Tecno

Lanzan herramienta digital para defendernos de la excesiva vigilancia de la IA

La herramienta desarrollada por Gen Z For Change muestra de forma interactiva cómo los datos personales más simples alimentan sistemas de vigilancia masiva

Guardar
La vigilancia sin orden judicial
La vigilancia sin orden judicial es legal y la inteligencia artificial amplía su alcance, advierten expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva plataforma digital permite a cualquier persona descubrir de qué manera la inteligencia artificial y las grandes empresas tecnológicas recopilan datos personales para alimentar redes de vigilancia.

La organización juvenil Gen Z For Change ha presentado “Eyes on AI”, una herramienta en línea que examina la exposición individual a la vigilancia masiva impulsada por la tecnología.

Cómo funciona Eyes on AI

La herramienta “Eyes on AI” surge como respuesta al creciente uso de sistemas de inteligencia artificial para analizar rutinas, preferencias y comportamientos personales. La plataforma ofrece un cuestionario interactivo que no solicita información privada, pero revela cómo detalles simples, como las aplicaciones utilizadas, la forma de pago o la exposición a spam, pueden ser suficientes para perfilar a cualquier usuario.

La plataforma Eyes on AI
La plataforma Eyes on AI alerta sobre la recopilación de datos por sistemas de inteligencia artificial. (Eyes on AI)

Cheyenne Hunt, directora ejecutiva de Gen Z For Change, explicó a Mashable que la campaña busca alertar especialmente a los jóvenes sobre la magnitud de la vigilancia digital. Hunt afirmó que la administración política actual ha incrementado el nivel de monitoreo sobre grupos activistas y organizaciones juveniles.

Vigilancia legal y riesgos para la privacidad

La organización advierte que la vigilancia sin orden judicial es completamente legal y que la inteligencia artificial la está potenciando. La herramienta demuestra que cualquier persona, no solo activistas o periodistas, puede ser objeto de monitoreo. “Eyes on AI” utiliza información de bases de datos de vigilancia, como la de Surveillance Watch, la Electronic Frontier Foundation y recursos sobre tecnologías empleadas para vigilar trabajadores.

Dominique Demetz, directora creativa y programadora del proyecto, indicó que la experiencia de usuario busca generar inquietud sobre el nivel de exposición personal. El sistema puede identificar riesgos basándose en patrones de uso sin pedir datos identificatorios, y no guarda información de los usuarios: todo el procesamiento ocurre localmente.

El cuestionario interactivo de la
El cuestionario interactivo de la herramienta muestra cómo detalles cotidianos pueden perfilar a un usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Informe personalizado y recomendaciones

Al finalizar el recorrido, la plataforma ofrece un informe descargable que incluye recomendaciones para reducir la exposición a la vigilancia, recursos en línea y un glosario sobre los principales actores involucrados, desde agencias gubernamentales como ICE hasta empresas tecnológicas. El usuario puede conocer si corre riesgos específicos por tecnologías como lectores automáticos de matrículas o sistemas de predicción policial.

Aunque “Eyes on AI” se presenta con un enfoque interactivo similar a memes o test virales, la campaña recalca la gravedad del problema con frases como “Tu futuro está en venta”. Hana Memon, estratega digital y creadora de la herramienta, explicó que el objetivo es visibilizar cómo áreas como la movilidad, la salud, la religión o el trabajo forman parte de una red de vigilancia extendida.

Activismo digital y presión por nuevas normativas

Desde su fundación en 2020, Gen Z For Change ha utilizado estrategias tecnológicas para campañas políticas y sociales. El grupo ya había desarrollado recursos para presionar a hoteles contra el alojamiento de agentes de inmigración, así como plataformas de apoyo para causas vinculadas a Palestina, inmigración y derechos reproductivos.

El informe descargable de "Eyes
El informe descargable de "Eyes on AI" sugiere estrategias para reducir la exposición digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con “Eyes on AI”, la organización planea una amplia movilización que incluirá proyecciones, carteles y acciones en ciudades de Estados Unidos.

La campaña busca impulsar una regulación federal sobre privacidad digital, ya que actualmente el país carece de una ley integral en la materia. El equipo detrás de la herramienta aplica sus propias recomendaciones, empleando plataformas cifradas y eliminando información personal de intermediarios de datos.

La organización sostiene que el desarrollo de herramientas tecnológicas es una forma de equilibrar el poder frente al avance de la vigilancia digital.

Temas Relacionados

Vigilancia DigitalInteligencia artificialPrivacidad de DatosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Anthropic midió lo que la IA ya está haciendo con los empleos: no hay despidos masivos, pero los jóvenes ya están siendo expulsados del mercado laboral

Un estudio de la creadora de Claude cruzó la capacidad teórica de la inteligencia artificial con datos reales de uso profesional. La conclusión es incómoda: el desplazamiento no llega como un tsunami de despidos, sino como una puerta que se cierra silenciosamente para quienes intentan entrar

Anthropic midió lo que la

Cinco maneras de liberar espacio en Gmail para siempre y gratis

Una forma eficaz de liberar espacio en tu correo de Google es filtrar y eliminar los mensajes más grandes, especialmente aquellos que contienen archivos adjuntos

Cinco maneras de liberar espacio

Netflix adquiere una startup de IA para cineastas fundada por Ben Affleck

Tras la compra, todo el equipo de InterPositive se incorporará a la plataforma streaming y Affleck asumirá el rol de asesor sénior

Netflix adquiere una startup de

Alarma por las gafas inteligentes de Meta: grabaciones íntimas pueden ser analizadas por otras personas

La empresa utiliza millones de clips capturados por sus dispositivos, que luego son revisados por personas reales para entrenar algoritmos

Alarma por las gafas inteligentes

Rockstar Games añade NBA 2K26 a la suscripción GTA+ por tiempo limitado: cómo tener este juego

Para activar la suscripción a GTA+, accede a la tienda digital de PlayStation 5, PC Enhanced o Xbox Series X|S

Rockstar Games añade NBA 2K26
DEPORTES
La broma que De Paul

La broma que De Paul le hizo a Donald Trump con Messi presente en la visita de Inter Miami a la Casa Blanca

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Aníbal Colapinto mostró el tatuaje que se hizo en honor a su hijo Franco y recordó la frase de un famoso entrenador

La preocupación en los boxes de Alpine tras el problema que sufrió Colapinto en su ojo durante la práctica del GP de Australia

El fanático de Riquelme que reunió más de 300 camisetas de Boca: cómo armó la inigualable colección

TELESHOW
La reacción de la mamá

La reacción de la mamá de Ian Lucas al conflicto con Evangelina Anderson

Gerardo Romano fue víctima de un intento de estafa virtual: “Me creí todo”

Guillermo Francella, tajante con los rumores de romance con Elba Marcovecchio

Evangelina Anderson habló luego del escándalo que se generó con Ian Lucas: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”

La actitud de Evangelina Anderson que generó la furia de Ian Lucas: “¿No es más fácil decirlo de frente?”

INFOBAE AMÉRICA

La Casa Blanca aseguró que

La Casa Blanca aseguró que “Estados Unidos está en camino de controlar el espacio aéreo iraní”

“Inaceptable”: el regreso de Rusia a la Bienal de Venecia desata polémica en Europa

En Panamá investigarán a empresas telefónicas por alzas constantes de precios en los servicios que ofrecen

Top 3: universidad peruana destaca en el Ranking SCImago 2026 por su crecimiento en producción científica

EEUU recomienda a viajeros revisar su vacunación contra la polio antes de viajar a estos 32 países