Apple lanza el nuevo iPad Air con el chip M4 y capacidades de IA avanzada

La nueva iPad Air con chip M4 ofrece hasta un 30 % más de rendimiento que la generación anterior, consolidándose en la gama media de tablets. (Apple)

Apple ha presentado la nueva generación de iPad Air, una tablet que redefine los límites de la gama media al incorporar el chip M4, mayor memoria y mejoras en conectividad, todo sin alterar su precio de partida.

El anuncio, que coincide con el lanzamiento del iPhone 17e, sitúa al iPad Air como una opción cada vez más cercana a los modelos Pro en términos de potencia y versatilidad, pero manteniendo un formato accesible y enfocado en la productividad y la creatividad.

Cómo es el nuevo iPad Air impulsado por el chip M4

La principal novedad de esta generación es la integración del chip M4, una pieza de silicio diseñada para llevar el rendimiento de la tablet a un nuevo nivel. El M4 dispone de una CPU de ocho núcleos y una GPU de nueve núcleos, lo que se traduce en un incremento de rendimiento de hasta un 30 % respecto al modelo anterior con M3, y hasta 2,3 veces más rápido que el modelo con M1.

Esta mejora es especialmente relevante en tareas como la edición de video, el modelado 3D o el uso de aplicaciones que hacen uso intensivo de inteligencia artificial.

El módem C1X reduce un 30 % el consumo energético respecto a la generación anterior, brindando mayor autonomía y eficiencia a la nueva iPad Air.(Apple)

El salto de potencia no se limita solo al procesador. La memoria unificada también experimenta un aumento del 50 %, alcanzando los 12 GB en los modelos disponibles, y el ancho de banda de memoria llega hasta los 120 GB por segundo.

Estas características permiten una multitarea fluida y la ejecución de aplicaciones profesionales sin retrasos perceptibles, consolidando al iPad Air como una herramienta útil tanto para creadores de contenido como para equipos remotos y fundadores de startups que buscan maximizar la productividad sin renunciar a la movilidad.

Qué otras mejoras de conectividad y diseño tiene el iPad Air

La conectividad es otro de los puntos fuertes de esta actualización. La iPad Air M4 incorpora por primera vez los chips N1 y C1X, desarrollados por Apple para optimizar el rendimiento en redes inalámbricas y móviles. Esto significa que la tablet soporta Wi-Fi 7, una tecnología que ofrece velocidades de transferencia superiores y latencia reducida, ideal para videollamadas en alta definición, colaboración remota y acceso fluido a aplicaciones en la nube.

En las versiones con conectividad móvil, la presencia del módem C1X permite aprovechar redes 5G Sub-6GHz, lo que garantiza una conexión estable y rápida incluso fuera de entornos tradicionales de oficina. La compatibilidad con Bluetooth 6 y Thread completa la propuesta de conectividad, haciendo de la iPad Air una opción robusta para quienes dependen de una comunicación constante y eficiente.

La memoria unificada de 12 GB y un ancho de banda de 120 GB por segundo permiten al nuevo iPad Air ejecutar aplicaciones profesionales y multitarea sin retrasos. (Apple)

La eficiencia energética también ha sido optimizada: el chip C1X reduce hasta un 30 % el consumo de energía del módem en comparación con la generación previa, lo que se traduce en mayor autonomía y menor impacto ambiental.

En cuanto al diseño, la nueva iPad Air mantiene la estética y dimensiones de la generación previa. El dispositivo se ofrece en dos tamaños: 11 y 13 pulgadas, ambos con paneles IPS de alta calidad, resoluciones cercanas al 2K y una tasa de refresco de 60 Hz.

El modelo de 11 pulgadas alcanza un brillo de 500 nits, mientras que el de 13 pulgadas llega a los 600 nits, lo que garantiza una buena visibilidad en la mayoría de condiciones de luz.

El diseño sigue apostando por un chasis de aluminio, bordes planos y esquinas curvadas. La gama de colores se mantiene en gris espacial, blanco estrella, púrpura y azul. El sensor biométrico sigue siendo el Touch ID integrado en el botón de bloqueo, y la ausencia de Face ID se compensa con la rapidez y precisión del lector de huellas.

La nueva iPad Air amplía la compatibilidad con accesorios como el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard, impulsando creatividad y productividad en distintos usos. (Apple)

La iPad Air M4 amplía su compatibilidad con accesorios oficiales y de terceros. Destacan especialmente el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard, ambos pensados para potenciar la creatividad y la productividad en distintos contextos. El Apple Pencil Pro introduce funciones avanzadas como el “barrel roll” y el soporte para la función “Find My”, facilitando la localización del lápiz en caso de extravío.

El Magic Keyboard, por su parte, ofrece un teclado completo con trackpad integrado, fila de 14 teclas de función y un diseño flotante que permite ajustar el ángulo de la pantalla. La conexión magnética y el conector USB-C facilitan una experiencia de uso cómoda y sin cables adicionales.