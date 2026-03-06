El CIO deja la sala de máquinas y se convierte en arquitecto del crecimiento empresarial

Tecno

Un reciente informe de McKinsey & Company revela cómo los directores de tecnología se convierten en arquitectos estratégicos del crecimiento, situando la IA y la monetización de datos en el centro de la transformación empresarial. Las compañías líderes ya no ven la tecnología solo como un costo, sino como el principal impulsor de valor y velocidad.

El CIO como motor estratégico en la empresa digital

Según el estudio “The new CIO mandate: Strategy, speed, and scaled intelligence”, el 64% de los CIO en empresas de alto rendimiento participa activamente en la definición de la estrategia corporativa, superando ampliamente al promedio de otras organizaciones.

Este cambio de enfoque implica una colaboración constante y profunda con los equipos de negocio, donde la cocreación y la planificación iterativa reemplazan a los antiguos ciclos anuales de decisiones.

McKinsey destaca que en estas empresas, la tecnología deja de ser un área de soporte para convertirse en el núcleo del crecimiento sostenible y la innovación.

Inversión tecnológica: la IA desplaza a la ciberseguridad y la infraestructura

La inteligencia artificial se ha consolidado como la principal prioridad de inversión para las empresas de alto rendimiento, desplazando a la ciberseguridad y la modernización de la infraestructura tradicional. El informe detalla que un 54% de estas compañías ya considera la IA como el área prioritaria para el desarrollo y la inversión.

Además, el 28% planea aumentar su presupuesto tecnológico en más del 10% para 2026, cifra muy superior al 3% de las empresas que operan por debajo de este umbral de rendimiento.

El foco está puesto especialmente en sistemas de IA agentiva, capaces de planificar, decidir y actuar de manera autónoma para maximizar el valor y la velocidad empresarial.

Desafíos y estrategias de talento en la adopción de IA

A pesar del avance acelerado, las empresas enfrentan importantes retos al implementar IA agentiva. Un tercio de las organizaciones encuestadas señala dificultades relacionadas con la falta de talento especializado, la complejidad de integración tecnológica y la ausencia de bases de datos modernas.

Para abordar estos desafíos, las compañías líderes están apostando por una estrategia basada en tres pilares: desarrollo interno de capacidades (insourcing), reciclaje profesional (reskilling) y contratación dirigida. Así buscan asegurar un equipo preparado para impulsar y sostener la próxima ola de innovación digital.

El informe también resalta un cambio de enfoque en la reducción de costos de TI. Más de la mitad de las empresas prioriza la mejora de la productividad interna frente a la renegociación de contratos con proveedores, reflejando que la velocidad y la adaptabilidad se imponen sobre la eficiencia tradicional como ventaja competitiva.

Cuatro imperativos para el CIO del futuro

McKinsey & Company sintetiza la hoja de ruta del CIO para 2026 en cuatro imperativos estratégicos:

  1. Situar la tecnología en el centro de la estrategia corporativa, colaborando estrechamente con los CEO para asegurar que la innovación tecnológica impulse los objetivos de negocio.
  2. Adoptar una cocreación continua, integrando los ciclos de planificación tecnológica y comercial de forma permanente y flexible.
  3. Utilizar la inteligencia artificial para potenciar la innovación, integrando sistemas agentivos en los flujos de trabajo para mejorar la productividad y la toma de decisiones.
  4. Reconfigurar la empresa alrededor de la IA, priorizando la velocidad y el valor sobre la simple eficiencia, mediante un modelo operativo profundamente integrado con la inteligencia artificial.

Estas tendencias confirman que el rol del CIO está en plena transformación, pasando de la gestión técnica a la conducción estratégica del cambio, con la IA y la gestión del talento como ejes centrales del éxito empresarial en los próximos años.

