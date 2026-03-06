Tecno

El precio del MacBook Neo lo pone casi al nivel de iPad: comparación de ambos dispositivos Apple

Apple revoluciona su catálogo al ubicar el MacBook Neo en la misma franja de precio que la versión base del iPad con teclado

El iPad base y el MacBook Neo comparten características como pantalla de alta resolución y cámara frontal HD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento del MacBook Neo ha cambiado el panorama de los dispositivos portátiles de Apple, acercando su precio de entrada al del iPad y reabriendo el debate sobre cuál de los dos equipos resulta más conveniente para usuarios que buscan un dispositivo versátil y asequible.

La llegada de este nuevo portátil, que se vende desde 599 USD, sitúa por primera vez un MacBook en la misma franja de precio que un iPad equipado con teclado, una situación inédita en la estrategia comercial de la compañía.

Características técnicas y el factor precio

El MacBook Neo incorpora una pantalla de 13 pulgadas con 500 nits de brillo, procesador A18 Pro, 8 GB de RAM y almacenamiento base de 256 GB. Por su parte, el iPad base ofrece una pantalla de 11 pulgadas con el mismo brillo, procesador A16, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento en su versión más económica.

Ambos dispositivos comparten una cámara frontal FaceTime HD 1080p, aunque el iPad añade una lente de 12 megapíxeles con la función de encuadre centrado, una diferencia relevante para videollamadas y contenido multimedia. El MacBook Neo no dispone de pantalla táctil ni soporte para Apple Pencil, mientras que el iPad sí permite estas funciones, ampliando sus posibilidades en usos creativos y educativos.

El rendimiento del MacBook Neo supera al iPad base gracias a su procesador A18 Pro y mayor autonomía. (Reuters)

El punto de partida del iPad base es de 349 USD. Sin embargo, la suma del Magic Keyboard Folio (249 USD) eleva el costo total a 598 USD, prácticamente igualando el precio del MacBook Neo de 256 GB. Si se opta por un iPad de 256 GB y se suma el costo del teclado, resulta incluso más caro que el nuevo portátil de Apple.

El argumento de que el iPad es más barato pierde fuerza si se busca que funcione como sustituto de un ordenador portátil, a menos que se utilice únicamente como tablet.

Rendimiento y autonomía

En rendimiento, el MacBook Neo incorpora el A18 Pro, un chip más avanzado que el A16 del iPad base. Las pruebas de Geekbench muestran que el Neo alcanza 3.400 puntos en single-core y 8.300 en multi-core, superando los 2.600 y 6.800 del iPad, respectivamente. Esta diferencia podría reducirse si el iPad recibe un procesador más moderno, pero actualmente, el Neo ofrece una capacidad notablemente superior para tareas exigentes.

La autonomía también favorece al MacBook Neo, que promete hasta 16 horas de uso, frente a las 10 horas del iPad. Esta característica resulta determinante para estudiantes y profesionales que requieren largas jornadas sin acceso frecuente a cargadores.

El iPad sigue destacando por su pantalla táctil y compatibilidad con Apple Pencil, ideal para usos creativos. (Reuters)

Funciones y conectividad

El MacBook Neo destaca por ofrecer el sistema operativo macOS 26, gestión de ventanas completa, sistema de archivos sin restricciones y compatibilidad con aplicaciones profesionales. Incluye dos puertos USB-C (uno USB 3 y uno USB 2) y una entrada para auriculares, mientras que el iPad solo cuenta con un puerto USB-C a velocidad USB 2. Quienes utilizan discos externos o periféricos múltiples encontrarán más opciones en el Neo.

En materia de inteligencia artificial, el Neo dispone de Apple Intelligence, gracias a sus 8 GB de RAM, una función no disponible en el iPad base debido a su menor capacidad de memoria, aunque esta situación podría cambiar con futuras actualizaciones de hardware.

Experiencia de uso: portátil o tablet

El MacBook Neo resulta más adecuado para quienes buscan un equipo de trabajo, ofimática, gestión web y aplicaciones profesionales. Su teclado integrado, mayor autonomía y sistema operativo sin limitaciones lo posicionan como el dispositivo más práctico para estas tareas.

El iPad, por su parte, mantiene su fortaleza en el consumo multimedia, juegos, lectura y navegación casual. Su pantalla táctil y la posibilidad de usar el Apple Pencil lo convierten en una opción única para quienes valoran la versatilidad y el uso creativo. La capacidad de quitar el teclado lo diferencia del Neo y permite adaptar el dispositivo a diversos contextos, desde el sofá hasta una reunión.

La elección entre ambos dispositivos depende del tipo de uso: productividad y ofimática en el Neo, o portabilidad y multimedia en el iPad. (Reuters)

¿Cuál elegir?

La elección depende del uso principal que se le dará al dispositivo, explica Applesfera. El MacBook Neo es la alternativa recomendada para quienes necesitan realizar trabajos complejos, requieren más almacenamiento y autonomía, y buscan un entorno de escritorio completo por un precio similar al de un iPad con teclado. El iPad sigue siendo la opción preferida para quienes priorizan la portabilidad, el consumo de contenido o el uso del Apple Pencil.

Los precios y características actuales de ambos productos han igualado la competencia dentro del ecosistema de Apple, dejando la decisión en manos de las necesidades y prioridades de cada usuario.

