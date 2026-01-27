Desactiva esta función del televisor si quieres tener la mejor calidad de imagen

La configuración de fábrica puede afectar la experiencia visual en películas y series, pero hay un ajuste sencillo que mejora la fidelidad de la imagen. (Imagen ilustrativa Infobae).

En ocasiones, la experiencia frente a un televisor nuevo dista de la esperada. Aunque la pantalla luce moderna y los colores parecen intensos, algunos espectadores perciben que la imagen carece de naturalidad.

El motivo principal de este efecto suele estar vinculado a una configuración específica que traen activada muchos televisores actuales. Los fabricantes buscan que los dispositivos resalten en espacios de tienda, donde la competencia visual es intensa y la primera impresión resulta crucial.

Por esta razón, los usuarios deben aplicar ciertos ajustes al momento de comprar e instalar un televisor en sus casas, comenzando con desactivar la función motion smoothing o interpolación de fotogramas que viene predeterminada.

Qué es el motion smoothing y cómo afecta la experiencia visual del televisor

Ciertas funciones vienen predeterminadas para que el televisor se vea más estético al momento de estar en venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motion smoothing se presenta como una innovación tecnológica, pero su impacto en la experiencia del espectador es motivo de debate. Al crear imágenes intermedias entre los fotogramas reales, transforma la sensación visual, eliminando el característico “parpadeo” del cine.

Esto puede resultar deseable en eventos deportivos, donde la fluidez extra facilita el seguimiento de la acción. No obstante, cuando se aplica a películas y series, el efecto causa una pérdida de textura y atmósfera.

El usuario percibe que la imagen es “muy suave” y pierde la profundidad y el grano característicos del cine. Por este motivo, se sugiere desactivar el motion smoothing si el objetivo es disfrutar de una reproducción fiel a la intención del director y preservar la experiencia audiovisual original.

Por qué conviene desactivar la reducción de ruido en el televisor

Cada ajuste se puede realizar de manera manual desde el control remoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra función común es la reducción de ruido. Este ajuste tiene como finalidad limpiar señales de baja calidad, eliminando imperfecciones en la imagen. Sin embargo, con el aumento de contenido en alta definición (HD) y 4K, su utilidad disminuye, porque puede borrar detalles valiosos.

La reducción de ruido tiende a suavizar la imagen hasta el punto de eliminar texturas sutiles, como los poros de la piel o el grano de la película. Esto afecta sobre todo a escenas oscuras, donde la función puede dejar áreas planas y sin información relevante.

Para quienes priorizan la calidad de imagen, se sugiere ajustar la reducción de ruido al mínimo o desactivarla, sobre todo durante la reproducción de películas en formatos de más calidad.

Cómo influyen los modos de imagen preconfigurados en la calidad de la imagen

Los perfiles Estándar, Dinámico o Vívido están diseñados para destacar en tiendas, pero no son los más adecuados para el uso doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de televisores incorpora varios modos de imagen preestablecidos, como Estándar, Dinámico o Vívido. Los parámetros perfiles están pensados para destacar bajo la iluminación intensa de las tiendas, pero no son ideales para el uso doméstico, donde las condiciones de luz y las preferencias cambian.

El modo adecuado para ver películas suele denominarse Cine, Película o Film, dependiendo de la marca. Este perfil ajusta el brillo, reduce procesos agresivos de post-procesado y ofrece colores más equilibrados y naturales.

Aunque al principio puede percibirse como “menos brillante”, este ajuste resulta más fiel a la intención original de los creadores y más cómodo para la vista.

Qué pasa si se mantienen activos los modos ecológicos y sensores de luz ambiental

Estas funciones pueden modificar el brillo y los colores, afectando la consistencia visual durante la reproducción de películas o series. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modos ecológicos y los sensores de luz ambiental están diseñados para ahorrar energía y adaptar el brillo de la pantalla según la iluminación del espacio.

Aunque estos sistemas pueden ser útiles para reducir el consumo eléctrico, es común que introduzcan variaciones en la consistencia visual del contenido, sobre todo durante sesiones de cine en casa.

Al ajustar automáticamente el brillo y aplicar otros procesos, estos modos pueden alterar la nitidez y el equilibrio de colores en escenas clave.

Asimismo, si la prioridad es la estabilidad y calidad de imagen, se aconseja desactivar estas funciones durante la reproducción de películas o series. Esto permite conservar el detalle en las sombras y mantener una presentación visual más coherente.