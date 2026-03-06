WhatsApp Plus, la sorpresa de 2026 de Meta para pagar el chat de mensajería favorito en el mundo

WhatsApp tiene una nueva función en los chats. (Foto: Meta)

La aplicación de mensajería más utilizada del planeta se prepara para incorporar una versión de pago. La compañía detrás del servicio, Meta, trabaja en un nuevo plan de suscripción opcional para WhatsApp que permitiría acceder a funciones adicionales mediante una cuota mensual.

Esta modalidad, que por ahora recibe el nombre provisional de WhatsApp Plus, ofrecería herramientas exclusivas y opciones de personalización avanzadas, aunque la versión gratuita seguirá disponible para todos los usuarios.

La información sobre este desarrollo ha surgido a partir de filtraciones difundidas por la cuenta especializada WABetaInfo, conocida por anticipar nuevas funciones de la plataforma. Según estos reportes, el proyecto se encuentra en una fase avanzada de desarrollo y podría lanzarse tanto en dispositivos Android como en iPhone, aunque todavía no existe una fecha oficial de lanzamiento.

WhatsApp Plus tendrá la opción de destacar hasta 20 chats. (WABetaInfo)

A diferencia de otros rumores que circularon durante los últimos meses, la llegada de esta suscripción no implicaría que la aplicación deje de ser gratuita. El modelo que prepara la empresa consistiría en ofrecer una experiencia premium con funciones adicionales, mientras que la versión actual del servicio seguiría funcionando con normalidad para quienes no deseen pagar.

El desarrollo de esta modalidad recuerda un episodio ocurrido en los primeros años de la aplicación. En 2013, el servicio implementó brevemente una tarifa anual inferior a un dólar para poder utilizar la plataforma. Sin embargo, ese sistema fue abandonado posteriormente tras la adquisición de la empresa por parte de Meta y la expansión global de la app.

En esta nueva etapa, el enfoque parece ser diferente. En lugar de cobrar por el acceso básico, la estrategia apunta a crear un nivel superior con herramientas exclusivas que complementen la experiencia actual de mensajería.

WhatsApp lanza nuevas funciones para su servicio de pago. (WABetaInfo)

Entre las funciones que se han filtrado se encuentran diversas opciones de personalización. Los usuarios de la versión de pago podrían modificar los colores del tema de la aplicación, cambiar los iconos y acceder a una mayor variedad de emojis y elementos visuales. Estas herramientas permitirían adaptar la interfaz del servicio a preferencias personales, algo que actualmente solo es posible de forma muy limitada dentro de la app.

Otra de las características que ha despertado interés es la posibilidad de fijar hasta 20 conversaciones en la pantalla principal. En la versión actual, los usuarios solo pueden mantener tres chats anclados en la parte superior. Con esta ampliación, quienes utilicen la plataforma para fines laborales o para gestionar múltiples conversaciones importantes podrían mantenerlas siempre visibles.

La suscripción también incluiría nuevos tonos de llamada exclusivos, lo que permitiría diferenciar las notificaciones de la aplicación respecto a otras apps instaladas en el teléfono. Este tipo de funciones, aunque simples, buscan ofrecer una experiencia más personalizada para quienes utilicen el servicio de manera intensiva.

WhatsApp Plus tendrá varios temas y colores. (WABetaInfo)

Por el momento, la empresa no ha confirmado oficialmente estos cambios ni ha detallado el precio que tendría la suscripción. Tampoco se sabe si la versión premium incluirá otras funciones adicionales relacionadas con productividad, almacenamiento o herramientas avanzadas de comunicación.

La estrategia parece alinearse con la tendencia actual de muchas plataformas digitales que buscan complementar sus modelos de negocio con servicios por suscripción, sin eliminar el acceso gratuito que permitió construir su enorme base de usuarios.

Actualmente, WhatsApp cuenta con miles de millones de usuarios activos en todo el mundo y se ha convertido en una de las principales herramientas de comunicación diaria tanto para uso personal como profesional. Este alcance global explica por qué cualquier cambio en su funcionamiento genera una gran atención entre los usuarios.