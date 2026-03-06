Adiós a las USB de toda la vida: qué alternativas existen para almacenar información

Las memorias USB fueron durante años una opción popular para almacenar documentos, imágenes y archivos de todo tipo. Pero con el tiempo surgieron alternativas en la que simplifican este proceso, eliminando la necesidad de adquirir dispositivos físicos y tener que llevarlos siempre consigo.
Una de estas opciones es Drive, la plataforma de almacenamiento de Google, que permite guardar, compartir y acceder a archivos desde cualquier dispositivo conectado a internet.
Qué altternativas existen respecto a las memorias USB
Actualmente, existen alternativas tanto en la nube como físicas para almacenar y transportar archivos, cada una con sus ventajas y limitaciones.
Opciones en la nube
- Google Drive permite guardar documentos, fotos y videos en línea y acceder a ellos desde cualquier dispositivo con internet. Requiere conexión estable y la capacidad gratuita es limitada.
- Dropbox ofrece almacenamiento en la nube y sincronización automática entre dispositivos. El espacio sin costo es reducido y la sincronización puede ser lenta con muchos archivos.
- OneDrive, el servicio de Microsoft, facilita guardar archivos en la nube e integrarse con Windows y Office. Necesita cuenta de Microsoft y algunas funciones avanzadas requieren suscripción paga.
- iCloud es la plataforma de Apple para respaldar archivos y sincronizarlos en dispositivos Apple. Está limitada principalmente a usuarios de Apple y la capacidad gratuita es baja.
- WeTransfer permite enviar archivos grandes de forma rápida sin registro. Los archivos solo están disponibles por tiempo limitado y no sirve como almacenamiento permanente.
Opciones físicas
- Discos duros externos: ofrecen gran capacidad de almacenamiento (desde 500 GB hasta varios terabytes) y son ideales para respaldos. Son más voluminosos y pueden dañarse por golpes o caídas, además de ser susceptibles a fallos mecánicos.
- Discos de estado sólido portátiles (SSD): son compactos, rápidos y más resistentes que los discos duros tradicionales. Su costo es mayor por la misma capacidad.
- Tarjetas de memoria SD y microSD: son pequeñas y compatibles con cámaras, teléfonos y ordenadores. Se pueden perder fácilmente y son sensibles a daños debido a su tamaño.
- Memorias USB tipo-C: funcionan como las USB tradicionales, pero con conectores modernos. Solo sirven en dispositivos con puerto USB-C y pueden extraviarse fácilmente.
Cada alternativa responde a diferentes necesidades, por lo que conviene elegir considerando el tipo de uso, la cantidad de información y los requerimientos de movilidad y seguridad.
Por qué las memorias USB perdieron popularidad
Las memorias USB han perdido popularidad debido al avance de las soluciones de almacenamiento en la nube y a la aparición de dispositivos físicos más eficientes.
Aunque fueron durante años una opción práctica para transportar archivos, presentan desventajas importantes: su capacidad limitada frente a los discos externos actuales, la facilidad con la que pueden extraviarse y su vulnerabilidad a daños físicos o virus informáticos.
Además, la dependencia de puertos específicos y la falta de acceso remoto limitan su utilidad en comparación con plataformas como Google Drive o Dropbox, que ofrecen acceso seguro, colaborativo y desde cualquier dispositivo conectado a internet.
Cuáles pueden ser los peligros de usar memorias USB
El uso de memorias USB conlleva diversos riesgos de seguridad y pérdida de información.
Uno de los principales peligros es la propagación de malware o virus informáticos, ya que estos dispositivos pueden infectar computadoras al conectarse a equipos comprometidos.
Además, las memorias USB son fáciles de extraviar o ser robadas, lo que expone datos personales, documentos confidenciales y archivos sensibles a terceros no autorizados.
Otro riesgo es la corrupción de datos por daños físicos o fallos en el dispositivo, lo que puede causar la pérdida irreversible de información almacenada.
La falta de cifrado y protección por contraseña en la mayoría de estos dispositivos agrava la vulnerabilidad, haciendo que la información sea más accesible en caso de pérdida o robo.