Microsoft actualiza Copilot: ahora puede abrir enlaces dentro de la app y sincronizar contraseñas

Microsoft actualiza Copilot con nuevas funciones.

Microsoft lanzó una nueva actualización de Copilot, su asistente de inteligencia artificial integrado en Windows, que introduce funciones destinadas a centralizar la navegación y la gestión de información dentro de la propia aplicación.

Entre las novedades destacan la posibilidad de abrir enlaces web sin salir de Copilot y la sincronización de contraseñas y datos de formularios, características orientadas a agilizar el trabajo y reducir la necesidad de alternar entre distintas aplicaciones.

Según explicó la compañía en su blog de Windows Insider, estas mejoras forman parte de una estrategia para convertir a Copilot en un entorno de trabajo más integrado, donde los usuarios puedan consultar información, navegar por internet y continuar una conversación con el asistente sin interrumpir el flujo de tareas.

Una de las funciones más visibles de la actualización es la apertura de enlaces dentro de la propia aplicación. A partir de ahora, cuando un usuario pulse sobre un vínculo incluido en una respuesta generada por Copilot, el contenido se desplegará en un panel lateral dentro de la misma interfaz. Esto evita que el sistema abra automáticamente una nueva pestaña del navegador, permitiendo que el usuario consulte el contenido sin abandonar la conversación con el asistente.

De esta manera, el usuario puede revisar información adicional mientras continúa interactuando con la inteligencia artificial. El objetivo, según Microsoft, es mantener el contexto de la conversación y evitar la fragmentación que se produce al cambiar constantemente entre diferentes ventanas o aplicaciones.

Esta integración también permite que Copilot tenga acceso al contexto de los sitios web abiertos desde la conversación. Gracias a ello, los usuarios pueden pedir al asistente que resuma el contenido de una página, responda preguntas relacionadas o ayude a analizar la información mostrada en el enlace.

Las búsquedas en Copilot serán más sencillas, pues no tendrás que salir de la app para leer sus fuentes.

Además, el sistema guarda los enlaces abiertos dentro de la misma sesión de conversación. Esto permite regresar posteriormente a esos recursos sin tener que buscarlos nuevamente, lo que facilita retomar un tema o revisar información previamente consultada.

La actualización también incorpora cambios en la gestión de contraseñas y formularios. Copilot ahora permite sincronizar credenciales y datos almacenados en el navegador con el asistente, de modo que el usuario pueda acceder a esa información cuando necesite iniciar sesión en un sitio web o completar formularios desde la propia aplicación.

Sin embargo, Microsoft aclaró que el sistema no completará automáticamente las contraseñas. En cambio, la sincronización solo permite que las credenciales estén disponibles para el usuario, quien deberá introducirlas manualmente. Este diseño responde a consideraciones de seguridad, ya que la automatización completa de datos sensibles dentro de una herramienta de inteligencia artificial podría generar riesgos si no se gestiona con precaución.

Copilot también implementó la sincronización de contraseñas. (Imagen ilustrativa)

La compañía señaló que estas medidas buscan ofrecer un equilibrio entre comodidad y protección de la información personal, evitando que las contraseñas se utilicen sin el control directo del usuario.

Además de estas funciones, la actualización incluye mejoras generales en el rendimiento del asistente. Microsoft informó que Copilot presenta ahora respuestas más rápidas y mayor estabilidad en su funcionamiento, junto con nuevas herramientas orientadas al aprendizaje y la organización de contenidos.

Entre las novedades también se incorporan funciones relacionadas con podcasts, mejoras en el modo de estudio y optimizaciones en el sistema de aprendizaje del servicio Copilot.com. Estas herramientas están orientadas a ampliar las posibilidades de uso del asistente más allá de la generación de texto o respuestas rápidas.

Microsoft dio a conocer que Copilot también cuenta con una nueva actualización en sus respuestas. (Foto: Microsoft)

Las nuevas funciones comenzaron a distribuirse con la versión 146.0.3856.39 de la aplicación Copilot y versiones posteriores, inicialmente dentro del programa Windows Insider. Esto significa que, por el momento, los primeros en recibirlas son los usuarios inscritos en las versiones de prueba del sistema operativo.

Microsoft indicó que continuará evaluando el funcionamiento de estas herramientas a partir de los comentarios de los participantes del programa Insider antes de expandir su disponibilidad al público general.

Con esta actualización, la compañía busca reforzar el papel de Copilot como un centro de productividad dentro de Windows. La integración de navegación web, gestión de credenciales y continuidad en las conversaciones forma parte de una estrategia más amplia para consolidar la inteligencia artificial como un componente central en la experiencia diaria de los usuarios del sistema operativo.