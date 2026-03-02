Spotify y consumo de datos: así influye la calidad de las canciones en tus megas

El consumo de datos en Spotify varía principalmente por la calidad de audio seleccionada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuchar música en Spotify se ha vuelto parte de la rutina diaria para millones de personas, pero no todos son conscientes de cuánto afecta la calidad de las canciones al gasto de datos móviles. Dependiendo de la configuración y la plataforma elegida, la diferencia puede ser significativa, con un impacto en tu plan mensual y en la disponibilidad de música cuando no hay conexión a internet.

Cuántos datos consume Spotify según la calidad de audio

El consumo de datos en Spotify varía principalmente por la calidad de audio seleccionada. Cuanto mayor la calidad, mayor el consumo de megas por hora de reproducción. Las cifras aproximadas son:

Baja (24 kbps): 10-25 MB por hora.

Normal (96 kbps): 40-60 MB por hora.

Alta (160 kbps): 70-150 MB por hora.

Muy alta/Extrema (320 kbps): 140-750 MB por hora.

Con un plan de datos limitado, descarga tus canciones favoritas para evitar gastos extra. REUTERS/Brendan McDermid

Esto se traduce en un promedio de 150-200 MB por hora escuchando música en calidad alta, lo que implica que, si escuchas dos horas diarias, puedes llegar a consumir unos 10 GB mensuales.

Si tienes un plan de datos limitado, es recomendable descargar las canciones que más escuchas para evitar sorpresas en la factura y asegurarte de disfrutar tu música favorita incluso en lugares sin cobertura, como aviones o zonas rurales.

Diferencias de consumo en otras plataformas: YouTube y Apple Music

El problema del consumo de datos se agrava en plataformas como YouTube, donde la transmisión incluye video. Un video musical en 480p puede gastar entre 500 y 700 MB por hora, mientras que en resoluciones superiores (720p, 1080p o 4K) el consumo puede superar 1 GB por hora fácilmente.

Un video musical en 480p puede gastar entre 500 y 700 MB por hora. REUTERS/Dado Ruvic

Por esta razón, se recomienda usar aplicaciones específicas de música cuando sea posible y reservar YouTube para conexiones Wi-Fi.

Apple Music, por su parte, ofrece opciones de audio de muy alta calidad como Lossless y Hi Res Lossless. Aunque la experiencia sonora es superior, el gasto en datos también se dispara: una canción en alta resolución puede llegar a consumir hasta 2,7 GB por hora.

Por ello, si no cuentas con datos ilimitados, revisa la configuración de calidad y descarga tus listas favoritas con antelación para reducir el impacto.

Consejos para ahorrar datos y optimizar la calidad de tu música

Disfrutar de música en streaming sin agotar tu plan de datos es posible si aplicas algunas estrategias sencillas. Ajustar la calidad de reproducción, descargar tus canciones favoritas cuando tienes Wi-Fi, entre otras, son pasos clave para optimizar tanto el consumo de datos como la experiencia de audio.

YouTube Music es el servicio de streaming de música y vídeo de Google, diseñado para competir con plataformas como Spotify. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajusta la calidad de reproducción según el tipo de auriculares y tu plan de datos: Si usas auriculares sencillos, no es necesario seleccionar la opción de mayor calidad.

Descarga tus canciones favoritas cuando tengas Wi-Fi.

Revisa la configuración de calidad en todas tus aplicaciones de música y desactiva la opción de máxima calidad si no es imprescindible.

Evita usar YouTube para escuchar música en datos móviles, ya que el consumo es considerablemente mayor.

Spotify lanza una herramienta para mezclar canciones como un DJ

Spotify ha presentado la función Smart Reorder pensada para mejorar la continuidad y la fluidez en las listas de reproducción. Esta herramienta, disponible para usuarios Premium, permite reorganizar de forma sencilla las canciones teniendo en cuenta el BPM (pulsaciones por minuto) y la tonalidad de cada pista, lo que facilita transiciones más suaves y coherentes entre temas.

Spotify ha presentado la función Smart Reorder pensada para mejorar la continuidad y la fluidez en las listas de reproducción. REUTERS/Eric Gaillard

Con Smart Reorder, las listas mantienen una progresión musical natural, evitando saltos bruscos de ritmo o tono. Esto resulta especialmente útil para quienes desean que sus playlists conserven una atmósfera uniforme, ideal para eventos, entrenamientos o sesiones de escucha sin interrupciones.

Para activar Smart Reorder, simplemente accede a una lista de reproducción, toca en Mezclar y luego en Editar para encontrar la opción correspondiente. Al hacerlo, las canciones se reordenan automáticamente optimizando la secuencia según BPM y tonalidad.

La plataforma también ha analizado las transiciones preferidas por los usuarios a nivel global, destacando mezclas populares como “Wake Me Up” hacia “After Hours” de The Weeknd, “Low” de Flo Rida en “S&M” de Rihanna, o “Dos Mil 16” de Bad Bunny en “Vuelve” junto a Daddy Yankee. Estas combinaciones demuestran la creatividad de los usuarios al buscar una experiencia auditiva más fluida y atractiva.