Instagram implementa titulares generados por IA en resultados de Google

Creadores denuncian que los títulos generados por IA en Instagram resultan inexactos y descontextualizados en los resultados de búsqueda. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Instagram ha comenzado a generar automáticamente titulares y descripciones optimizados para buscadores mediante inteligencia artificial en las publicaciones de sus usuarios que aparecen en los resultados de Google, una práctica que ha provocado que numerosos creadores vean su contenido acompañado de títulos engañosos o descontextualizados, según 404 Media.

Esta automatización, que no es visible dentro de la propia plataforma, afecta especialmente a las cuentas profesionales cuyas publicaciones públicas se indexan en Google desde el 10 de julio.

El fenómeno consiste en que, cuando una publicación de Instagram se muestra en los resultados de búsqueda de Google, la plataforma añade un titular generado por IA que pretende describir el contenido.

Sin embargo, estos títulos suelen ser inexactos, sensacionalistas y, en muchos casos, no guardan relación con el mensaje original del usuario. 404 Media confirmó que Google no es responsable de crear estos titulares, sino que extrae directamente el texto proporcionado por Instagram.

Meta reconoce la implementación de IA para optimizar títulos en Instagram, aunque admite que no siempre reflejan el contenido real. (AP foto/Michael Dwyer)

Entre los casos documentados por 404 Media destaca el del escritor Jeff VanderMeer, quien detectó que un video suyo en Instagram —sin ningún pie de foto, solo mostrando a un conejo comiendo un plátano— apareció en Google acompañado de un titular llamativo que él nunca escribió. De manera similar, una biblioteca pública de Massachusetts vio cómo una de sus publicaciones recibía un encabezado promocional ajeno a su contenido real.

Otro ejemplo involucra a una cosplayer, cuya grabación fue presentada en los resultados de búsqueda con un título sobre “descubrir lugares de cosplay en Seattle”, pese a que la usuaria jamás utilizó esa descripción.

Estas situaciones han generado críticas entre usuarios y creadores, quienes denuncian que la automatización elimina el contexto original de sus publicaciones y puede distorsionar la percepción de su trabajo. Según los testimonios recogidos por 404 Media, la práctica no solo desinforma, sino que también contribuye a la proliferación de resultados de búsqueda de baja calidad, similares al spam, lo que afecta la reputación digital de los afectados.

Google no crea los titulares de Instagram, sino que extrae los textos generados por la propia plataforma para los resultados de búsqueda.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Meta, la empresa matriz de Instagram, reconoció ante 404 Media que la plataforma ha implementado recientemente esta función de generación automática de títulos mediante inteligencia artificial. La compañía argumentó que el objetivo es facilitar la comprensión del contenido por parte de los usuarios que acceden desde motores de búsqueda, aunque admitió que los titulares “no siempre son precisos”.

Meta también indicó que existe una opción para que los usuarios puedan excluir sus publicaciones de la indexación en buscadores, información que se encuentra disponible en el Centro de Ayuda de Instagram.

Expertos consultados por 404 Media advirtieron que estos titulares generados por IA están diseñados específicamente para los bots de búsqueda y se insertan en las etiquetas de título de la página, por lo que los visitantes habituales de Instagram no los ven. Sin embargo, alertan de que esta práctica puede desinformar y dañar la reputación de los creadores, ya que el control sobre la presentación pública de su contenido queda en manos de algoritmos automatizados.

El caso de Instagram evidencia los retos de la inteligencia artificial en la gestión de metadatos y el control de los creadores sobre su contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Instagram refleja los desafíos crecientes que supone la integración de la inteligencia artificial en la gestión de metadatos y la visibilidad de contenidos en internet, y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la optimización para buscadores y el control de los creadores sobre su obra.