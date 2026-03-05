Tecno

Líderes de la IA revelan cómo preparan a sus hijos para el trabajo en pleno auge de la inteligencia artificial

Daniela Amodei resalta el valor de las habilidades interpersonales, mientras que Jaime Teevan anima a involucrarse en actividades que requieren dedicación

Manny Medina, cofundador de Paid.AI, aconseja a sus hijos mirar hacia sectores con potencial de crecimiento como la energía y la sanidad.

Mientras la pregunta sobre el futuro laboral resuena en familias de todo el mundo, referentes del sector tecnológico comparten sus perspectivas y consejos sobre las habilidades y estudios que consideran esenciales para las próximas décadas. El desafío no es menor: la inteligencia artificial ya transforma profesiones y plantea nuevas exigencias para quienes hoy están en edad escolar.

Habilidades humanas y formación integral frente a la IA

Daniela Amodei, presidenta y cofundadora de Anthropic, subraya el valor de las habilidades interpersonales. En declaraciones recogidas por The Wall Street Journal, afirma que “lo que no va a ser reemplazable es cómo tratas a otras personas, cómo te comunicas con ellas y lo amable que eres”.

Amodei sostiene que, a medida que la tecnología se integre más en el trabajo, estas capacidades cobrarán aún más importancia. Destaca también el deseo humano de crear y de relacionarse, incluso cuando las máquinas asuman más tareas técnicas.

Jaime Teevan, científica jefe en Microsoft, anima a sus hijos a involucrarse en actividades que requieran tiempo y esfuerzo.

En la misma línea, Ethan Mollick, profesor de Wharton, defiende la utilidad de los empleos que requieren una combinación de habilidades diversas. Considera que los “trabajos generalistas” tendrán futuro en un entorno dominado por la IA, poniendo como ejemplo la medicina donde la intervención humana sigue siendo clave más allá del diagnóstico automatizado.

Mollick, quien también conversó con el medio citado, recomienda a sus hijos una educación amplia y profunda, ya que no existe certeza sobre qué profesiones permanecerán intactas en los próximos 20 años.

Orientación profesional y adaptación en el entorno de la IA

Manny Medina, cofundador de Paid.AI, aconseja a sus hijos mirar hacia sectores con potencial de crecimiento como la energía y la sanidad. Recomienda especialmente áreas como la medicina nuclear o la investigación sobre cáncer, señalando que “la parte que quiero asegurarme es que no vean la IA como una amenaza”.

Caroline Hanke, responsable de transformación interna en SAP, apuesta por la adaptabilidad.

Es menester señalar que Medina enfatiza la importancia de elegir una carrera que apasione, que aporte valor a otros y que ofrezca estabilidad económica.

Por su parte, Jaime Teevan, científica jefe en Microsoft y miembro del consejo en Yale, anima a sus hijos a involucrarse en actividades que requieran tiempo y esfuerzo, defendiendo el valor de una educación en artes liberales.

Explica que el pensamiento crítico demanda fricción y trabajo profundo, especialmente en una era donde los sistemas responden en lenguaje natural y no solo a comandos cerrados. Teevan recuerda que, aunque la tecnología puede sugerir opciones, la responsabilidad última sigue siendo de las personas.

Las llamadas 'Súper Habilidades' humanas surgen allí donde la máquina no puede replicar nuestro criterio.

Caroline Hanke, responsable de transformación interna en SAP, apuesta por la adaptabilidad y la apertura al cambio como habilidades fundamentales para su hijo adolescente. Asegura al medio citado que “la agilidad y la apertura al cambio serán las habilidades centrales que quiero que tenga mi hijo”.

Hanke resalta que los conocimientos técnicos evolucionan rápidamente, mientras que la lógica y el pensamiento matemático son útiles en cualquier contexto profesional. Prefiere que su hijo mantenga una formación general antes de especializarse, valorando así la flexibilidad ante un mercado laboral cambiante.

El testimonio de estos líderes del sector tecnológico muestra una tendencia clara: más allá de la especialización técnica, la clave estará en habilidades humanas, pensamiento crítico, adaptabilidad y formación amplia.

Gemini subraya que "las empresas valoran enormemente a las personas que no se frustran ante el cambio.

Las ‘Súper Habilidades’ humanas que la IA no puede reemplazar, según Gemini

En un contexto donde la IA asume cada vez más tareas automáticas —como redactar correos, resumir informes o realizar cálculos—, el valor diferencial de los profesionales reside en lo que nos hace esencialmente humanos. Las llamadas ‘Súper Habilidades’ humanas surgen allí donde la máquina no puede replicar nuestro criterio, intuición ni capacidad de conexión interpersonal.

El pensamiento crítico y la capacidad de curaduría se vuelven indispensables. Según Gemini, “la IA a veces se equivoca, alucina datos o da respuestas superficiales”. Por eso, el profesional valioso es aquel capaz de leer lo generado por la máquina, detectar errores y refinar la información, pasando de ser un simple “creador de borradores” a un verdadero “editor en jefe”.

La adaptabilidad y la “learnability” —la capacidad de aprender a aprender— también resultan cruciales en un entorno donde las herramientas de IA se transforman constantemente.

La inteligencia artificial ya transforma profesiones.

Gemini subraya que “las empresas valoran enormemente a las personas que no se frustran ante el cambio, sino que están dispuestas a ‘desaprender’ viejos métodos y adoptar nuevas herramientas rápidamente”. Esta flexibilidad permite a los trabajadores mantenerse relevantes y competitivos en todo momento.

La inteligencia emocional y la empatía son otras competencias irremplazables. Aunque la IA pueda redactar mensajes eficaces para situaciones delicadas, no puede reemplazar la confianza, el liderazgo humano ni la lectura del lenguaje corporal en una negociación. “El liderazgo humano y la empatía son ahora los talentos más caros del mercado”, destaca el modelo de IA de Google.

