Gana hasta 10.000 euros con esta convocatoria de Microsoft: quiénes pueden acceder y requisitos

La compañía lanza una convocatoria del Fondo Comunitario de Madrid para impulsar el impacto social en la región a través del desarrollo de proyectos

El Fondo Comunitario de Microsoft apuesta por iniciativas que generen un beneficio real y duradero en la región. (Composición Infobae: REUTERS/Gonzalo Fuentes / Microsoft)

Microsoft abre una nueva convocatoria del Fondo Comunitario de Madrid para promover el impacto social en la región. La quinta edición de esta iniciativa busca financiar proyectos liderados por entidades sin ánimo de lucro en los municipios madrileños donde la compañía opera centros de datos: Algete, Meco y San Sebastián de los Reyes.

El objetivo es impulsar el desarrollo educativo, medioambiental y social, reforzando la colaboración con el tejido asociativo local y potenciando la transformación positiva en las comunidades.

Objetivos y enfoque del Fondo Comunitario de Microsoft en Madrid

El Fondo Comunitario de Microsoft, gestionado por la organización ChangeX, apuesta por iniciativas que generen un beneficio real y duradero en la región. Desde su inicio, ha apoyado 39 proyectos que impactaron a más de 11.500 personas, consolidando su alcance año tras año.

Microsoft es una de las empresas tecnológicas más grandes y reconocidas del mundo. REUTERS/Fabian Bimmer

La convocatoria vigente prioriza propuestas en tres áreas: educación y formación, sostenibilidad y medio ambiente, y empoderamiento social. Para participar, los proyectos deben abordar al menos uno de los siguientes temas: competencias digitales, biodiversidad, educación y acceso, desarrollo laboral, STEAM, cohesión social y gestión del agua.

Las organizaciones interesadas pueden solicitar hasta 10.000 euros para ejecutar sus proyectos en un plazo máximo de 12 meses. Se valorarán especialmente las ideas con arraigo local, capacidad de movilización comunitaria y potencial de impacto en el territorio. El proceso de selección pone énfasis en asociaciones del entorno y en la repercusión social, educativa o medioambiental de las propuestas.

Proyectos destacados e impacto local en Algete, Meco y San Sebastián de los Reyes

En ediciones anteriores, el Fondo Comunitario ha impulsado iniciativas que hoy forman parte del tejido social de los municipios. Ejemplos como “Desafío Inventor” (Fundación Edelvives / Academia de Inventores) llevan la robótica, la programación y la ciencia a estudiantes de primaria con talleres prácticos que fomentan el aprendizaje activo.

En ediciones anteriores, el Fondo Comunitario ha impulsado iniciativas que hoy forman parte del tejido social de los municipios. (Microsoft)

La “Microcredencial de Robótica Aplicada” en San Sebastián de los Reyes ofrece formación intensiva en programación, diseño electrónico y desarrollo de apps, orientada a jóvenes y adultos en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

En el ámbito medioambiental, proyectos como la recuperación de la zona de reforestación de Las Huelgas en Algete o “Meco, te quiero verde” han involucrado a escolares y voluntarios en la restauración del entorno natural y la educación ambiental.

Destacan también iniciativas de convivencia y bienestar animal como “Colonias Felinas” en Algete, que promueve la gestión ética de animales urbanos, y actividades de integración social como “Baila con nosotros” y “Nos entendemos con signos”, que fomentan la inclusión y la comunicación accesible.

Su producto más conocido es el sistema operativo Windows. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Vocación comunitaria y sostenibilidad a largo plazo

El Fondo Comunitario de Microsoft está alineado con la estrategia global de la empresa para generar desarrollo tecnológico responsable y bienestar social. Según Ana Liesa, responsable de Relaciones Comunitarias de Microsoft España, “el tejido asociativo local es un motor real de transformación” y la colaboración con la comunidad ha demostrado ser clave para lograr beneficios sostenibles.

La convocatoria, abierta hasta el 17 de abril de 2026, refuerza el compromiso de Microsoft por canalizar innovación, formación y oportunidades en los municipios donde opera, escuchando las prioridades locales y avanzando juntos hacia una región más equitativa y resiliente.

Qué es Microsoft y por qué es una de las empresas más influyentes del mundo

Microsoft es una de las empresas tecnológicas más grandes y reconocidas del mundo, fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen en Estados Unidos. Se especializa en el desarrollo de software, hardware y servicios digitales para consumidores y empresas.

La compañía invierte en inteligencia artificial, ciberseguridad y proyectos sociales. (Foto: Infobae)

Su producto más conocido es el sistema operativo Windows, presente en millones de computadoras en todo el planeta, junto con la suite de aplicaciones Microsoft Office, utilizada ampliamente en el ámbito laboral y educativo.

A lo largo de los años, Microsoft ha ampliado su portafolio para incluir servicios en la nube a través de su plataforma Azure, herramientas de productividad como Teams y OneDrive, y dispositivos como la consola Xbox y las tabletas Surface.

Además, la compañía invierte en inteligencia artificial, ciberseguridad y proyectos sociales para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico responsable en todo el mundo.

