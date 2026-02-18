Tecno

Steam tiene más de 100 juegos gratis: cómo descargarlos

Algunos de los títulos gratuitos destacados son Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, Overwatch y Marvel Rivals

Steam cuenta con más de 100 juegos gratis, como Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG, Overwatch, Marvel Rivals y Delta Force. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece más de 100 juegos gratuitos, entre los que destacan Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, Overwatch, Marvel Rivals, Delta Force y muchos más.

Para disfrutar de estos títulos, solo es necesario crear una cuenta en la plataforma, buscarlos en Steam e instalar los juegos seleccionados desde la tienda digital.

Qué juegos gratis hay en Steam

Algunos de los juegos gratis de Steam son:

  • World of Tanks
  • SCP: Secret Laboratory
  • Blood Strike
  • MY HERO ULTRA RUMBLE
  • SMITE 2
  • Path of Exile
  • Goose Goose Duck
  • Fallout Shelter
  • Stumble Guys
Solo necesitas una cuenta de Steam y el cliente instalado para descargar los juegos gratis que elijas. (Steam)
  • Russian Fishing 4
  • World of Tanks Blitz
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Once Human
  • World of Warships
  • The First Descendant
  • Supermarket Together
  • Bongo Cat
  • Brawlhalla
  • Arena Breakout: Infinite
  • eFootball
  • THE FINALS
  • Aimlabs
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Where Winds Meet
  • The Sims 4
  • Team Fortress 2
  • Wuthering Waves
  • War Thunder
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
  • Warframe
  • NARAKA: BLADEPOINT
  • Delta Force
  • VRChat
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
Descubre nuevos juegos gratis cada semana en Steam y amplía tu biblioteca sin costo. (Dota 2 / Counterstike)
  • PUBG: BATTLEGROUNDS
  • Overwatch
  • Apex Legends
  • Marvel Rivals
  • My Singing Monsters
  • STAR WARS: The Old Republic
  • RISK: Global Domination
  • MARVEL SNAP
  • IdleOn - The Idle RPG
  • Revolution Idle
  • Fishing Planet
  • Persona5: The Phantom X
  • PUBG: BLINDSPOT
  • Summoners’ War: Sky Arena
  • Guild Wars 2
  • Sky: Niños de la Luz
  • Lost Ark
  • Unturned
Explora la categoría 'Free to Play' en Steam y encuentra títulos para todos los gustos. (Steam)
  • Age of Empires III: Definitive Edition
  • Cell to Singularity - Evolution Never Ends
  • Palia
  • Albion Online
  • KARDS - El juego de cartas de la Segunda Guerra Mundial
  • skate.
  • Dark and Darker
  • Enlisted
  • EVE Online
  • GrandChase
  • Mecha BREAK
  • Rec Room
  • Shop Titans
  • VPet
  • Star Trek Online
  • Infinity Nikki
  • Idle Slayer
  • Muck
  • Action Taimanin
  • Combat Master: Season 5
  • Torchlight: Infinite
  • DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA
  • Crush Crush
  • Strinova
  • Yu-Gi-Oh! Duel Links
  • Throne and Liberty
Steam destaca por ofrecer juegos gratuitos como Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, Overwatch y más de 100 opciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • ONE PIECE Bounty Rush
  • One-armed robber
  • MapleStory
  • War of Dots
  • Asphalt Legends
  • Might & Magic Fates - Heroes TCG
  • Bloons TD Battles 2
  • Grapples Galore
  • Clicker Heroes
  • Duet Night Abyss
  • Soccer Manager 2026
  • Drift Legends 2
  • SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS
  • Texas Hold’em Poker: Pokerist
  • The Lord of the Rings Online
  • FPS Chess
  • AdVenture Capitalist
  • The Spike Cross
  • Banana
  • Morimens
  • Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
  • SMITE
  • Command & Conquer Generals Zero Hour
  • PROJECT: PLAYTIME
  • Crusader Kings II
Entre los más de 100 juegos gratis de Steam se encuentran Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG, Overwatch y Marvel Rivals. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo descargar juegos gratis en Steam

El paso a paso para descargar juegos gratis en Steam es el siguiente:

  1. Crea una cuenta en Steam: Ingresa a la página oficial de Steam (store.steampowered.com) y selecciona ‘Iniciar sesión‘ o ‘Registrarse‘ para crear una cuenta gratuita con tu correo electrónico.
  2. Descarga e instala el cliente de Steam: Haz clic en ‘Instalar Steam‘ (generalmente en la esquina superior derecha del sitio web), descarga el archivo y sigue las instrucciones para instalar el programa en tu computadora.
  3. Inicia sesión en Steam: Una vez instalado, abre el cliente de Steam e inicia sesión con los datos de tu cuenta.
  4. Busca juegos gratuitos: Ve a la sección ‘Tienda‘ y escribe en el buscador ‘Free to Play‘ o ‘Gratis‘. También puedes explorar la categoría ‘Free to Play‘ para ver todos los títulos disponibles sin costo.
  5. Selecciona el juego que te interesa: Haz clic en el título del juego para ingresar a su página de información.
  6. Haz clic en Jugar o Obtener: En la página del juego, pulsa el botón ‘Jugar‘ o ‘Instalar‘ (puede variar según el idioma y el juego). Steam añadirá el juego a tu biblioteca.
  7. Descarga e instala el juego: El cliente comenzará la descarga automáticamente. Cuando finalice, podrás acceder al juego desde la sección ‘Biblioteca‘.
Steam brinda acceso a más de un centenar de juegos gratis, como Dota 2, Counter-Strike 2, Overwatch y Delta Force. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otro sitio encontrar juegos gratis

Otra opción para conseguir juegos gratuitos es la Epic Games Store. En esta plataforma, cada semana se ofrecen títulos sin costo que los usuarios pueden reclamar y añadir de forma permanente a su biblioteca digital.

Solo es necesario crear una cuenta gratuita, acceder a la tienda desde el sitio web o la aplicación, y seleccionar los juegos disponibles en la sección de ofertas semanales. Una vez reclamados, los juegos quedan vinculados a la cuenta y pueden descargarse e instalarse en cualquier momento.

