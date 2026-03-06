Apple cierra todas las tiendas de uno de sus mercados en crecimiento: decisiones en plenos combates

Apple decidió cerrar todas sus tiendas de Emiratos Árabes Unidos por ataques de Irán.

Apple cerró temporalmente todas sus tiendas minoristas en los Emiratos Árabes Unidos tras el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, luego de los ataques a Irán iniciados el 28 de febrero de 2026 por parte de Estados Unidos e Israel. La medida forma parte de los protocolos de seguridad adoptados por diversas empresas y autoridades de la región ante el riesgo de nuevos incidentes.

Según el localizador oficial de tiendas de la compañía, las cinco sucursales que el gigante tecnológico opera en el país permanecerán cerradas. Inicialmente estaba previsto que reabrieran el 4 de marzo, pero la fecha fue modificada posteriormente. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado público con mayores detalles sobre la decisión.

Las tiendas afectadas se encuentran en algunos de los principales centros comerciales de los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo tres ubicaciones en Abu Dabi y dos en Dubái. Entre ellas se encuentran las sucursales de Dubai Mall y Mall of the Emirates, así como las de Yas Mall, Al Maryah Island y Al Jimi Mall en la capital emiratí.

Las principales tiendas de Apple en Emiratos Árabes Unidos permanecerán cerradas durante un breve tiempo. REUTERS/Mike Segar/File Photo

El cierre ocurre por la creciente preocupación de la seguridad en la región. Durante los últimos días se han registrado ataques con drones y misiles vinculados al conflicto con Irán, lo que ha llevado a gobiernos, empresas y organizaciones a reforzar medidas preventivas para proteger a trabajadores y clientes.

Las autoridades emiratíes también han adoptado decisiones similares en distintos ámbitos. El Ministerio de Recursos Humanos recomendó que las empresas implementen el teletrabajo cuando sea posible, con el objetivo de reducir la exposición del público a posibles riesgos. La medida excluye únicamente a los puestos considerados esenciales que requieren presencia física.

En paralelo, el sistema educativo del país también ajustó su funcionamiento. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior y de Investigación Científica anunciaron la extensión del aprendizaje a distancia para estudiantes, docentes y personal administrativo de escuelas y universidades públicas y privadas hasta el 6 de marzo.

Debido a posibles ataques de Irán, Emiratos Árabes Unidos ordenó que se suspendan algunos servicios y se cierren centros comerciales. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Si bien los Emiratos Árabes Unidos representan una parte relativamente pequeña dentro de la red global de tiendas de Apple, la región tiene un valor estratégico para la compañía. Oriente Medio ha sido uno de los mercados donde la empresa ha impulsado su expansión durante los últimos años.

En su informe de resultados más reciente, Apple reportó ingresos netos de 143.800 millones de dólares durante el primer trimestre de su año fiscal 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 16 %. La empresa no desglosa los ingresos específicos de los Emiratos Árabes Unidos, ya que estos se incluyen dentro de su segmento geográfico de Europa.

Ese segmento se posiciona como el segundo mercado más importante para la compañía, con ventas netas de 38.150 millones de dólares en el trimestre, un aumento del 12,7 % respecto al mismo período del año anterior. La región ha registrado cifras récord impulsadas principalmente por la demanda del iPhone.

Apple cerró sus tiendas en Emiratos Árabes Unidos para evitar poner en riesgo a su personal. REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo

El mercado americano continúa siendo el mayor generador de ingresos para Apple, con ventas que alcanzaron los 58.500 millones de dólares en el mismo trimestre, lo que representó un crecimiento del 11,2 %.

Además de su presencia comercial, Apple ha reforzado su inversión en los Emiratos Árabes Unidos en los últimos años. En 2024, la compañía informó que había invertido alrededor de 6.000 millones de dirhams —equivalentes a unos 1.630 millones de dólares— en el país durante el último lustro.

En ese contexto, el director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, destacó previamente el papel del país como un centro regional de innovación, con una creciente comunidad de desarrolladores, emprendedores y creadores que utilizan los productos y servicios de la compañía.

Las tiendas de Apple en Emiratos Árabes Unidos permanecerán cerradas hasta que el gobierno decida revertir la medida preventiva. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Las tensiones geopolíticas también han tenido impacto en los mercados financieros. En los últimos cinco días hasta el 3 de marzo, las acciones de Apple registraron una caída cercana al 3,1 %, en medio de la volatilidad generada por la situación en Medio Oriente y la cautela de los inversores frente a los riesgos internacionales.