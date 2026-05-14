No es IA: el nuevo control de Steam grita cuando se cae al piso o al sofá

El Steam Controller de Valve emite el icónico grito Wilhelm cuando se deja caer suavemente sobre una superficie blanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace tiempo tenemos controles que reproducen sonidos, pero ahora Steam nos dio un mando de videojuegos que grita cuando se nos cae al suelo.

Esta curiosidad, que no es algún truco de IA, se hizo viral luego de que los primeros usuarios lo recibieran tras agotar la primera tanda de unidades disponibles en su lanzamiento y ya tiene lista nuevas reservas para que los jugadores de PC puedan acceder a este dispostivo, que hace parte de la nueva línea de hardware de Valve, como la Steam Machine.

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Cómo el Steam Controller grita cada vez que se cae al suelo

Todo comenzó cuando un jugador, identificado como RF3D19 en Reddit, descubrió que el Steam Controller emite el icónico grito Wilhelm al ser arrojado sobre una superficie blanda.

Steam Controller easter egg: the controller screams when dropped by about 3 feet (Big Picture Mode, about once every 5-6 drops) https://t.co/bD20dv1fkU pic.twitter.com/aN9t00K7VM — Wario64 (@Wario64) May 12, 2026

El grito Wilhelm es considerado uno de los efectos de sonido más reconocibles y repetidos en la historia del cine. Su origen se remonta a la película The Charge at Feather River de 1953, aunque también se asocia a Tambores lejanos de 1951. Este grito de dolor se ha convertido en una broma interna entre los editores de sonido de Hollywood y ha sido reutilizado en infinidad de películas y videojuegos, como Star Wars: Battlefront II de 2017.

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Para escuchar el famoso grito, el mando debe estar encendido, conectado a un PC y con Steam en modo Big Picture. Una vez en este estado, basta con dejar caer el mando —sin necesidad de lanzarlo con fuerza— sobre una superficie mullida, como una cama o una almohada, para desencadenar el sonido.

Este comportamiento ha sido verificado por diversos usuarios y medios como PC Gamer, descartando que se tratara de un simple montaje viral. Es fundamental que el mando no se arroje con violencia, ya que el objetivo es activar la función sin generar daños físicos al dispositivo.

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Por qué el control de Steam sabe que se ha caído

Uno de los aspectos más intrigantes del easter egg es su implementación técnica. El Steam Controller no cuenta con un altavoz dedicado, lo que hace imposible que el sonido provenga de un canal tradicional.

Los trackpads hápticos de alta resolución y los sticks magnéticos TMR destacan entre las principales características técnicas del Steam Controller. (Valve)

En cambio, todo apunta a que el grito se genera a través de los motores hápticos de vibración y los sensores de movimiento internos. Esta técnica, que ya había sido explorada por Valve al permitir a la comunidad experimentar con vibraciones complejas, permite recrear sonidos reconocibles utilizando únicamente las capacidades del hardware.

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El uso de los motores de vibración para emitir sonidos no es nuevo en la industria, pero el nivel de detalle alcanzado en este caso sorprende por la nitidez del efecto, que se hizo viral en redes sociales.

Así son las características del Steam Controller

El Steam Controller es un mando diseñado para jugar en cualquier dispositivo con Steam, incluyendo PC, Steam Deck y Steam Machine. Entre sus principales características destacan dos trackpads hápticos de alta resolución, que simulan el control de ratón, y sticks analógicos magnéticos con tecnología TMR, que mejoran la precisión y evitan el desgaste.

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El Steam Controller ofrece hasta 35 horas de autonomía con pilas AA y permite conexión inalámbrica de baja latencia con múltiples opciones. (Valve)

Incluye giroscopio integrado para apuntar con mayor naturalidad y la función Grip Sense, que permite activar acciones al apretar la empuñadura. Dispone de cuatro botones traseros configurables, ideales para ejecutar comandos rápidos sin soltar los controles principales.

El mando ofrece conectividad inalámbrica de baja latencia con adaptador “Puck”, que sirve también como base de carga, además de ser compatible con Bluetooth y USB. Funciona con pilas AA y ofrece una autonomía de hasta 35 horas.

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Se puede personalizar completamente mediante Steam Input, permitiendo remapear botones, crear menús radiales y aplicar configuraciones de la comunidad. El diseño ergonómico y la vibración de alta definición proporcionan comodidad y una experiencia inmersiva en cualquier género de juego.