y App Store.

Obtener aplicaciones por vías externas, a través de ejecutables desconocidos, incrementa la posibilidad de recibir software malicioso que puede deteriorar el dispositivo o facilitar el robo de información.

Otra medida fundamental es verificar los certificados de seguridad en las páginas web utilizadas: el ícono del candado en la barra de direcciones confirma el cifrado y la mayor protección de los datos durante la transmisión.

Asimismo, se debe ingresar información bancaria únicamente en plataformas oficiales, nunca en sitios dudosos o aplicaciones no reconocidas.

Cómo saber si un sitio web es peligroso

Al seguir las pautas de prevención se puede reducir el riesgo de infección en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las ofertas de suscripciones de por vida a precios mínimos, o el acceso gratuito a estrenos que todavía permanecen en cartelera en los cines suelen ser señales de amenaza.

Sitios y aplicaciones que prometen estas ventajas, independientemente de la magnitud de su catálogo, carecen en general de mecanismos confiables de protección y suelen ser el punto de partida de una mayor probabilidad de ataques digitales.

En este sentido, seleccionar servicios validados y legales es la respuesta para proteger la seguridad digital y mitigar los riesgos de robo de datos y estafas en línea. Solo bajo estas condiciones los usuarios pueden confiar en que su información personal estará resguardada frente a incidentes informáticos cada vez más frecuentes.