Lanzan herramienta digital para defendernos de la excesiva vigilancia de la IA

La vigilancia sin orden judicial es legal y la inteligencia artificial amplía su alcance, advierten expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva plataforma digital permite a cualquier persona descubrir de qué manera la inteligencia artificial y las grandes empresas tecnológicas recopilan datos personales para alimentar redes de vigilancia.

La organización juvenil Gen Z For Change ha presentado “Eyes on AI”, una herramienta en línea que examina la exposición individual a la vigilancia masiva impulsada por la tecnología.

Cómo funciona Eyes on AI

La herramienta “Eyes on AI” surge como respuesta al creciente uso de sistemas de inteligencia artificial para analizar rutinas, preferencias y comportamientos personales. La plataforma ofrece un cuestionario interactivo que no solicita información privada, pero revela cómo detalles simples, como las aplicaciones utilizadas, la forma de pago o la exposición a spam, pueden ser suficientes para perfilar a cualquier usuario.

La plataforma Eyes on AI alerta sobre la recopilación de datos por sistemas de inteligencia artificial. (Eyes on AI)

Cheyenne Hunt, directora ejecutiva de Gen Z For Change, explicó a Mashable que la campaña busca alertar especialmente a los jóvenes sobre la magnitud de la vigilancia digital. Hunt afirmó que la administración política actual ha incrementado el nivel de monitoreo sobre grupos activistas y organizaciones juveniles.

Vigilancia legal y riesgos para la privacidad

La organización advierte que la vigilancia sin orden judicial es completamente legal y que la inteligencia artificial la está potenciando. La herramienta demuestra que cualquier persona, no solo activistas o periodistas, puede ser objeto de monitoreo. “Eyes on AI” utiliza información de bases de datos de vigilancia, como la de Surveillance Watch, la Electronic Frontier Foundation y recursos sobre tecnologías empleadas para vigilar trabajadores.

Dominique Demetz, directora creativa y programadora del proyecto, indicó que la experiencia de usuario busca generar inquietud sobre el nivel de exposición personal. El sistema puede identificar riesgos basándose en patrones de uso sin pedir datos identificatorios, y no guarda información de los usuarios: todo el procesamiento ocurre localmente.

El cuestionario interactivo de la herramienta muestra cómo detalles cotidianos pueden perfilar a un usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Informe personalizado y recomendaciones

Al finalizar el recorrido, la plataforma ofrece un informe descargable que incluye recomendaciones para reducir la exposición a la vigilancia, recursos en línea y un glosario sobre los principales actores involucrados, desde agencias gubernamentales como ICE hasta empresas tecnológicas. El usuario puede conocer si corre riesgos específicos por tecnologías como lectores automáticos de matrículas o sistemas de predicción policial.

Aunque “Eyes on AI” se presenta con un enfoque interactivo similar a memes o test virales, la campaña recalca la gravedad del problema con frases como “Tu futuro está en venta”. Hana Memon, estratega digital y creadora de la herramienta, explicó que el objetivo es visibilizar cómo áreas como la movilidad, la salud, la religión o el trabajo forman parte de una red de vigilancia extendida.

Activismo digital y presión por nuevas normativas

Desde su fundación en 2020, Gen Z For Change ha utilizado estrategias tecnológicas para campañas políticas y sociales. El grupo ya había desarrollado recursos para presionar a hoteles contra el alojamiento de agentes de inmigración, así como plataformas de apoyo para causas vinculadas a Palestina, inmigración y derechos reproductivos.

El informe descargable de "Eyes on AI" sugiere estrategias para reducir la exposición digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con “Eyes on AI”, la organización planea una amplia movilización que incluirá proyecciones, carteles y acciones en ciudades de Estados Unidos.

La campaña busca impulsar una regulación federal sobre privacidad digital, ya que actualmente el país carece de una ley integral en la materia. El equipo detrás de la herramienta aplica sus propias recomendaciones, empleando plataformas cifradas y eliminando información personal de intermediarios de datos.

La organización sostiene que el desarrollo de herramientas tecnológicas es una forma de equilibrar el poder frente al avance de la vigilancia digital.