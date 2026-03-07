Tecno

Así es Pomelli, la IA de Google para creadores de contenido y pequeñas empresas

Esta herramienta gratuita analiza el sitio web y la identidad visual de cada negocio para crear imágenes y anuncios profesionales

Pomelli facilita la creación de campañas visuales automatizadas para negocios sin experiencia en diseño. (Google Labs)

La automatización y la personalización en el marketing digital dieron un salto con el lanzamiento de Pomelli, una herramienta basada en inteligencia artificial presentada por Google a través de su laboratorio de experimentación Google Labs.

Pomelli surge como una solución dirigida a pequeños negocios y creadores de contenido que buscan optimizar la producción de campañas visuales y anuncios en redes sociales sin necesidad de invertir en costosos servicios de diseño o fotografía profesional. El acceso gratuito a esta tecnología ya se encuentra disponible para usuarios seleccionados en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Una herramienta diseñada para pymes y emprendedores

El eje de Pomelli está centrado en la capacidad de analizar la identidad visual de cada marca para generar automáticamente imágenes y campañas personalizadas. La herramienta examina el sitio web, los colores, el tono y el estilo de la empresa para crear piezas visuales y textos que mantienen coherencia con la imagen del negocio.

Este proceso automatizado facilita que pequeñas y medianas empresas puedan competir con contenido visual de alta calidad, sin depender de grandes presupuestos o experiencia técnica en diseño digital.

La función Photoshoot transforma fotos comunes en imágenes profesionales listas para redes sociales. (Google Labs)

La función más destacada es Photoshoot, un estudio virtual que transforma fotografías de productos comunes en imágenes profesionales listas para campañas digitales. El usuario solo debe cargar una foto y la inteligencia artificial de Google ajusta aspectos como la iluminación, la composición, los fondos y los detalles visuales, adaptando el resultado final al canal o formato requerido.

Photoshoot incluye plantillas y ajustes preestablecidos para publicaciones en redes sociales, anuncios y catálogos, lo que agiliza la producción de contenido para e-commerce y promociones.

Automatización y coherencia en la identidad de marca

La automatización que propone Pomelli va más allá de la generación de imágenes. La inteligencia artificial es capaz de crear campañas publicitarias completas, sugiriendo textos, hashtags y formatos optimizados según las tendencias de cada plataforma digital. Este enfoque contribuye a que las campañas sean relevantes para el público objetivo y respondan a los cambios en redes sociales, sin que el usuario deba contar con experiencia previa en marketing.

Una de las ventajas principales es la posibilidad de mantener el estilo visual de la empresa a lo largo de todo el contenido generado. Si el sitio web de la pyme tiene un diseño minimalista, las imágenes y anuncios conservarán esa atmósfera, reforzando la identidad de marca en cada publicación. Además, la integración con Google Labs permite a los usuarios participar en la fase experimental de la herramienta y aportar feedback para su desarrollo.

Pomelli analiza la identidad visual de cada marca y adapta la estética de los anuncios generados. (Google Labs)

Acceso, disponibilidad y los próximos pasos

Por el momento, Photoshoot de Pomelli está disponible de forma gratuita exclusivamente para usuarios en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, en el marco de los experimentos de Google Labs. Cualquier persona con una cuenta de Google puede explorar los proyectos activos en labs.google, aunque ciertas funciones requieren inscripción previa o están restringidas por ubicación geográfica.

La estrategia de Google busca recopilar comentarios y sugerencias de los primeros usuarios para perfeccionar la herramienta antes de su posible integración a productos comerciales o su despliegue a nivel global.

Google Labs ha lanzado otros experimentos centrados en inteligencia artificial, como Flow (creación de video por IA) o ImageFX (generación de imágenes mediante palabras clave), consolidando el laboratorio como un espacio para la innovación en aplicaciones prácticas de la IA.

Impulso a la creatividad y la productividad digital

La llegada de Pomelli refuerza la tendencia hacia la automatización creativa y la democratización del marketing digital. Herramientas como Photoshoot permiten a pymes y emprendedores generar imágenes profesionales y campañas coherentes en minutos, optimizando recursos y tiempos dedicados a la producción audiovisual tradicional.

La herramienta sugiere textos, hashtags y formatos optimizados según las tendencias de cada plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pomelli representa un avance en la aplicación de la inteligencia artificial al entorno empresarial, posibilitando la creación de contenido visual alineado con la identidad de cada marca y facilitando la presencia digital en redes sociales y plataformas de ventas.

La apuesta de Google por la experimentación y el desarrollo colaborativo anticipa escenarios en los que la tecnología y la creatividad se integran para potenciar la visibilidad y profesionalización de los negocios en el entorno digital.

