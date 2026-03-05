Tecno

AWS reporta daños en centros de datos de Oriente Medio y avanza en su recuperación

Estos data center son fundamentales en la región porque alojan servicios digitales esenciales para gobiernos, empresas y usuarios

La empresa informó que los
La empresa informó que los ataques provocaron daños en la estructura, apagones y, en algunos casos, incendios con pérdidas por agua. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Tres centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Oriente Medio sufrieron daños tras ataques con drones iraníes. De acuerdo con AWS, dos instalaciones en Emiratos Árabes Unidos y una en Bahrein resultaron afectadas, según recoge AP News.

La compañía detalló que los ataques causaron daños estructurales, cortes de energía y, en algunos casos, incendios que provocaron pérdidas adicionales por agua.

Los trabajos de recuperación en las instalaciones de Emiratos Árabes Unidos ya registraban avances. A diferencia de interrupciones anteriores por fallos de software, estos ataques solo provocaron afectaciones locales y limitadas.

Cada región de AWS incluye
Cada región de AWS incluye al menos tres zonas de disponibilidad, formadas por centros de datos independientes y separados físicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon Web Services provee infraestructura a servicios en línea de gobiernos, universidades y empresas en todo el mundo. Tras los incidentes, la compañía recomendó a sus clientes en Oriente Medio migrar servicios y desviar el tráfico fuera de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.

Con cuántos centros de datos tiene AWS

Amazon Web Services (AWS) no suele divulgar la cantidad exacta de centros de datos que opera a nivel mundial. Sin embargo, informa que agrupa sus centros en 39 regiones geográficas, de las cuales tres se encuentran en Oriente Medio: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel.

Cada región de AWS está compuesta por al menos tres zonas de disponibilidad, que son agrupaciones de centros de datos independientes y físicamente separadas entre sí por distancias significativas, aunque nunca a más de 100 kilómetros.

Estas zonas están conectadas mediante redes de latencia ultrabaja, lo que minimiza los retrasos en la transmisión de datos.

Los centros de datos son
Los centros de datos son clave porque permiten a las empresas gestionar aplicaciones, servicios y procesos internos de manera eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

AWS asegura que sus centros de datos cuentan con conexiones redundantes de energía, agua, telecomunicaciones e internet, lo que permite mantener operaciones continuas incluso en situaciones de emergencia.

Además, disponen de medidas de seguridad física como guardias, vallas, videovigilancia y sistemas de alarma, enfocadas principalmente en prevenir intrusiones, pero no específicamente diseñadas para proteger contra ataques con misiles.

Expertos, como Mike Chapple, profesor de tecnología en la Universidad de Notre Dame, subrayan que la computación en la nube depende de infraestructuras físicas vulnerables a diversos tipos de desastres.

Un centro de datos es
Un centro de datos es un espacio físico donde se alojan servidores y equipos de almacenamiento y red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, recomiendan a las organizaciones en Oriente Medio considerar la migración de cargas de trabajo a otras regiones para reducir riesgos.

Por qué los centros de datos son importantes

Los centros de datos son esenciales porque toda empresa necesita equipos informáticos para operar aplicaciones web, atender clientes, vender productos o gestionar áreas como contabilidad y recursos humanos.

A medida que la empresa crece, también lo hace la necesidad de más equipos y capacidad informática. Mantener estos dispositivos dispersos en distintas sucursales resulta complicado y costoso. Por eso, muchas compañías centralizan sus equipos en centros de datos propios o recurren a centros de datos de terceros para facilitar la administración y reducir gastos.

Tener estos equipos repartidos en
Tener estos equipos repartidos en diferentes sucursales es difícil de administrar y encarece los costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un centro de datos es una instalación física donde se alojan servidores, dispositivos de almacenamiento y equipos de red. Alberga la infraestructura necesaria para que los sistemas de TI funcionen y resguarda los datos digitales de la empresa.

Entre sus principales ventajas destacan:

  • Fuentes de energía de respaldo para evitar interrupciones por cortes eléctricos.
  • Replicación de datos en varios equipos para facilitar la recuperación ante desastres.
  • Ambientes con temperatura controlada que prolongan la vida útil de los dispositivos.
  • Implementación más sencilla de medidas de seguridad para cumplir con normativas de protección de datos.

Qué es AWS

Amazon Web Services (AWS) es
Amazon Web Services (AWS) es la plataforma de nube de Amazon que brinda infraestructura tecnológica bajo demanda a empresas y usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma de servicios en la nube de Amazon, que ofrece infraestructura tecnológica bajo demanda para empresas y usuarios de todo el mundo. Permite almacenar datos, ejecutar aplicaciones, alojar sitios web y acceder a recursos informáticos sin necesidad de invertir en equipos propios.

AWS proporciona soluciones escalables y seguras, utilizadas por gobiernos, universidades y grandes empresas, facilitando la gestión eficiente de operaciones digitales y el desarrollo de proyectos tecnológicos en distintos sectores.

