Tecno

Apple cierra todas las tiendas de uno de sus mercados en crecimiento: decisiones en plenos combates

La compañía tecnológica suspendió temporalmente la atención en sus cinco tiendas de Emiratos Árabes Unidos por posibles ataques de Irán

Guardar
Apple decidió cerrar todas sus
Apple decidió cerrar todas sus tiendas de Emiratos Árabes Unidos por ataques de Irán.

Apple cerró temporalmente todas sus tiendas minoristas en los Emiratos Árabes Unidos tras el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, luego de los ataques a Irán iniciados el 28 de febrero de 2026 por parte de Estados Unidos e Israel. La medida forma parte de los protocolos de seguridad adoptados por diversas empresas y autoridades de la región ante el riesgo de nuevos incidentes.

Según el localizador oficial de tiendas de la compañía, las cinco sucursales que el gigante tecnológico opera en el país permanecerán cerradas. Inicialmente estaba previsto que reabrieran el 4 de marzo, pero la fecha fue modificada posteriormente. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado público con mayores detalles sobre la decisión.

Las tiendas afectadas se encuentran en algunos de los principales centros comerciales de los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo tres ubicaciones en Abu Dabi y dos en Dubái. Entre ellas se encuentran las sucursales de Dubai Mall y Mall of the Emirates, así como las de Yas Mall, Al Maryah Island y Al Jimi Mall en la capital emiratí.

Las principales tiendas de Apple
Las principales tiendas de Apple en Emiratos Árabes Unidos permanecerán cerradas durante un breve tiempo. REUTERS/Mike Segar/File Photo

El cierre ocurre por la creciente preocupación de la seguridad en la región. Durante los últimos días se han registrado ataques con drones y misiles vinculados al conflicto con Irán, lo que ha llevado a gobiernos, empresas y organizaciones a reforzar medidas preventivas para proteger a trabajadores y clientes.

Las autoridades emiratíes también han adoptado decisiones similares en distintos ámbitos. El Ministerio de Recursos Humanos recomendó que las empresas implementen el teletrabajo cuando sea posible, con el objetivo de reducir la exposición del público a posibles riesgos. La medida excluye únicamente a los puestos considerados esenciales que requieren presencia física.

En paralelo, el sistema educativo del país también ajustó su funcionamiento. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior y de Investigación Científica anunciaron la extensión del aprendizaje a distancia para estudiantes, docentes y personal administrativo de escuelas y universidades públicas y privadas hasta el 6 de marzo.

Debido a posibles ataques de
Debido a posibles ataques de Irán, Emiratos Árabes Unidos ordenó que se suspendan algunos servicios y se cierren centros comerciales. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Si bien los Emiratos Árabes Unidos representan una parte relativamente pequeña dentro de la red global de tiendas de Apple, la región tiene un valor estratégico para la compañía. Oriente Medio ha sido uno de los mercados donde la empresa ha impulsado su expansión durante los últimos años.

En su informe de resultados más reciente, Apple reportó ingresos netos de 143.800 millones de dólares durante el primer trimestre de su año fiscal 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 16 %. La empresa no desglosa los ingresos específicos de los Emiratos Árabes Unidos, ya que estos se incluyen dentro de su segmento geográfico de Europa.

Ese segmento se posiciona como el segundo mercado más importante para la compañía, con ventas netas de 38.150 millones de dólares en el trimestre, un aumento del 12,7 % respecto al mismo período del año anterior. La región ha registrado cifras récord impulsadas principalmente por la demanda del iPhone.

Apple cerró sus tiendas en
Apple cerró sus tiendas en Emiratos Árabes Unidos para evitar poner en riesgo a su personal. REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo

El mercado americano continúa siendo el mayor generador de ingresos para Apple, con ventas que alcanzaron los 58.500 millones de dólares en el mismo trimestre, lo que representó un crecimiento del 11,2 %.

Además de su presencia comercial, Apple ha reforzado su inversión en los Emiratos Árabes Unidos en los últimos años. En 2024, la compañía informó que había invertido alrededor de 6.000 millones de dirhams —equivalentes a unos 1.630 millones de dólares— en el país durante el último lustro.

En ese contexto, el director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, destacó previamente el papel del país como un centro regional de innovación, con una creciente comunidad de desarrolladores, emprendedores y creadores que utilizan los productos y servicios de la compañía.

Las tiendas de Apple en
Las tiendas de Apple en Emiratos Árabes Unidos permanecerán cerradas hasta que el gobierno decida revertir la medida preventiva. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Las tensiones geopolíticas también han tenido impacto en los mercados financieros. En los últimos cinco días hasta el 3 de marzo, las acciones de Apple registraron una caída cercana al 3,1 %, en medio de la volatilidad generada por la situación en Medio Oriente y la cautela de los inversores frente a los riesgos internacionales.

Temas Relacionados

AppleEmiratos Árabes UnidosMedio OrienteLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Un clásico del terror llega gratis a Epic Games Store: así puedes conseguirlo ahora mismo

Los jugadores que utilicen la app de Epic Games Store en Android tienen la oportunidad de descargar gratuitamente Little Nightmares

Un clásico del terror llega

Bill Gates revoluciona la energía nuclear: TerraPower recibe luz verde para construir su reactor

El proyecto liderado por la startup de Gates cuenta con una financiación estimada de USD 4.000 millones y proyecta iniciar operaciones en 2030

Bill Gates revoluciona la energía

Microsoft actualiza Copilot: ahora puede abrir enlaces dentro de la app y sincronizar contraseñas

Los enlaces abiertos desde Copilot ahora se muestran en un panel lateral integrado, lo que permite continuar interactuando con la IA sin salir de la app

Microsoft actualiza Copilot: ahora puede

Dónde se debe colocar la lengua de suegra en casa este marzo 2026, según la IA

La planta necesita espacios con abundante luz solar para conservar el aspecto distintivo de sus hojas

Dónde se debe colocar la

Steam Machine regresa después de una década: por qué Valve decidió retomar este proyecto tras su primer fracaso

Este nuevo dispositivo busca reducir la distancia entre las computadoras para juegos y las consolas tradicionales

Steam Machine regresa después de
DEPORTES
Cristiano Ronaldo encendió las alarmas

Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en Portugal por su lesión a 97 días del Mundial: “Más grave de lo esperado”

Boca Juniors avanzó por el fichaje de Alan Lescano: qué falta para cerrar el pase del futbolista de Argentinos Juniors

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Aston Martin otra vez tuvo problemas en el GP de Australia y corre riesgo para la carrera: “Nos quedan dos baterías, es una situación aterradora”

Lola del Carril: de imitar a Mariano Closs en el colegio a consolidarse como relatora del fútbol argentino

TELESHOW
En medio de la polémica,

En medio de la polémica, filtraron las fotos que prueban el romance de Evangelina Anderson con Ian Lucas

Quién es Luana Fernández, la influencer que se separó de su novio desde la casa de Gran Hermano

El tenso cara a cara entre Daniela De Lucía y Yanina Zilli en Gran Hermano: “No quiero tu disculpa”

La charla al aire entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que reavivó los rumores de casamiento

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

INFOBAE AMÉRICA

Un barco de guerra iraní

Un barco de guerra iraní se refugió en Sri Lanka ante el temor a ser torpedeado por un submarino de EEUU

Por qué el Perito Moreno dejó de ser el glaciar más firme de la Patagonia

Esto es todo lo que se necesita saber antes del inicio del horario de verano en Estados Unidos

Venta de AES no cambiará la relación accionaria con Panamá, asegura el gobierno

Vuelta a clases: cuáles son los virus respiratorios que circulan y cómo prevenir