Tecno

No es IA: el nuevo control de Steam grita cuando se cae al piso o al sofá

El mando utiliza sus motores hápticos y sensores de movimiento internos para detectar una caída

Guardar
Google icon
Un mando de videojuegos negro sobre un sofá beige, con dos emojis de cara gritando y ondas rojas de sonido a cada lado del control, en un entorno de salón.
El Steam Controller de Valve emite el icónico grito Wilhelm cuando se deja caer suavemente sobre una superficie blanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace tiempo tenemos controles que reproducen sonidos, pero ahora Steam nos dio un mando de videojuegos que grita cuando se nos cae al suelo.

Esta curiosidad, que no es algún truco de IA, se hizo viral luego de que los primeros usuarios lo recibieran tras agotar la primera tanda de unidades disponibles en su lanzamiento y ya tiene lista nuevas reservas para que los jugadores de PC puedan acceder a este dispostivo, que hace parte de la nueva línea de hardware de Valve, como la Steam Machine.

PUBLICIDAD

Cómo el Steam Controller grita cada vez que se cae al suelo

Todo comenzó cuando un jugador, identificado como RF3D19 en Reddit, descubrió que el Steam Controller emite el icónico grito Wilhelm al ser arrojado sobre una superficie blanda.

El grito Wilhelm es considerado uno de los efectos de sonido más reconocibles y repetidos en la historia del cine. Su origen se remonta a la película The Charge at Feather River de 1953, aunque también se asocia a Tambores lejanos de 1951. Este grito de dolor se ha convertido en una broma interna entre los editores de sonido de Hollywood y ha sido reutilizado en infinidad de películas y videojuegos, como Star Wars: Battlefront II de 2017.

PUBLICIDAD

Para escuchar el famoso grito, el mando debe estar encendido, conectado a un PC y con Steam en modo Big Picture. Una vez en este estado, basta con dejar caer el mando —sin necesidad de lanzarlo con fuerza— sobre una superficie mullida, como una cama o una almohada, para desencadenar el sonido.

Este comportamiento ha sido verificado por diversos usuarios y medios como PC Gamer, descartando que se tratara de un simple montaje viral. Es fundamental que el mando no se arroje con violencia, ya que el objetivo es activar la función sin generar daños físicos al dispositivo.

Por qué el control de Steam sabe que se ha caído

Uno de los aspectos más intrigantes del easter egg es su implementación técnica. El Steam Controller no cuenta con un altavoz dedicado, lo que hace imposible que el sonido provenga de un canal tradicional.

Steam Controller ya aparece en la tienda oficial de Valve. (Valve)
Los trackpads hápticos de alta resolución y los sticks magnéticos TMR destacan entre las principales características técnicas del Steam Controller. (Valve)

En cambio, todo apunta a que el grito se genera a través de los motores hápticos de vibración y los sensores de movimiento internos. Esta técnica, que ya había sido explorada por Valve al permitir a la comunidad experimentar con vibraciones complejas, permite recrear sonidos reconocibles utilizando únicamente las capacidades del hardware.

El uso de los motores de vibración para emitir sonidos no es nuevo en la industria, pero el nivel de detalle alcanzado en este caso sorprende por la nitidez del efecto, que se hizo viral en redes sociales.

Así son las características del Steam Controller

El Steam Controller es un mando diseñado para jugar en cualquier dispositivo con Steam, incluyendo PC, Steam Deck y Steam Machine. Entre sus principales características destacan dos trackpads hápticos de alta resolución, que simulan el control de ratón, y sticks analógicos magnéticos con tecnología TMR, que mejoran la precisión y evitan el desgaste.

Steam Controller ya aparece en la tienda oficial de Valve. (Valve)
El Steam Controller ofrece hasta 35 horas de autonomía con pilas AA y permite conexión inalámbrica de baja latencia con múltiples opciones. (Valve)

Incluye giroscopio integrado para apuntar con mayor naturalidad y la función Grip Sense, que permite activar acciones al apretar la empuñadura. Dispone de cuatro botones traseros configurables, ideales para ejecutar comandos rápidos sin soltar los controles principales.

El mando ofrece conectividad inalámbrica de baja latencia con adaptador “Puck”, que sirve también como base de carga, además de ser compatible con Bluetooth y USB. Funciona con pilas AA y ofrece una autonomía de hasta 35 horas.

Se puede personalizar completamente mediante Steam Input, permitiendo remapear botones, crear menús radiales y aplicar configuraciones de la comunidad. El diseño ergonómico y la vibración de alta definición proporcionan comodidad y una experiencia inmersiva en cualquier género de juego.

Temas Relacionados

SteamSteam ControllerVideojuegosPC GamerTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Lass criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Cinco grandes logros de Bill Gates que marcaron la historia de la tecnología y la ayuda humanitaria

La masificación del ordenador personal, la salvación de Apple y proyectos de impacto social avalan el papel de Gates como líder visionario en la economía digital

Cinco grandes logros de Bill Gates que marcaron la historia de la tecnología y la ayuda humanitaria

Las empresas dicen que la IA todavía no reemplaza a nadie: el 82% de los jefes ya admite que valora menos a su gente

Los ejecutivos admiten que la inteligencia artificial bajó el valor que le asigna a sus trabajadores, mientras tres de cada cuatro reconocen que esa misma tecnología no rindió lo que esperaban

Las empresas dicen que la IA todavía no reemplaza a nadie: el 82% de los jefes ya admite que valora menos a su gente

Amazon renueva su asistente con Alexa+: una IA capaz de realizar tareas complejas directamente desde la app

La nueva versión de Alexa integrará funciones avanzadas de IA dentro de la app de Amazon para automatizar tareas y personalizar la experiencia de compra

Amazon renueva su asistente con Alexa+: una IA capaz de realizar tareas complejas directamente desde la app

Temblor en Colombia: aplicaciones y opciones para alertas sísmicas en el celular

Google cuenta con un sistema de alerta gratuito que avisa a los usuarios segundos antes de una emergencia

Temblor en Colombia: aplicaciones y opciones para alertas sísmicas en el celular

DEPORTES

Polémica declaración de una figura del tenis: “Si no sabes jugar singles, juegas dobles; si no sabes jugar dobles, juegas pádel”

Polémica declaración de una figura del tenis: “Si no sabes jugar singles, juegas dobles; si no sabes jugar dobles, juegas pádel”

La “pareja diabólica” de la agencia del escándalo que ofrecía el servicio de prostitución a jugadores seguirá en prisión

La oferta histórica que espera Atlético Madrid para vender a Julián Álvarez: la guerra entre Barcelona y PSG

“Sos un fantasma”: tenso momento en vivo entre Matko Miljevic y Enzo Copetti tras el polémico Rosario Central-Racing

La Liga Profesional confirmó días y horarios de las semifinales del Torneo Apertura: River Plate recibirá a Rosario Central el sábado

TELESHOW

La polémica actitud de Gladys La Bomba Tucumana al cocinar en Gran Hermano: el video viral que despertó críticas

La polémica actitud de Gladys La Bomba Tucumana al cocinar en Gran Hermano: el video viral que despertó críticas

MetAMORfosis del amor: la obra que expone las heridas invisibles de las parejas modernas

Cómo vive Daniela Christiansson sus días sin Maxi López: exclusivo hotel, relax y disfrute junto a sus hijos en Suiza

La reacción de Milett Figueroa al nuevo romance de Marcelo Tinelli: “Tiene derecho a rehacer su vida”

Dante Spinetta recordó con Mario Pergolini qué le dijo su padre cuando dejó el colegio: “Fue un poco más violento”

INFOBAE AMÉRICA

El uso de mascarilla vuelve a ser aconsejado en Honduras por el aumento de contaminación y enfermedades

El uso de mascarilla vuelve a ser aconsejado en Honduras por el aumento de contaminación y enfermedades

Canal de Panamá y Unión Europea impulsan plan ambiental ante riesgo climático

Hijo de millonario, poeta y periodista: la trágica vida de Roque Dalton, el genio salvadoreño ejecutado por sus camaradas

AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Equipamiento para Cableado Estructurado y para el Sistema de Comunicación en seis aeropuertos del país

Conflictos en Bolivia: la Policía anunció que intervendrá en los bloqueos en coordinación con las FFAA