No descargues Magis TV o XUPER TV: es más seguro para tus datos optar por estas aplicaciones

Entre la oferta de opciones gratuitas para ver películas destacan YouTube y Pluto TV que no requieren registros complejos para disfrutar de su contenido

Estos servicios comprometen la información
Estos servicios comprometen la información guardada en dispositivos como televisores, celulares o computadores. (Fotocomposición Infobae)

El bloqueo de Magis TV y XUPER TV en diversos países ha generado alarma entre los usuarios de aplicaciones para ver series y películas en línea. Ambas plataformas han sido eliminadas de la mayoría de los catálogos oficiales de apps por los graves riesgos de seguridad que representan para los datos personales.

La presencia de programas maliciosos y el registro de múltiples casos de robo de información bancaria han llevado a las autoridades a intensificar las advertencias y a las tiendas de aplicaciones a retirar estos servicios de sus listados.

Por esta razón, se presentan las alternativas gratuitas y pagas para ver películas u otros contenidos, y de esta manera evitar optar por servicios piratas que solo están disponibles por APK.

Cuáles son las opciones legales y gratuitas para ver películas

YouTube permite ver películas sin
YouTube permite ver películas sin pedir datos personales o financieros. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Existen servicios legales que ofrecen contenidos gratuitos sin exigir la entrega de datos sensibles. Entre ellos, YouTube y Pluto TV se destacan por su accesibilidad y la ausencia de barreras de entrada para el usuario.

YouTube dispone de canales verificados que permiten acceder a cine clásico y documentales de dominio público, sumando controles parentales y opciones de subtitulado.

Pluto TV proporciona un catálogo extenso de películas, series y documentales bajo demanda, financiado por publicidad. Esta modalidad elimina la necesidad de ingresar información bancaria o crear cuentas, lo que fortalece la protección de la privacidad del usuario y reduce la exposición a potenciales ciberataques.

Qué beneficios ofrece el streaming por suscripción frente a plataformas ilegales

Netflix, Prime Video y otras
Netflix, Prime Video y otras plataformas de streaming garantizan la seguridad y el respeto a los derechos de autor. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Las plataformas streaming bajo suscripción, como Netflix y Prime Video, ofrecen entornos controlados con altos estándares de seguridad y cumplimiento de derechos de autor.

El acceso a estos servicios implica la creación de cuentas y el pago de una tarifa mensual, pero a cambio se garantiza la navegación en espacios regulados y el resguardo de la información personal.

Además, servicios como Disney+, HBO Max y Apple TV mantienen políticas estrictas de protección de datos y derechos de autor, renovando continuamente sus catálogos.

Entre sus ventajas figura la posibilidad de alquilar o comprar títulos individuales, descargar contenidos para visualizarlos sin conexión y aplicar filtros parentales, lo que aporta capas adicionales de seguridad y funcionalidad.

Cómo identificar aplicaciones y sitios web seguros para ver películas en línea

Descargar aplicaciones solo desde Google
Descargar aplicaciones solo desde Google Play Store o App Store reduce el riesgo de instalar software malicioso. (Foto: Europa Press)

El primer paso para proteger la seguridad digital consiste en descargar aplicaciones únicamente desde Google Play Store y App Store. Acceder a programas fuera de estos canales oficiales mediante ejecutables externos incrementa la probabilidad de incorporar virus o software espía, capaces de extraer información sensible y afectar el rendimiento del dispositivo.

Un segundo filtro es verificar la presencia de certificados de seguridad en los sitios web utilizados: el símbolo del candado en la barra de direcciones indica el uso de protocolos cifrados que resguardan la transmisión de datos.

Asimismo, solo se debería ingresar información bancaria en plataformas o aplicaciones oficiales de cada empresa, condición indispensable para minimizar el riesgo de fraudes.

Qué señales advierten sobre que una plataforma es insegura

Signos de advertencia aparecen al
Signos de advertencia aparecen al navegar por sitios web fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Promesas de suscripciones “de por vida” a precios irrisorios, acceso gratuito a estrenos recientes o catálogos muy amplios suelen ser señales de alarma.

Las plataformas de dudosa legalidad carecen de mecanismos confiables de protección de datos y no son descargables desde tiendas de aplicaciones, como Google Play Store o App Store, lo que incrementa la probabilidad de que el usuario sea víctima de delitos digitales.

En este sentido, frente a un ecosistema digital cada vez más expuesto, el uso de servicios validados y legales representa el resguardo más eficaz para la protección de datos personales.

Elegir opciones legítimas, tanto gratuitas como de pago, permite disfrutar de contenidos audiovisuales sin poner en riesgo la seguridad financiera ni la integridad de los dispositivos.

