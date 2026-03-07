Este juego de Steam puede ser tuyo gratis y para siempre: solo tienes hasta el 9 de marzo

El título Crowalt: Traces of the Lost Colony puede descargarse gratis en Steam hasta el 9 de marzo.

Steam ofrece a sus usuarios la oportunidad de incorporar Crowalt: Traces of the Lost Colony a su biblioteca digital sin costo alguno, siempre que lo reclamen antes del 9 de marzo a las 17:00 GMT. Esta promoción permite acceder de manera permanente a un título que ha recibido reseñas “muy positivas” en la plataforma de Valve.

Una oportunidad limitada para sumar un juego a la biblioteca

La tienda digital Steam, reconocida por sus campañas de descuentos y su catálogo de títulos para PC, habilitó una promoción que expande la colección de los jugadores sin afectar su presupuesto.

En esta ocasión, los interesados pueden sumar Crowalt: Traces of the Lost Colony de forma gratuita, siempre que lo reclamen antes de la fecha límite establecida por la tienda. Habitualmente, el precio de este juego ronda los 11,30 dólares, pero la oferta lo deja disponible al 100% de descuento por tiempo limitado.

Crowalt: Traces of the Lost Colony propone una aventura inspirada en los clásicos point-and-click. (Steam)

La promoción, impulsada por Madcraft Studios y GrabTheGames, está dirigida a quienes disfrutan de las aventuras narrativas y los enigmas históricos. El procedimiento para obtener el juego es directo: los usuarios deben ingresar a la página del título en Steam y añadirlo a su biblioteca, lo que garantiza acceso indefinido incluso después de finalizar la campaña.

La trama y la ambientación: misterio en clave de aventura

Crowalt: Traces of the Lost Colony, lanzado en 2022, propone una experiencia ambientada en el año 1737. Su argumento se construye alrededor de un misterio originado en 1587, cuando los fundadores de la primera colonia de América desaparecieron sin dejar rastro, dejando como única pista el nombre de una isla tallado en un árbol: Crowalt.

El jugador asume el papel de Hugh Radcliff, un joven aventurero que se embarca en la búsqueda de la Colonia Perdida. El viaje lo lleva a enfrentarse con piratas, explorar rituales autóctonos, desentrañar conspiraciones y tomar decisiones que influyen en el desarrollo del relato.

La historia traslada a los jugadores al siglo XVIII para investigar el misterio de la Colonia Perdida. (Steam)

En palabras del estudio, “un joven aventurero, Hugh Radcliff, busca uno de los mayores misterios de la historia: La Colonia Perdida. Lidia con piratas, adéntrate en rituales nativos, revela conspiraciones y toma decisiones difíciles en tu viaje para resolver este misterio”. Este enfoque narrativo, sumado a la dirección artística en pixel art, ha sido muy bien recibido por los usuarios de Steam.

Jugabilidad clásica y decisiones que importan

El título rinde homenaje a las aventuras gráficas point-and-click. La exploración minuciosa de escenarios, la recolección y combinación de objetos, y la interacción con personajes no jugables (NPC) representan los ejes de la jugabilidad. Los jugadores deben resolver acertijos para avanzar, mientras el protagonista registra en un diario —ilustrado con dibujos y notas tras eventos clave— los hallazgos y pistas, lo que facilita el seguimiento del misterio.

Durante el desarrollo, el usuario se enfrenta a decisiones en los diálogos que pueden alterar el curso de la historia y desbloquear diferentes finales. Además, existe la posibilidad de recoger artefactos históricos distribuidos por la isla, lo que añade logros y recompensas adicionales. La interacción con los habitantes nativos de Crowalt resulta esencial, ya que proporcionan información útil y pueden convertirse en aliados durante la investigación.

Usuarios de Steam destacaron la narrativa y el arte pixelado del juego lanzado en 2022. (Steam)

Recepción positiva y duración estimada

Aunque Crowalt: Traces of the Lost Colony no cuenta con una gran cantidad de reseñas en la tienda, la valoración promedio es “muy positiva”. Los comentarios subrayan aspectos como la narrativa interesante y la estética pixel art. La duración estimada ronda las 6 horas, un detalle que los jugadores destacan como adecuado para el tipo de experiencia que propone el estudio desarrollador.

El juego, disponible como descarga gratuita hasta el 9 de marzo, se presenta como una opción atractiva para quienes buscan una aventura narrativa con mecánicas tradicionales y un trasfondo histórico. Basta con reclamar el título en la tienda digital para conservarlo en la biblioteca de Steam de manera permanente.