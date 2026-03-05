Tecno

Startup de exingenieros de SpaceX y Apple presenta sus primeros robots humanoides para tareas industriales

Su plataforma integra hardware propio con un sistema de inteligencia artificial capaz de adaptar los dispositivos a nuevas funciones mediante simples instrucciones en lenguaje natural

Guardar
Los operadores entrenan a los
Los operadores entrenan a los robots utilizando lenguaje natural, demostraciones y gestos para adaptarlos a distintas tareas. (Noble Machines)

Noble Machines, una empresa emergente fundada por exingenieros de Apple, SpaceX y otras organizaciones relevantes, anunció la primera instalación comercial de sus robots humanoides industriales a menos de dos años de su lanzamiento.

El despliegue marca un paso relevante para la robótica de uso general y evidencia el avance de la automatización impulsada por inteligencia artificial en sectores de alta demanda física y peligrosidad.

Primer despliegue industrial: robots en operaciones reales

La compañía hizo pública la noticia tras salir de su fase de sigilo, confirmando que sus robots ya están operando en entornos industriales reales. Noble Machines destaca que prefiere validar sus sistemas directamente en situaciones de trabajo, evitando demostraciones controladas. Según sus fundadores, este enfoque permite evaluar la fiabilidad de las soluciones antes de escalar la producción y distribución.

Los robots pueden aprender nuevas
Los robots pueden aprender nuevas tareas en horas gracias a una plataforma de inteligencia artificial integrada. (Noble Machines)

El primer hito comercial se alcanzó 18 meses después del lanzamiento de la empresa en 2024. Las industrias objetivo incluyen manufactura, logística, construcción, energía y la producción de semiconductores, áreas que sufren escasez de mano de obra y presentan riesgos elevados para los trabajadores.

Robots de uso general: de la teoría a la práctica

Frente a la tendencia de la robótica industrial tradicional, centrada en tareas fijas, Noble Machines promueve robots de uso general capaces de realizar múltiples actividades. La meta es que los robots colaboren con los trabajadores humanos, asumiendo labores repetitivas o peligrosas. Esta estrategia busca aliviar la presión sobre la fuerza laboral y reducir accidentes en sectores críticos.

La empresa planea perfeccionar sus sistemas a través de la experiencia adquirida en operaciones con los primeros clientes. El objetivo a largo plazo, según sus directivos, es automatizar tareas físicas exigentes y peligrosas, contribuyendo a la transformación de la industria pesada.

La startup validó sus sistemas
La startup validó sus sistemas robóticos directamente en entornos industriales reales, evitando pruebas en laboratorios. (Noble Machines)

Plataforma robótica impulsada por IA: integración de hardware y software

La plataforma desarrollada por Noble Machines combina hardware propio con un sistema de inteligencia artificial para el control de cuerpo completo y autonomía integral. Esta integración permite que los robots aprendan nuevas tareas en cuestión de horas, superando los plazos habituales de meses que requieren los robots industriales convencionales.

Los operadores pueden entrenar a los robots utilizando instrucciones en lenguaje natural, demostraciones prácticas y gestos, lo que facilita la adaptación de la tecnología a distintas necesidades productivas. Noble Machines colabora con socios tecnológicos como ADLINK, Schaeffler y Solomon para integrar su plataforma en infraestructuras industriales existentes.

Alianzas estratégicas y validación en la industria

Ethan Chen, gerente general de la unidad de plataformas de computación de borde de ADLINK, subrayó el liderazgo de Noble Machines en la integración de IA y autonomía robótica. ADLINK se comprometió a proporcionar una arquitectura informática escalable para acelerar la inserción de los robots en sectores industriales de alto valor.

El objetivo de la startup
El objetivo de la startup es automatizar el trabajo físico peligroso y apoyar a los empleados en sectores como manufactura y energía. (Noble Machines)

Por su parte, Schaeffler, especializada en tecnología de movimiento, destacó la capacidad de los robots de Noble Machines para manejar cargas útiles elevadas y adaptarse a entornos industriales exigentes. Al Makke, director de Humanoid Robotics Americas de Schaeffler, señaló que la colaboración refuerza la innovación en robótica humanoide y aporta mejoras en seguridad laboral.

Johnny Chen, presidente y director ejecutivo de Solomon, remarcó que probar robots impulsados por IA en fábricas reales permite identificar soluciones prácticas que brinden valor a los clientes y se integren con los sistemas existentes.

La visión de Noble Machines: automatización segura y colaborativa

Wei Ding, cofundador y director ejecutivo de Noble Machines, explicó que la empresa mantiene como misión abordar todas las tareas peligrosas y físicamente exigentes en la industria. Los directivos sostienen que la llegada de robots humanoides colaborativos representa una oportunidad para que las empresas repiensen su forma de operar en la nueva era de la inteligencia artificial y la automatización.

Noble Machines busca consolidarse como referente en el desarrollo de robots de uso general que puedan convivir y colaborar con personas en entornos industriales, acelerando la transición hacia fábricas y plantas más seguras, eficientes y flexibles.

Temas Relacionados

Robot humanoideAppleSpaceXInteligencia artificialTecnología-noticiaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Esto es todo lo que Apple presentó esta semana: MacBook Neo, iPhone 17e y más

La compañía sorprendió con una laptop básica orientada a quienes buscan precio competitivo sin renunciar a la experiencia Mac

Esto es todo lo que

Usuarios de ChatGPT desinstalan la app por acuerdo de OpenAI con el Pentágono

La polémica colaboración con el Departamento de Defensa generó un rechazo masivo encendió el debate sobre ética y tecnología

Usuarios de ChatGPT desinstalan la

Cómo transformar tu WhatsApp con el modo ‘vuelta al cole’ en solo unos pasos

El primer paso consiste en elegir o crear una imagen en formato PNG, que represente el inicio del ciclo lectivo

Cómo transformar tu WhatsApp con

Ni Xuper TV ni Magis TV: estas son las plataformas gratuitas y legales que deberías probar

El cierre de los populares servicios ilegales impulsó la búsqueda de alternativas que ofrecen acceso seguro a contenidos sin arriesgar datos personales ni dispositivos

Ni Xuper TV ni Magis

Dos inteligencias artificiales abandonan el idioma humano y se entienden por sonidos

Las IA se identificaron entre sí y eligieron comunicarse por señales de sonido para intercambiar datos de forma más rápida y eficiente

Dos inteligencias artificiales abandonan el
DEPORTES
La historia de Tomás Aranda,

La historia de Tomás Aranda, el admirador de Riquelme y Messi que le devolvió el fútbol a Boca en el triunfo ante Lanús

Impacto en la Fórmula 1 por la drástica decisión que tomó Aston Martin para el GP de Australia

Boca goleó y se sumó a la zona de playoffs: así quedaron las posiciones del Apertura y el cronograma de la fecha 10

15 pases, asistencia de Paredes con el revés del pie y definición exquisita de Merentiel: el golazo de Boca Juniors ante Lanús

Boca Juniors goleó 3-0 a Lanús y volvió a la victoria tras cuatro partidos en el Torneo Apertura

TELESHOW
Maxi López y Daniela Christiansson,

Maxi López y Daniela Christiansson, entre paseos y despedidas antes de su mudanza a Buenos Aires

La llamativa actitud de Ernestina Pais al regresar al teatro tras protagonizar un accidente de auto

El cómplice momento de Valentina Cervantes y su hija durante su rutina de baño: “En otra vida seremos cantantes”

Martín Piroyansky habló con Infobae en Vivo y contó el peculiar motivo por el que abrió un bar de sándwiches de miga

La llamativa foto que subió Martín Migueles y encendió los rumores de casamiento con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

El Senado de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen

El empleo en zona franca nicaragüense alcanza niveles de 2012 tras ola de despidos en 2025

Cuando la alineación ideológica se puede convertir en estrategia política: ¿qué podemos esperar de la cumbre regional que redefine el hemisferio?

El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea