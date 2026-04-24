La cara oculta del trabajo remoto en lugares públicos: ¿Qué pasa con tu privacidad digital?

Un creciente número de profesionales opta por realizar sus tareas en lugares compartidos, lo que incrementa la exposición a amenazas informáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conectarse a internet desde una cafetería, un espacio de coworking o un hotel es una práctica habitual para muchos trabajadores remotos y nómadas digitales. Aunque la flexibilidad para elegir el lugar de trabajo es una de las ventajas del teletrabajo, operar en entornos públicos implica riesgos particulares para la privacidad y la seguridad de los datos. Según un informe de la agencia de noticias internacional, Associated Press, es fundamental informarse sobre las normas internas de la empresa y adoptar medidas preventivas para reducir la exposición a amenazas.

La primera recomendación es consultar las directrices del empleador antes de trabajar fuera de la oficina. Muchas compañías cuentan con políticas específicas sobre buenas prácticas en lugares públicos y pueden ofrecer formación sobre privacidad y confidencialidad. Algunas organizaciones, como el gobierno británico, desaconsejan trabajar con documentos sensibles en espacios concurridos y advierten sobre el peligro de acceder a información por parte de personas no autorizadas.

Además, proteger la información visual es clave. Escoger un asiento apartado, preferiblemente de espaldas a la pared, reduce la posibilidad de que alguien vea la pantalla. El uso de un filtro de privacidad —una lámina que dificulta la visualización lateral de la pantalla— es una herramienta eficaz para evitar miradas indiscretas y preservar la confidencialidad del trabajo.

Riesgos del Wi-Fi público y alternativas seguras

Una gran cantidad de empleados recurre a cafeterías y coworkings, lo que expone información a riesgos de acceso no autorizado (Freepik)

Kelvin Chan, periodista especializado en tecnología comentó a AP, que uno de los mayores peligros al trabajar en público es conectarse a redes Wi-Fi abiertas, como las que ofrecen cafeterías, aeropuertos u hoteles. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) advierte que este tipo de conexiones son vulnerables al robo y manipulación de datos. Incluso cuando la red requiere contraseña, no garantiza que la información esté cifrada.

Entre los riesgos figura la presencia de puntos de acceso falsos, conocidos como “gemelos malvados”, que simulan ser redes legítimas para interceptar datos personales y laborales.

Para minimizar estos riesgos, los expertos recomiendan utilizar un punto de acceso móvil, que emplea la señal del teléfono celular para crear una red privada más segura. Además, el uso de una VPN (red privada virtual) añade una capa de protección al cifrar el tráfico de datos y enviarlo a través de canales seguros. Muchas empresas proporcionan este servicio a sus empleados, aunque también existen opciones comerciales para quienes trabajan de forma independiente.

Actualizaciones y software de seguridad: un escudo adicional

Además de las precauciones físicas y de conexión, los especialistas en ciberseguridad insisten en la importancia de mantener siempre actualizados el sistema operativo y los programas de seguridad del dispositivo. Las actualizaciones frecuentes corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por atacantes, especialmente en redes abiertas o públicas.

Una protección constante mediante firewalls, antivirus y revisiones del sistema operativo contribuye a prevenir ataques cibernéticos

Utilizar soluciones de seguridad como firewalls y antivirus confiables ayuda a detectar y bloquear intentos de acceso no autorizado, malware o programas espía, que pueden instalarse de manera inadvertida al navegar en sitios inseguros o descargar archivos desde redes públicas. Estas medidas refuerzan la protección de archivos personales y corporativos durante el teletrabajo en entornos fuera del hogar u oficina.

Precauciones adicionales y sentido común

Asimismo, más allá de la seguridad digital, existen otras medidas básicas para proteger la información y los dispositivos en espacios públicos. Es importante no dejar los equipos desatendidos y llevarlos consigo en caso de ausentarse, incluso por breves momentos. También se recomienda evitar conversaciones privadas o sobre proyectos sensibles en lugares concurridos, ya que nunca se sabe quién podría estar escuchando, ya sea un desconocido o un dispositivo de grabación cercano.

La guía del gobierno británico insiste en la importancia de la discreción y la atención al entorno, especialmente cuando se manejan datos confidenciales. Tomar precauciones sencillas, como ajustar el volumen de la voz o posponer llamadas delicadas, ayuda a reducir el riesgo de filtraciones accidentales.

Trabajar desde lugares públicos requiere adoptar hábitos responsables de seguridad y privacidad. Seguir las directrices de la empresa, proteger la información visual, evitar redes Wi-Fi inseguras y mantener una actitud vigilante son pasos esenciales para resguardar tanto los datos personales como los corporativos en la era del teletrabajo.