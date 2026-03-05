Cómo conectar tu celular a WiFi sin saber la contraseña

Conexión WiFi sin contraseña: el truco que simplifica la vida digital en casa y en el trabajo - (Imagen ilustrativa Infobae)

La conectividad es una necesidad diaria, pero no siempre se tiene a mano la contraseña del WiFi. Ya sea en casa, en la oficina o en una visita, existe un método sencillo para conectar tu celular a una red WiFi sin conocer la clave, siempre que cuentes con acceso a un dispositivo previamente conectado.

Esta práctica, cada vez más popular, soluciona uno de los problemas cotidianos más comunes en el entorno digital actual.

La cantidad de dispositivos conectados en los hogares y lugares de trabajo sigue creciendo, y compartir la clave manualmente puede ser incómodo, poco seguro o simplemente un desafío cuando se ha olvidado la contraseña.

Aprovechar funciones de Android y iPhone permite compartir el acceso a redes sin revelar la clave, agilizando la incorporación de dispositivos y reduciendo los riesgos para la seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, en un contexto de aumento de fraudes digitales, resulta fundamental saber cómo gestionar el acceso al WiFi de manera responsable y segura.

Cómo conectar tu celular a WiFi sin la contraseña

El método más directo consiste en utilizar un dispositivo que ya esté autorizado en la red. Tanto en Android como en iPhone, es posible compartir el acceso mediante un código QR o consultando la contraseña guardada.

Pasos para Android:

Accede a la configuración de WiFi del teléfono ya conectado. Selecciona la red a la que deseas acceder. Busca la opción “Compartir” o el icono de código QR. Escanea el código QR desde el celular que quieres conectar. El dispositivo se conectará automáticamente.

En iPhone:

Si ambos equipos tienen iOS, acércalos y, mediante la función de compartir clave WiFi, aparecerá una notificación para enviar la contraseña al dispositivo nuevo. En versiones más recientes, también se puede mostrar un código QR desde la configuración de la red WiFi.

Este proceso es rápido, seguro y se recomienda hacerlo únicamente en redes de confianza para evitar riesgos de seguridad. Si tienes acceso a un equipo conectado, podrás facilitar la conexión de otros dispositivos sin exponer la clave.

Usar códigos QR o la función de compartir contraseña entre dispositivos conectados es una solución práctica y segura que responde a las necesidades del entorno digital actual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo conviene usar este método?

Si necesitas conectar un nuevo dispositivo y no recuerdas la contraseña.

Cuando visitas un lugar y deseas evitar pedir la clave directamente.

Al ayudar a familiares o compañeros de trabajo a conectarse sin compartir manualmente la clave.

En situaciones donde el administrador de la red no está disponible.

Cómo gestionar y recordar tus contraseñas WiFi

Para evitar depender de trucos o del acceso a otro dispositivo, lo recomendable es tener un método seguro para almacenar y recuperar tus contraseñas. Algunas opciones:

Guardar la clave en el administrador de contraseñas del celular, disponible tanto en Android como en iPhone.

Anotarla en una libreta física destinada a datos importantes o en una app de notas protegida por contraseña.

Utilizar un gestor de contraseñas externo, que centralice y resguarde todas tus claves.

Cada cuánto deberías cambiar la contraseña del WiFi

Actualizar la clave del WiFi es una práctica recomendada para mantener la seguridad de la red. Se sugiere hacerlo cada tres o seis meses, o inmediatamente si sospechas un acceso no autorizado o si has compartido la contraseña con muchas personas. Siempre elige combinaciones seguras de letras, números y símbolos.

Gestionar el acceso al WiFi sin compartir la contraseña: ventajas y recomendaciones para usuarios de Android y iPhone - (Imagen ilustrativa Infobae)

Dónde ubicar el router para una mejor señal

Colocar el router en el lugar correcto es clave para una buena experiencia de conexión. Se recomienda instalarlo en una zona central, elevada y alejada de obstáculos y electrodomésticos que puedan interferir la señal. En viviendas de varios pisos, la planta intermedia es la mejor opción o, en su defecto, utilizar repetidores.

Conectar tu celular a una red WiFi sin saber la contraseña es posible y sencillo si tienes acceso a un dispositivo previamente conectado. Este truco agiliza la gestión de redes en casa o en el trabajo y, bien utilizado, mejora la seguridad y comodidad al conectar nuevos equipos. Mantener buenas prácticas en el almacenamiento y cambio de contraseñas, junto a una correcta ubicación del router, son claves para una experiencia digital segura y eficiente.