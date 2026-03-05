Tecno

Cómo conectar tu celular a WiFi sin saber la contraseña

Aprovechar funciones de Android y iPhone permite compartir el acceso a redes sin revelar la clave, agilizando la incorporación de dispositivos y reduciendo los riesgos para la seguridad

Guardar
Conexión WiFi sin contraseña: el
Conexión WiFi sin contraseña: el truco que simplifica la vida digital en casa y en el trabajo - (Imagen ilustrativa Infobae)

La conectividad es una necesidad diaria, pero no siempre se tiene a mano la contraseña del WiFi. Ya sea en casa, en la oficina o en una visita, existe un método sencillo para conectar tu celular a una red WiFi sin conocer la clave, siempre que cuentes con acceso a un dispositivo previamente conectado.

Esta práctica, cada vez más popular, soluciona uno de los problemas cotidianos más comunes en el entorno digital actual.

La cantidad de dispositivos conectados en los hogares y lugares de trabajo sigue creciendo, y compartir la clave manualmente puede ser incómodo, poco seguro o simplemente un desafío cuando se ha olvidado la contraseña.

Aprovechar funciones de Android y
Aprovechar funciones de Android y iPhone permite compartir el acceso a redes sin revelar la clave, agilizando la incorporación de dispositivos y reduciendo los riesgos para la seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, en un contexto de aumento de fraudes digitales, resulta fundamental saber cómo gestionar el acceso al WiFi de manera responsable y segura.

Cómo conectar tu celular a WiFi sin la contraseña

El método más directo consiste en utilizar un dispositivo que ya esté autorizado en la red. Tanto en Android como en iPhone, es posible compartir el acceso mediante un código QR o consultando la contraseña guardada.

Pasos para Android:

  1. Accede a la configuración de WiFi del teléfono ya conectado.
  2. Selecciona la red a la que deseas acceder.
  3. Busca la opción “Compartir” o el icono de código QR.
  4. Escanea el código QR desde el celular que quieres conectar. El dispositivo se conectará automáticamente.

En iPhone:

  1. Si ambos equipos tienen iOS, acércalos y, mediante la función de compartir clave WiFi, aparecerá una notificación para enviar la contraseña al dispositivo nuevo.
  2. En versiones más recientes, también se puede mostrar un código QR desde la configuración de la red WiFi.

Este proceso es rápido, seguro y se recomienda hacerlo únicamente en redes de confianza para evitar riesgos de seguridad. Si tienes acceso a un equipo conectado, podrás facilitar la conexión de otros dispositivos sin exponer la clave.

Usar códigos QR o la
Usar códigos QR o la función de compartir contraseña entre dispositivos conectados es una solución práctica y segura que responde a las necesidades del entorno digital actual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo conviene usar este método?

  • Si necesitas conectar un nuevo dispositivo y no recuerdas la contraseña.
  • Cuando visitas un lugar y deseas evitar pedir la clave directamente.
  • Al ayudar a familiares o compañeros de trabajo a conectarse sin compartir manualmente la clave.
  • En situaciones donde el administrador de la red no está disponible.

Cómo gestionar y recordar tus contraseñas WiFi

Para evitar depender de trucos o del acceso a otro dispositivo, lo recomendable es tener un método seguro para almacenar y recuperar tus contraseñas. Algunas opciones:

  • Guardar la clave en el administrador de contraseñas del celular, disponible tanto en Android como en iPhone.
  • Anotarla en una libreta física destinada a datos importantes o en una app de notas protegida por contraseña.
  • Utilizar un gestor de contraseñas externo, que centralice y resguarde todas tus claves.

Cada cuánto deberías cambiar la contraseña del WiFi

Actualizar la clave del WiFi es una práctica recomendada para mantener la seguridad de la red. Se sugiere hacerlo cada tres o seis meses, o inmediatamente si sospechas un acceso no autorizado o si has compartido la contraseña con muchas personas. Siempre elige combinaciones seguras de letras, números y símbolos.

Gestionar el acceso al WiFi
Gestionar el acceso al WiFi sin compartir la contraseña: ventajas y recomendaciones para usuarios de Android y iPhone - (Imagen ilustrativa Infobae)

Dónde ubicar el router para una mejor señal

Colocar el router en el lugar correcto es clave para una buena experiencia de conexión. Se recomienda instalarlo en una zona central, elevada y alejada de obstáculos y electrodomésticos que puedan interferir la señal. En viviendas de varios pisos, la planta intermedia es la mejor opción o, en su defecto, utilizar repetidores.

Conectar tu celular a una red WiFi sin saber la contraseña es posible y sencillo si tienes acceso a un dispositivo previamente conectado. Este truco agiliza la gestión de redes en casa o en el trabajo y, bien utilizado, mejora la seguridad y comodidad al conectar nuevos equipos. Mantener buenas prácticas en el almacenamiento y cambio de contraseñas, junto a una correcta ubicación del router, son claves para una experiencia digital segura y eficiente.

Temas Relacionados

Cómo conectarWiFiClaveQRInternetRed WifiTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La fintech DolarApp se transforma en ARQ: qué viene en América Latina

La empresa da este paso tras una inversión de 70 millones de dólares y refuerza su apuesta por los servicios financieros globales y digitales

La fintech DolarApp se transforma

Qué es WhatsApp Plus y por qué instalarlo puede poner en riesgo tu cuenta

La versión modificada de la aplicación ofrece funciones adicionales, pero su instalación puede exponer a los usuarios a riesgos de seguridad

Qué es WhatsApp Plus y

Qué es mejor para ver una película en streaming en un televisor: WiFi o cable Ethernet

Cada una ofrece ventajas en materia de flexibilidad y estabilidad del internet, pero una resalta por reducir las interferencias al reproducir plataformas como Netflix

Qué es mejor para ver

Cómo reconocer y evitar mensajes de texto fraudulentos en tu celular

La combinación de tecnología avanzada, filtros en dispositivos y usuarios informados puede reducir el impacto de las estafas por mensajes

Cómo reconocer y evitar mensajes

Cómo se cuida la lengua de suegra: guía marzo 2026, según la IA

Se recomienda colocar esta planta en un sitio con luz indirecta y evitar que reciba sol directo e intenso

Cómo se cuida la lengua
DEPORTES
River Plate difundió el video

River Plate difundió el video del primer día de Coudet como DT: la frase sobre sus camisetas históricas, el saludo al plantel y una práctica intensa

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El ex River Plate Oscar Ahumada se sumó a la Libertad Avanza

Explosivas declaraciones de Cristian Lema tras su partida de Boca Juniors y retiro: “Es muy difícil salir bien del club”

La buena noticia que dio Franco Colapinto sobre el nuevo Alpine a horas del arranque del Gran Premio de Australia en la Fórmula 1

TELESHOW
Paula Chaves, muy dura con

Paula Chaves, muy dura con con Zaira Nara por sus indirectas: “No me fumo más la carcajadita”

El polémico posteo de Graciela Alfano a Susana Giménez luego de la foto en traje de baño: “La que puede puede”

Sol Pérez confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Nunca la muestro”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Fabi Cantilo festejó sus 67 años: invitados famosos, el regalo de Fito Páez y el susto que terminó en la guardia

INFOBAE AMÉRICA

Una adolescente queda gravemente herida

Una adolescente queda gravemente herida tras intentar un peligroso reto viral con alcohol

El Reino Unido refuerza su presencia militar en Oriente Medio tras el ataque con un dron en una base en Chipre

Millones de personas bajo amenaza por tornados y granizo gigante ante un brote de tormentas severas en EEUU

El régimen de Irán amenazó a los ciudadanos que logren burlar el bloqueo de internet

La guerra en Medio Oriente sacude a los mercados: sube el petróleo y caen las acciones europeas