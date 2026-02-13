Un año de Amazon Prime: estas son las cifras de comercio electrónico en Colombia

El primer año de Amazon Prime incluyó eventos exclusivos como Prime Day y Prime Big Deal Days, con descuentos de hasta 55%. (Amazon)

El lanzamiento de Amazon Prime en Colombia en mayo de 2025 marcó un antes y un después en el comercio electrónico y el entretenimiento digital del país. Hasta ahora, la membresía se ha consolidado como una opción integral que combina envíos internacionales, eventos exclusivos de compras y una amplia oferta de entretenimiento, posicionando a Colombia como un mercado estratégico para Amazon en América Latina.

Un año de compras, descuentos y envíos internacionales

Desde su llegada, Amazon Prime ofreció a los usuarios colombianos la posibilidad de acceder a envíos internacionales rápidos y gratuitos desde Estados Unidos, eliminando una de las principales barreras que enfrentaban los compradores locales.

Con una suscripción mensual de $24.900 o anual de $165.600, y una prueba gratuita de 30 días, los usuarios disfrutaron de una experiencia de compra más eficiente y segura, ampliando las opciones de productos disponibles en el país.

Artículos para el hogar, ropa, tecnología y belleza fueron las categorías más elegidas por los miembros Prime en Colombia. (Reuters)

Durante este primer año, Colombia participó por primera vez en los principales eventos globales de ahorro de Amazon. El Prime Day, realizado en julio, permitió a los miembros acceder a cuatro días de descuentos en más de 35 categorías. En octubre, los Prime Big Deal Days ofrecieron rebajas de hasta 55% en miles de productos.

La temporada culminó con Black Friday Week y Cyber Monday, que sumaron 12 días de ofertas con descuentos de hasta 40%. Estos eventos posicionaron a Amazon Prime como un aliado central para las temporadas de compras en Colombia y ampliaron el acceso de los consumidores a productos internacionales y nacionales.

Preferencias de los colombianos y categorías más populares

Según datos de la firma HarrisX, los artículos básicos para el hogar lideraron las compras de los usuarios Prime (67%), seguidos por ropa, zapatos y accesorios (66%), tecnología (48%) y productos de belleza y cuidado personal (26%). Estas categorías recibieron un impulso significativo durante los eventos de descuentos, reflejando las tendencias de consumo y las prioridades de los compradores colombianos.

Amazon Prime agilizó la entrega de productos internacionales a través de la reducción de tiempos de espera y la mejora de la experiencia de compra para los usuarios en Colombia. (Amazon)

La diversidad de productos y la facilidad de acceso a ofertas globales fueron factores determinantes para el éxito de la plataforma en el país. Los descuentos de hasta 40% en las categorías más populares permitieron a los usuarios aprovechar al máximo su membresía, fortaleciendo la percepción de valor y conveniencia asociada a Amazon Prime.

Entretenimiento: producción local y estrenos internacionales

El componente de entretenimiento de Amazon Prime también ganó protagonismo a lo largo del año. Prime Video apostó por producciones colombianas y títulos con alcance global, incluyendo el regreso de ‘Betty la Fea: La Historia Continúa’ y programas como ‘LOL: Last One Laughing Colombia’. Además, series internacionales como ‘Fallout’, ‘The Boys’ y ‘El Verano en que me Enamoré’ ampliaron la oferta de contenidos disponibles para los suscriptores.

Un hito adicional fue el acuerdo de Prime Video con la NBA, que convirtió a la plataforma en el nuevo hogar del baloncesto mundial, sumando opciones deportivas a la programación y reforzando el atractivo de la membresía para los fanáticos del deporte en Colombia.

Amazon proyecta ampliar beneficios, eventos y programación para los miembros Prime en Colombia durante 2026. (Amazon)

Expansión y perspectivas para 2026

El primer año de Amazon Prime en Colombia sentó las bases para la expansión futura. Amazon continúa trayendo sus principales eventos de ofertas al país y prepara nuevos beneficios para los miembros Prime en 2026, con más estrenos, programación variada y experiencias de compra mejoradas.

La compañía reafirma así su compromiso de ofrecer valor, conveniencia y entretenimiento de calidad, consolidando su presencia en un mercado clave para su estrategia regional.