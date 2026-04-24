Política

El Gobierno modificó el esquema del servicio meteorológico para vuelos luego de que el SMN levantara el paro

Las autoridades impulsaron una serie de cambios para evitar interrupciones a futuro. El organismo continuará prestando el servicio MET a la empresa de navegación aérea nacional de manera transitoria

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aviones en eñ aeropuerto de ezeiza
El servicio meteorológico de navegación aérea dejará de depender del SMN

Luego de que se levantara el paro convocado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 24 de abril, el Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en el esquema del servicio meteorológico para la navegación aérea. De esta manera, el organismo dejará de ser el único ente habilitado para brindar la información climática para los vuelos.

Por medio de la publicación del Decreto N° 274/2026, publicado en el Boletín Oficial, se estableció un nuevo marco para la prestación de este servicio estratégico, tras cambiarse el contenido del artículo 15 de la Ley 27.161 de Navegación Aérea.

De esta manera, el Poder Ejecutivo nacional dictaminó que “la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA S.A.) deberá prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), pudiendo hacerlo por sí o a través de terceros”.

En este sentido, la modificación implicará que la responsabilidad primaria de brindar el servicio meteorológico para la Navegación Aérea dejará de estar en manos del SMN, para quedar a cargo de la empresa de navegación aérea.

servicio meteorologico nacional despidos
Los trabajadores levantaron el paro, tras la declaración de ilegalidad de la medida

Además, la EANA S. A. también deberá verificar que el prestador del servicio cumpla con los estándares de calidad, de seguridad operacional y todos los requisitos establecidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En cuanto al rol que tendrá el Servicio Meteorológico Nacional, el Gobierno dispuso que el organismo continuará prestando el servicio MET a la empresa de navegación aérea nacional de manera transitoria. De acuerdo con el documento oficial, deberán asistirlos por un plazo de hasta 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de la norma.

Por este motivo, confirmaron que el 10% de la Tasa de Protección al Vuelo que era destinada al SMN para esta tarea dejará de ser depositado en sus arcas, para ser transferido “en forma automática en una cuenta escritural de la Cuenta Única del Tesoro destinada a tal efecto”.

Con respecto a los cambios estructurales que tendrá el servicio, las autoridades sostuvieron que la medida tenía el objetivo de "asegurar la continuidad del servicio” en medio de la situación de urgencia generada por la medida de fuerza anunciada.

Fachada del Servicio Meteorológico Nacional con una verja de metal en primer plano. En la verja, carteles de protesta con mensajes 'ACA' NO HAY NOQUIS!!' y 'SMN EN ALERTA'
La asamblea general se realizará en la sede del SMN

En línea con esto, apuntaron que la modificación buscará “dotar al sistema de mayor flexibilidad operativa, diversificación de prestadores, separación de funciones regulatorias y operativas, y mecanismos que permitan asegurar la prestación continua de los servicios involucrados”.

La modificación se dio en medio de un contexto confrontativo entre los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional y el Gobierno, después de que se anunciara el cierre de 40 estaciones meteorológicas y la desvinculación de varios meteorólogos. En respuesta, habían convocado a un paro de tareas para la mañana de este viernes.

Ante las complicaciones que la medida habría de generar en el servicio aéreo en todo el país, las autoridades declararon que el cese de tareas incurría en la ilegalidad al comprometerse el funcionamiento de un servicio esencial.

Frente a esto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, confirmó que la convocatoria quedaba sin efecto. “Decidimos el levantamiento parcial de la medida de fuerza”, anunció en una publicación en la red social X.

Pese a que los servicios funcionarán con normalidad, el jefe sindical comunicó que se realizará una asamblea general a las 10:30 horas en la sede central del Servicio Meteorológico Nacional, que se ubica sobre la Avenida Dorrego al 4019, entre Figueroa Alcorta y Lugones.

Por otro lado, el representante gremial denunció que “el Gobierno ataca el derecho a huelga del Servicio Meteorológico Nacional. La ilegalidad es la de la Secretaría de Trabajo”, tras argumentar que no existía normativa que hubiera declarado al servicio como esencial.

En línea con esto, Aguiar reclamó que, si para el Gobierno se trataba de un servicio vital, “lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente”. Asimismo, apuntó que tampoco podían “despedir a más de 140 trabajadores”.

Finalmente, el líder gremial planteó que “lo que pretende el Gobierno es prohibir el derecho a la huelga” y concluyó que “ilegal no es una huelga comunicada en tiempo y forma; lo que es ilegal es la conducta de los funcionarios de este Gobierno que están incurriendo en numerosos delitos al poner en riesgo vidas humanas, pretendiendo hacer despegar aviones sin los informes meteorológicos”.

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