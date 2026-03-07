Amazon Prime regala 13 juegos de PC en marzo: estos son y cómo tenerlos

Amazon Prime está regalando 13 videojuegos para tu PC durante el mes de marzo. Solo necesitas contar con esta suscripción y acceder a la plataforma Amazon Luna.
Los juegos gratuitos son:
- TinyTina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot
- Tattoo Tycoon
- Siege of Avalon
- Total War: Rome II - Emperor Edition
- Turmoil
- Veil of Darkness
- Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder
- Sir Questionnaire
- Rebel Galaxy
- Total War: Three Kingdoms
- Chimp Quest: Spirit Isle
- Phantasie Memorial Set
- Deep Sky Derelicts
Cómo obtener estos juegos gratis con Amazon Prime
Para acceder a estos juegos gratuitos con Amazon Prime, es indispensable disponer de una suscripción activa. Una vez cumplido este requisito, solo debes ingresar a Amazon Luna y buscar el título de tu interés.
Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de los juegos sin costo es por tiempo limitado, por lo que conviene consultar regularmente las novedades y aprovechar las ofertas mientras estén vigentes.
Qué más trae Amazon Luna por marzo 2026
Durante marzo de 2026, Amazon Luna amplía su catálogo para miembros Prime con nuevos juegos gratuitos disponibles desde el inicio del mes. La plataforma suma títulos multijugador y familiares, agregando variedad a los más de 50 juegos ya incluidos con la suscripción.
Entre las novedades destaca The Game of Life 2, la secuela del clásico de mesa que incorpora animaciones 3D y opciones de personalización, ideal para partidas en grupo. También se incorpora Lara Croft y el Templo de Osiris, la primera aventura cooperativa para cuatro jugadores protagonizada por Lara Croft.
Otros juegos disponibles este mes son Wobbly Life, un mundo abierto para hasta cuatro jugadores; Overcooked!, famoso por su modo cooperativo en cocina; y House of Golf 2, orientado al entretenimiento familiar.
Los usuarios también encontrarán títulos como ClayFighter y Mortal Shell. Además, en Luna Standard se suma Control: Edición Definitiva, una premiada aventura de acción en tercera persona que incluye todas sus expansiones.
Qué es Amazon Luna
Amazon Luna es una plataforma de videojuegos en la nube desarrollada por Amazon, que permite jugar títulos de distintas categorías en streaming, sin necesidad de descargar o instalar archivos localmente.
Los usuarios pueden acceder a una amplia biblioteca de juegos desde dispositivos compatibles, como computadoras, tablets, smartphones, smart TVs y el propio dispositivo Fire TV de Amazon.
El servicio funciona mediante suscripción y ofrece diferentes planes, incluyendo juegos gratuitos para miembros de Amazon Prime y una selección más amplia a través de Luna+. La jugabilidad es instantánea y el progreso se guarda en la nube, permitiendo retomar partidas desde cualquier lugar.
Cómo conseguir juegos gratis en Steam
Steam cuenta con una extensa selección de juegos sin costo, entre los que sobresalen Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: BATTLEGROUNDS y Marvel Rivals.
Para acceder a estos títulos gratuitos, basta con crear una cuenta en Steam, instalar la aplicación en tu computadora y buscar los juegos en la sección de “gratuitos” para sumarlos a tu biblioteca personal.
Qué juegos gratis hay en Steam
Algunos de los juegos gratis de Steam son
- World of Tanks
- SCP: Secret Laboratory
- Blood Strike
- MY HERO ULTRA RUMBLE
- SMITE 2
- Path of Exile
- Goose Goose Duck
- Fallout Shelter
- Stumble Guys
- Russian Fishing 4
- World of Tanks Blitz
- Shadowverse: Worlds Beyond
- Once Human
- World of Warships
- The First Descendant
- Supermarket Together
- Bongo Cat
- Brawlhalla
- Arena Breakout: Infinite
- eFootball
- THE FINALS
- Aimlabs
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Where Winds Meet
- The Sims 4
- VRChat
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Overwatch
- Apex Legends
- Marvel Rivals
- My Singing Monsters
- STAR WARS: The Old Republic
- RISK: Global Domination
- MARVEL SNAP
- Summoners’ War: Sky Arena
- Guild Wars 2
- Sky: Niños de la Luz
- Lost Ark
- Unturned