Adiós a las USB de toda la vida: qué alternativas existen para almacenar información

Una opción es Drive, la plataforma de Google para guardar y compartir archivos desde cualquier dispositivo con internet

Las memorias USB fueron durante años la opción más popular para transportar archivos de forma portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las memorias USB fueron durante años una opción popular para almacenar documentos, imágenes y archivos de todo tipo. Pero con el tiempo surgieron alternativas en la que simplifican este proceso, eliminando la necesidad de adquirir dispositivos físicos y tener que llevarlos siempre consigo.

Una de estas opciones es Drive, la plataforma de almacenamiento de Google, que permite guardar, compartir y acceder a archivos desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Con frecuencia, las memorias USB se utilizan para compartir archivos entre diferentes dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué altternativas existen respecto a las memorias USB

Actualmente, existen alternativas tanto en la nube como físicas para almacenar y transportar archivos, cada una con sus ventajas y limitaciones.

Opciones en la nube

  • Google Drive permite guardar documentos, fotos y videos en línea y acceder a ellos desde cualquier dispositivo con internet. Requiere conexión estable y la capacidad gratuita es limitada.
  • Dropbox ofrece almacenamiento en la nube y sincronización automática entre dispositivos. El espacio sin costo es reducido y la sincronización puede ser lenta con muchos archivos.
Drive es una alternativa en la nube que es ampliamente usada. (Fotocomposición: Infobae)
  • OneDrive, el servicio de Microsoft, facilita guardar archivos en la nube e integrarse con Windows y Office. Necesita cuenta de Microsoft y algunas funciones avanzadas requieren suscripción paga.
  • iCloud es la plataforma de Apple para respaldar archivos y sincronizarlos en dispositivos Apple. Está limitada principalmente a usuarios de Apple y la capacidad gratuita es baja.
  • WeTransfer permite enviar archivos grandes de forma rápida sin registro. Los archivos solo están disponibles por tiempo limitado y no sirve como almacenamiento permanente.

Opciones físicas

  • Discos duros externos: ofrecen gran capacidad de almacenamiento (desde 500 GB hasta varios terabytes) y son ideales para respaldos. Son más voluminosos y pueden dañarse por golpes o caídas, además de ser susceptibles a fallos mecánicos.
Con frecuencia, las memorias USB se utilizan para compartir archivos entre diferentes dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Discos de estado sólido portátiles (SSD): son compactos, rápidos y más resistentes que los discos duros tradicionales. Su costo es mayor por la misma capacidad.
  • Tarjetas de memoria SD y microSD: son pequeñas y compatibles con cámaras, teléfonos y ordenadores. Se pueden perder fácilmente y son sensibles a daños debido a su tamaño.
  • Memorias USB tipo-C: funcionan como las USB tradicionales, pero con conectores modernos. Solo sirven en dispositivos con puerto USB-C y pueden extraviarse fácilmente.

Cada alternativa responde a diferentes necesidades, por lo que conviene elegir considerando el tipo de uso, la cantidad de información y los requerimientos de movilidad y seguridad.

El uso de memorias USB sin cifrado facilita el acceso no autorizado a datos sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las memorias USB perdieron popularidad

Las memorias USB han perdido popularidad debido al avance de las soluciones de almacenamiento en la nube y a la aparición de dispositivos físicos más eficientes.

Aunque fueron durante años una opción práctica para transportar archivos, presentan desventajas importantes: su capacidad limitada frente a los discos externos actuales, la facilidad con la que pueden extraviarse y su vulnerabilidad a daños físicos o virus informáticos.

Además, la dependencia de puertos específicos y la falta de acceso remoto limitan su utilidad en comparación con plataformas como Google Drive o Dropbox, que ofrecen acceso seguro, colaborativo y desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La información almacenada en USB es vulnerable al robo si el dispositivo cae en manos no autorizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles pueden ser los peligros de usar memorias USB

El uso de memorias USB conlleva diversos riesgos de seguridad y pérdida de información.

Uno de los principales peligros es la propagación de malware o virus informáticos, ya que estos dispositivos pueden infectar computadoras al conectarse a equipos comprometidos.

Además, las memorias USB son fáciles de extraviar o ser robadas, lo que expone datos personales, documentos confidenciales y archivos sensibles a terceros no autorizados.

Otro riesgo es la corrupción de datos por daños físicos o fallos en el dispositivo, lo que puede causar la pérdida irreversible de información almacenada.

La falta de cifrado y protección por contraseña en la mayoría de estos dispositivos agrava la vulnerabilidad, haciendo que la información sea más accesible en caso de pérdida o robo.

