Startup de exingenieros de SpaceX y Apple presenta sus primeros robots humanoides para tareas industriales

Los operadores entrenan a los robots utilizando lenguaje natural, demostraciones y gestos para adaptarlos a distintas tareas. (Noble Machines)

Noble Machines, una empresa emergente fundada por exingenieros de Apple, SpaceX y otras organizaciones relevantes, anunció la primera instalación comercial de sus robots humanoides industriales a menos de dos años de su lanzamiento.

El despliegue marca un paso relevante para la robótica de uso general y evidencia el avance de la automatización impulsada por inteligencia artificial en sectores de alta demanda física y peligrosidad.

Primer despliegue industrial: robots en operaciones reales

La compañía hizo pública la noticia tras salir de su fase de sigilo, confirmando que sus robots ya están operando en entornos industriales reales. Noble Machines destaca que prefiere validar sus sistemas directamente en situaciones de trabajo, evitando demostraciones controladas. Según sus fundadores, este enfoque permite evaluar la fiabilidad de las soluciones antes de escalar la producción y distribución.

Los robots pueden aprender nuevas tareas en horas gracias a una plataforma de inteligencia artificial integrada. (Noble Machines)

El primer hito comercial se alcanzó 18 meses después del lanzamiento de la empresa en 2024. Las industrias objetivo incluyen manufactura, logística, construcción, energía y la producción de semiconductores, áreas que sufren escasez de mano de obra y presentan riesgos elevados para los trabajadores.

Robots de uso general: de la teoría a la práctica

Frente a la tendencia de la robótica industrial tradicional, centrada en tareas fijas, Noble Machines promueve robots de uso general capaces de realizar múltiples actividades. La meta es que los robots colaboren con los trabajadores humanos, asumiendo labores repetitivas o peligrosas. Esta estrategia busca aliviar la presión sobre la fuerza laboral y reducir accidentes en sectores críticos.

La empresa planea perfeccionar sus sistemas a través de la experiencia adquirida en operaciones con los primeros clientes. El objetivo a largo plazo, según sus directivos, es automatizar tareas físicas exigentes y peligrosas, contribuyendo a la transformación de la industria pesada.

La startup validó sus sistemas robóticos directamente en entornos industriales reales, evitando pruebas en laboratorios. (Noble Machines)

Plataforma robótica impulsada por IA: integración de hardware y software

La plataforma desarrollada por Noble Machines combina hardware propio con un sistema de inteligencia artificial para el control de cuerpo completo y autonomía integral. Esta integración permite que los robots aprendan nuevas tareas en cuestión de horas, superando los plazos habituales de meses que requieren los robots industriales convencionales.

Los operadores pueden entrenar a los robots utilizando instrucciones en lenguaje natural, demostraciones prácticas y gestos, lo que facilita la adaptación de la tecnología a distintas necesidades productivas. Noble Machines colabora con socios tecnológicos como ADLINK, Schaeffler y Solomon para integrar su plataforma en infraestructuras industriales existentes.

Alianzas estratégicas y validación en la industria

Ethan Chen, gerente general de la unidad de plataformas de computación de borde de ADLINK, subrayó el liderazgo de Noble Machines en la integración de IA y autonomía robótica. ADLINK se comprometió a proporcionar una arquitectura informática escalable para acelerar la inserción de los robots en sectores industriales de alto valor.

El objetivo de la startup es automatizar el trabajo físico peligroso y apoyar a los empleados en sectores como manufactura y energía. (Noble Machines)

Por su parte, Schaeffler, especializada en tecnología de movimiento, destacó la capacidad de los robots de Noble Machines para manejar cargas útiles elevadas y adaptarse a entornos industriales exigentes. Al Makke, director de Humanoid Robotics Americas de Schaeffler, señaló que la colaboración refuerza la innovación en robótica humanoide y aporta mejoras en seguridad laboral.

Johnny Chen, presidente y director ejecutivo de Solomon, remarcó que probar robots impulsados por IA en fábricas reales permite identificar soluciones prácticas que brinden valor a los clientes y se integren con los sistemas existentes.

La visión de Noble Machines: automatización segura y colaborativa

Wei Ding, cofundador y director ejecutivo de Noble Machines, explicó que la empresa mantiene como misión abordar todas las tareas peligrosas y físicamente exigentes en la industria. Los directivos sostienen que la llegada de robots humanoides colaborativos representa una oportunidad para que las empresas repiensen su forma de operar en la nueva era de la inteligencia artificial y la automatización.

Noble Machines busca consolidarse como referente en el desarrollo de robots de uso general que puedan convivir y colaborar con personas en entornos industriales, acelerando la transición hacia fábricas y plantas más seguras, eficientes y flexibles.