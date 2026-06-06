Detuvieron a un hombre acusado de golpear y abusar sexualmente de su ex pareja en Mar del Plata

Un hombre fue detenido acusado de golpear y abusar de su ex pareja en Mar del Plata

Un hombre de 34 años quedó detenido en la ciudad de Mar del Plata, acusado de haber agredido y violado a una joven de 21 años con la que había tenido una relación previa.

La denuncia fue radicada por la víctima en la Comisaría de la Mujer. Ante la policía contó que el ataque se produjo durante la madrugada del 21 de mayo pasado en el departamento del sospechoso, ubicado en la zona de Almirante Brown al 1700, casi en la esquina con Las Heras y a pocas cuadras de la playa Bristol y la plaza Colón.

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En su presentación, la joven relató un calvario: aseguró que allí el hombre la atacó físicamente con golpes, intentó asfixia y la amenazó de muerte, y que después, aprovechando la situación, la obligó a mantener relaciones sexuales contra su voluntad en más de una ocasión esa misma noche.

El acusado tiene 34 años y la joven que lo denunció, 21

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional N°7 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos Russo. En la investigación intervino el Gabinete de Delitos Sexuales de la DDI local.

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Con las pruebas reunidas desde entonces, esta semana la Jueza de Garantías Rosa Frende ordenó el allanamiento y la detención del acusado. Tras montar un operativo de vigilancia, los efectivos finalmente lo capturaron cuando llegaba su domicilio.

En el procedimiento, la policía secuestró cinco teléfonos celulares, dos CPU, una netbook y 749 gramos de marihuana.

A raíz de esto último se abrió una causa paralela dirigida por la fiscalía de Estupefacientes, encabezada por la fiscal Daniela Ledesma, quien notificó al acusado por infracción a la Ley 23.737.

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La otra imputación que enfrenta es por los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género en concurso ideal con amenazas, abuso sexual con acceso carnal.

La marihuana y los dispositivos electrónicos secuestrados durante el allanamiento

El hombre fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán. Según confirmaron fuentes judiciales, en la indagatoria este viernes ante el fiscal Russo optó por mantenerse en silencio y se negó a declarar, aconsejado por sus dos abogadas particulares.

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Luego de la audiencia, fue alojado nuevamente en la mencionada cárcel.

Mientras avanza la investigación, el fiscal cuenta con un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15, para solicitar o no la prisión preventiva del acusado.

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