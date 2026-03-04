Steam lanza Weyrdlets gratis por tiempo limitado: así funciona y cómo sumarlo a tu biblioteca

Tecno

El simulador de mascota virtual ofrece personalización y actividades sociales de manera gratuita hasta el 17 de marzo

Steam regala Weyrdlets: cómo conseguir gratis el simulador de mascota virtual antes del 17 de marzo

Steam, la plataforma de juegos para PC, ha activado una nueva promoción que permite a los usuarios sumar Weyrdlets a su biblioteca digital de manera completamente gratuita. Esta oportunidad estará disponible hasta el 17 de marzo de 2026 a las 19:00 (hora peninsular española), y quienes reclamen el juego antes de esa fecha lo conservarán permanentemente, incluso después de que pase a ser de pago.

La importancia de estas promociones radica en que permiten a una comunidad global de jugadores descubrir propuestas diferentes, experimentar con nuevos géneros y ampliar su colección sin costo adicional. En un contexto donde la variedad y la personalización son clave, Weyrdlets se posiciona como una experiencia relajada y distinta, ideal para quienes buscan algo más que acción intensa o desafíos competitivos.

¿Qué es Weyrdlets y cómo se juega?

Weyrdlets es un simulador de mascota virtual con un enfoque comunitario y relajante. El jugador adopta y cuida de una criatura digital, interactuando con ella a través del escritorio del PC. El juego permite personalizar tanto la mascota como su entorno, decorando el espacio virtual y desbloqueando accesorios a medida que se avanza.

A diferencia de los clásicos simuladores de mascotas, Weyrdlets se integra como una experiencia que puede acompañar al usuario mientras realiza otras tareas en el ordenador. La mascota puede moverse por la pantalla, reaccionar a acciones y servir de compañía durante sesiones de trabajo, estudio o navegación.

Entre sus funciones, el juego ofrece actividades como alimentar, jugar, entrenar y vestir a la criatura. También permite conectar con otros jugadores, compartir logros y participar en eventos comunitarios. El objetivo es crear un entorno amigable y personalizado que aporte una dosis de diversión y relax al día a día digital.

El desarrollador de Weyrdlets ha confirmado que el juego pasará a ser de pago el 17 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de la versión 2.0. Esta actualización traerá mejoras, nuevas funciones y contenido exclusivo. Sin embargo, quienes añadan el título a su cuenta antes del plazo mantendrán acceso completo y gratuito de por vida, lo que convierte la promoción en una oportunidad única para los entusiastas de los simuladores y las experiencias casuales.

Solo es necesario buscar el juego y hacer clic en "Añadir a la biblioteca" para asegurarse acceso ilimitado y permanente a esta experiencia amigable y casual

Este tipo de campañas refuerzan el atractivo de Steam, no solo como tienda digital, sino como plataforma social y de descubrimiento. Las ofertas de juegos gratuitos permiten experimentar nuevos títulos sin compromiso, y la facilidad para reclamarlos garantiza que, incluso si no se instalan de inmediato, quedarán disponibles en la biblioteca digital para futuras sesiones.

Cómo añadir Weyrdlets gratis a tu biblioteca de Steam

El proceso para reclamar Weyrdlets es sencillo y rápido:

  1. Accede a tu cuenta de Steam desde la aplicación o el sitio web.
  2. Busca “Weyrdlets” en la tienda o sigue el enlace directo de la promoción.
  3. Haz clic en “Añadir a la biblioteca” antes del 17 de marzo de 2026.
  4. El juego quedará vinculado a tu cuenta de manera permanente, sin necesidad de instalarlo en ese momento.

No se trata de una demo ni de un fin de semana gratuito: el título será tuyo para siempre si lo reclamas dentro del periodo promocional.

Steam se ha consolidado como la principal plataforma de juegos para PC gracias a su enfoque en la comunidad, la facilidad de uso y la variedad de ofertas. Campañas como la de Weyrdlets permiten a los usuarios explorar nuevos géneros, participar en foros, compartir experiencias y descubrir joyas ocultas sin necesidad de invertir dinero.

Además, la compatibilidad con equipos modestos y la integración de funciones sociales hacen que estas promociones sean especialmente atractivas para todo tipo de jugadores.

Reclamar el juego antes del 17 de marzo garantiza acceso permanente, mientras que la comunidad de Steam sigue demostrando que la innovación y la accesibilidad pueden ir de la mano en el mundo del gaming. Aprovechar estas ofertas es la mejor forma de descubrir propuestas originales y seguir ampliando la biblioteca digital sin riesgos ni costos ocultos.

