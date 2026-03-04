Tecno

Dos años después, Valve reincorpora a Steam el único título ausente de la saga Counter-Strike

El relanzamiento permite nuevamente acceder a servidores comunitarios y a modos clásicos como el ‘surf’

Valve Corporation volvió a publicar en Steam a Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), dos años después de haberlo retirado de la tienda tras el lanzamiento de Counter-Strike 2. El movimiento sorprende a la comunidad, ya que el título había desaparecido como entrega independiente en septiembre de 2023, cuando CS2 se estrenó como actualización gratuita y obligatoria.

La retirada convirtió a CS:GO en la única entrega principal de la saga que no estaba disponible de forma directa en la plataforma. Aunque técnicamente podía ejecutarse mediante parámetros de lanzamiento dentro de Counter-Strike 2, la falta de visibilidad y de funciones básicas lo mantenía, en la práctica, fuera del alcance de la mayoría de los jugadores.

Con su regreso, CS:GO cuenta nuevamente con página propia en la tienda y recupera algunas herramientas clave. Valve no ha restablecido el sistema oficial de emparejamiento (‘matchmaking’), pero sí ha reactivado la posibilidad de buscar servidores comunitarios. Esto permite acceder tanto a partidas clásicas como a modos alternativos populares, entre ellos el ‘surf’ y otros minijuegos creados por la comunidad.

Reacción inmediata de los jugadores

La respuesta de los usuarios fue inmediata. Aunque la reaparición pasó desapercibida durante las primeras horas, el título alcanzó cerca de 8.000 jugadores concurrentes. Además, acumuló reseñas “extremadamente positivas” en Steam en poco tiempo.

En redes sociales, la noticia también se viralizó rápidamente. Parte de la comunidad celebró la posibilidad de volver a utilizar opciones y configuraciones presentes en CS:GO que todavía no están disponibles en Counter-Strike 2, pese a las mejoras gráficas y técnicas introducidas en la nueva versión.

El retiro original había generado críticas tanto por razones de preservación como por preferencias de juego. Algunos jugadores defendían la importancia de mantener accesibles todas las versiones principales de la franquicia, al igual que ocurre con entregas anteriores como Counter-Strike 1.6 o Counter-Strike: Source.

Posibles razones del relanzamiento

En cuanto a las motivaciones detrás del regreso, existen distintas interpretaciones. Una de ellas apunta a que el lanzamiento de Counter-Strike 2 como actualización obligatoria buscaba maximizar su alcance y evitar la fragmentación de la base de usuarios. Con ese objetivo ya cumplido, la reactivación de CS:GO no representaría una amenaza para la adopción del nuevo título.

Otra hipótesis es que el relanzamiento haya sido, al menos en parte, accidental. Si bien la recuperación de ciertas funciones sugiere planificación previa, la ficha del producto presenta detalles llamativos: solo está disponible en inglés, no aparece fácilmente en el buscador de la tienda y contiene información desactualizada, como la referencia a que el Counter-Strike original se lanzó hace 19 años, cuando en realidad se acerca a los 26.

Valve no ha emitido un comunicado oficial explicando la decisión. Esta ausencia de declaraciones encaja con la cultura corporativa de la compañía, que históricamente ha optado por comunicar cambios y novedades directamente a través de sus productos, sin grandes anuncios previos.

Un movimiento con impacto simbólico

Más allá de los números iniciales de jugadores, la reincorporación de CS:GO tiene un valor simbólico dentro del ecosistema de Counter-Strike. El título, lanzado originalmente en 2012, marcó una etapa clave en la consolidación de la escena competitiva y de los esports vinculados a la franquicia.

Su regreso oficial a Steam restablece la posibilidad de acceder a esa versión sin métodos alternativos y responde, en parte, a las demandas de una comunidad que valoraba su conservación.

Por ahora, queda por ver si Valve ampliará las funciones disponibles o si mantendrá el juego en un estado limitado. Lo que sí es claro es que, dos años después de su desaparición, Counter-Strike: Global Offensive vuelve a ocupar un lugar propio en la plataforma que lo vio consolidarse como uno de los títulos más influyentes del género.

