Reemplaza Magis TV o XUPER TV con estas apps: son fáciles de descargar y no tienen virus

Todos estos servicios se pueden instalar desde Google Play Store y App Store, además de las tiendas oficiales disponibles en televisores

Las plataformas piratas carecen de
Las plataformas piratas carecen de controles de seguridad y ponen en riesgo el funcionamiento de los dispositivos. (Fotocomposición Infobae)

El bloqueo de Magis TV y XUPER TV en diversos países puso en evidencia los riesgos asociados al uso de plataformas ilegales para ver películas y series.

Varios incidentes de fraudes digitales y robos de información personal se han detectado tras la presencia de programas maliciosos en estos servicios, lo que ha llevado a millones de usuarios a reconsiderar sus hábitos de consumo digital y buscar alternativas legales.

El uso de estas aplicaciones piratas incrementa la vulnerabilidad a ciberataques y compromete la integridad de los dispositivos, así como la seguridad de las cuentas bancarias.

Frente a este escenario, existen alternativas legales y seguras, tanto gratuitas como por suscripción, que permiten acceder a contenidos audiovisuales sin poner en peligro la privacidad ni el funcionamiento de los dispositivos.

Cuáles opciones gratuitas existen para ver películas y series sin riesgos

YouTube permite ver películas clásicas,
YouTube permite ver películas clásicas, documentales y contenidos verificados sin necesidad de suscripción ni registro de datos bancarios. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

Ante la eliminación de Magis TV y XUPER TV de las tiendas oficiales, las aplicaciones gratuitas legales se presentan como la primera barrera de protección frente a fraudes y virus. YouTube y Pluto TV son dos de las opciones más accesibles para disfrutar contenidos sin costo y sin comprometer la seguridad digital.

YouTube ofrece acceso a un catálogo variado de películas clásicas, documentales de dominio público y canales verificados, todo bajo licencias oficiales. Para utilizar la plataforma, solo hay que descargar la aplicación oficial desde Google Play Store o App Store, sin necesidad de crear una cuenta ni ingresar información bancaria.

Entre sus ventajas destacan los controles parentales y la opción de activar subtítulos en distintos idiomas, lo que facilita el acceso seguro y personalizado a los contenidos.

Su modelo financiado por publicidad
Su modelo financiado por publicidad elimina la necesidad de ingresar datos bancarios y reduce riesgos de fraude. (Foto: Pluto TV)

Pluto TV es una alternativa que permite acceder a una programación diversa de películas, series y canales temáticos, sin requerir pago ni registro. Para comenzar a usarla, solo es necesario descargar la aplicación desde las tiendas oficiales, instalarla y empezar a ver contenidos.

Qué ofrecen las plataformas por suscripción como alternativa a las apps piratas

Las plataformas streaming bajo suscripción representan la opción más segura y completa para quienes buscan acceder a estrenos, contenidos originales y herramientas de personalización. Netflix y Prime Video encabezan este segmento, seguidos por Disney+, HBO Max y Apple TV.

Para utilizar estos servicios, es necesario crear una cuenta y abonar una tarifa mensual. El proceso implica descargar la aplicación oficial desde la tienda correspondiente, registrarse y añadir un método de pago, todo dentro de sistemas cifrados y certificados.

Netflix, Prime Video y otros
Netflix, Prime Video y otros servicios legales brindan acceso seguro a un catálogo amplio y herramientas de personalización, siempre bajo estrictos estándares de protección. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Estas opciones ofrecen filtros parentales, selección de idiomas, listas personalizadas y la posibilidad de descargar contenidos para verlos sin conexión, siempre bajo altos estándares de protección de la privacidad y los derechos de autor.

Por qué es peligroso instalar apps por fuera de las tiendas oficiales

La descarga de aplicaciones desde sitios no autorizados o mediante archivos ejecutables externos es una de las principales vías de ingreso de virus y software espía en dispositivos móviles y computadoras.

Muchas de las versiones alternativas de Magis TV y XUPER TV que circulan en páginas no oficiales contienen programas capaces de deteriorar el funcionamiento del dispositivo y extraer información sensible, como datos bancarios, contraseñas y archivos personales.

Para evitar estos riesgos, se debe verificar siempre la presencia del símbolo de candado en la barra de direcciones web, lo cual indica el uso de protocolos cifrados (HTTPS).

La descarga exclusiva desde tiendas
La descarga exclusiva desde tiendas oficiales garantiza la integridad del dispositivo y previene la instalación de software malicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la información bancaria solo debe ingresarse en las páginas y aplicaciones oficiales de cada empresa, nunca en plataformas dudosas o que prometen suscripciones “de por vida” a precios inusualmente bajos.

Qué señales alertan que una plataforma es peligrosa

Existen señales para identificar una aplicación o sitio web riesgoso: la exigencia de datos personales o bancarios sin justificación, la ausencia de certificados de seguridad, la oferta de estrenos gratuitos aún en cartelera y la promesa de servicios ilimitados a precios demasiado bajos.

Por esta razón, priorizar la descarga de aplicaciones desde canales oficiales y utilizar servicios validados es el primer resguardo ante el auge de ciberataques.

