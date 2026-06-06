Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre acusado de golpear y abusar sexualmente de su ex pareja en Mar del Plata

El sospechoso tiene 34 años y la víctima, 21. Durante el allanamiento a su domicilio, la policía incautó marihuana, por lo que se le abrió una segunda causa judicial. Ante la fiscalía, se negó a declarar

Guardar
Google icon
Detenido por abuso en Mar del Plata
Un hombre fue detenido acusado de golpear y abusar de su ex pareja en Mar del Plata

Un hombre de 34 años quedó detenido en la ciudad de Mar del Plata, acusado de haber agredido y violado a una joven de 21 años con la que había tenido una relación previa.

La denuncia fue radicada por la víctima en la Comisaría de la Mujer. Ante la policía contó que el ataque se produjo durante la madrugada del 21 de mayo pasado en el departamento del sospechoso, ubicado en la zona de Almirante Brown al 1700, casi en la esquina con Las Heras y a pocas cuadras de la playa Bristol y la plaza Colón.

PUBLICIDAD

En su presentación, la joven relató un calvario: aseguró que allí el hombre la atacó físicamente con golpes, intentó asfixia y la amenazó de muerte, y que después, aprovechando la situación, la obligó a mantener relaciones sexuales contra su voluntad en más de una ocasión esa misma noche.

Detenido por abuso en Mar del Plata
El acusado tiene 34 años y la joven que lo denunció, 21

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional N°7 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos Russo. En la investigación intervino el Gabinete de Delitos Sexuales de la DDI local.

PUBLICIDAD

Con las pruebas reunidas desde entonces, esta semana la Jueza de Garantías Rosa Frende ordenó el allanamiento y la detención del acusado. Tras montar un operativo de vigilancia, los efectivos finalmente lo capturaron cuando llegaba su domicilio.

En el procedimiento, la policía secuestró cinco teléfonos celulares, dos CPU, una netbook y 749 gramos de marihuana.

A raíz de esto último se abrió una causa paralela dirigida por la fiscalía de Estupefacientes, encabezada por la fiscal Daniela Ledesma, quien notificó al acusado por infracción a la Ley 23.737.

La otra imputación que enfrenta es por los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género en concurso ideal con amenazas, abuso sexual con acceso carnal.

Detenido por abuso en Mar del Plata
La marihuana y los dispositivos electrónicos secuestrados durante el allanamiento

El hombre fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán. Según confirmaron fuentes judiciales, en la indagatoria este viernes ante el fiscal Russo optó por mantenerse en silencio y se negó a declarar, aconsejado por sus dos abogadas particulares.

Luego de la audiencia, fue alojado nuevamente en la mencionada cárcel.

Mientras avanza la investigación, el fiscal cuenta con un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15, para solicitar o no la prisión preventiva del acusado.

Temas Relacionados

Mar del PlataAbusos sexualesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La despedida al Indio Solari: cómo será el operativo de seguridad en Parque Domínico

El masivo velatorio comenzará el domingo a las 11 de la mañana en el partido de Avellaneda. Muchos fanáticos empezaron a llegar este mismo sábado. Habrá más de 1.500 policías de la fuerza bonaerense y postas sanitarias

La despedida al Indio Solari: cómo será el operativo de seguridad en Parque Domínico

Circulaba por una ruta en Tucumán, lo detuvieron en un control y le hallaron casi media tonelada de cocaína

La droga estaba identificada con el sello del delfín y distribuida en 449 paquetes, en la caja de una camioneta. El conductor, de 60 años, fue arrestado

Circulaba por una ruta en Tucumán, lo detuvieron en un control y le hallaron casi media tonelada de cocaína

Un policía mató a un ladrón que intentó asaltarlo en La Plata: quedó detenido

El efectivo aseguró que fue interceptado por un motochorro en la localidad de Tolosa y disparó su arma reglamentaria para defenderse. Quedó desafectado mientras avanza la investigación

Un policía mató a un ladrón que intentó asaltarlo en La Plata: quedó detenido

“Se fue sin sufrimiento”: cómo fueron las últimas horas del Indio Solari

El ídolo del rock nacional falleció este viernes por la madrugada en su casa de Parque Leloir. Qué hizo la noche anterior y cuál era su ritual que nunca abandonó

“Se fue sin sufrimiento”: cómo fueron las últimas horas del Indio Solari

Internaron de urgencia al abuelo de Agostina Vega

Se trata de Miguel Heredia, quien sufrió una descompensación producto del estrés sufrido por el femicidio de su nieta. Está en el mismo hospital que su hija, la madre de la adolescente asesinada en Córdoba

Internaron de urgencia al abuelo de Agostina Vega

DEPORTES

El partido de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal sobre Chile: del taco “mágico” al gol anulado

El partido de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal sobre Chile: del taco “mágico” al gol anulado

La advertencia del jefe de Alpine sobre el rendimiento de Franco Colapinto tras el 14° en la clasificación del Gran Premio de Mónaco

El ex presidente de River Plate, Jorge Brito, le envió un mensaje de apoyo a Florentino Pérez antes de las elecciones en el Real Madrid

Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

La selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día del partido durante la Copa del Mundo

TELESHOW

Kylie Minogue llegó a la Argentina y crecen los rumores de su participación en el show de Lali en River

Kylie Minogue llegó a la Argentina y crecen los rumores de su participación en el show de Lali en River

Cami Homs y José Sosa disfrutan sus vacaciones europeas: calles de ensueño, playa turquesa y relax al atardecer

Mauro Icardi se reencontró con sus hijas luego de dos meses sin verse: el video en la puerta del country

El comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: “Caminaremos y seremos pacientes”

La conmovedora despedida de Susana Giménez a Chunchuna Villafañe: “Fuiste la más compañera”

INFOBAE AMÉRICA

China levanta murallas alrededor de su economía mientras aumentan las tensiones globales

China levanta murallas alrededor de su economía mientras aumentan las tensiones globales

Pisar sin saber: cómo un sendero mal gestionado puede dañar un ecosistema de forma permanente

Las fuerzas de seguridad de Guatemala destruyen más de 115 mil matas de marihuana en Petén

El día que la integridad se pagó con sangre: A cuatro años de la muerte del ministro dominicano asesinado por su amigo

Nasry Asfura promete pagar deuda a 300 médicos y formalizar contratos de varios galenos