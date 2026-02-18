Steam tiene más de 100 juegos gratis: cómo descargarlos

Steam cuenta con más de 100 juegos gratis, como Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG, Overwatch, Marvel Rivals y Delta Force. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece más de 100 juegos gratuitos, entre los que destacan Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, Overwatch, Marvel Rivals, Delta Force y muchos más.

Para disfrutar de estos títulos, solo es necesario crear una cuenta en la plataforma, buscarlos en Steam e instalar los juegos seleccionados desde la tienda digital.

Qué juegos gratis hay en Steam

Algunos de los juegos gratis de Steam son:

World of Tanks

SCP: Secret Laboratory

Blood Strike

MY HERO ULTRA RUMBLE

SMITE 2

Path of Exile

Goose Goose Duck

Fallout Shelter

Stumble Guys

Solo necesitas una cuenta de Steam y el cliente instalado para descargar los juegos gratis que elijas. (Steam)

Russian Fishing 4

World of Tanks Blitz

Shadowverse: Worlds Beyond

Once Human

World of Warships

The First Descendant

Supermarket Together

Bongo Cat

Brawlhalla

Arena Breakout: Infinite

eFootball

THE FINALS

Aimlabs

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Where Winds Meet

The Sims 4

Team Fortress 2

Wuthering Waves

War Thunder

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X

Warframe

NARAKA: BLADEPOINT

Delta Force

VRChat

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG: BATTLEGROUNDS

Overwatch

Apex Legends

Marvel Rivals

My Singing Monsters

STAR WARS: The Old Republic

RISK: Global Domination

MARVEL SNAP

IdleOn - The Idle RPG

Revolution Idle

Fishing Planet

Persona5: The Phantom X

PUBG: BLINDSPOT

Summoners’ War: Sky Arena

Guild Wars 2

Sky: Niños de la Luz

Lost Ark

Unturned

Age of Empires III: Definitive Edition

Cell to Singularity - Evolution Never Ends

Palia

Albion Online

KARDS - El juego de cartas de la Segunda Guerra Mundial

skate.

Dark and Darker

Enlisted

EVE Online

GrandChase

Mecha BREAK

Rec Room

Shop Titans

VPet

Star Trek Online

Infinity Nikki

Idle Slayer

Muck

Action Taimanin

Combat Master: Season 5

Torchlight: Infinite

DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA

Crush Crush

Strinova

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Throne and Liberty

ONE PIECE Bounty Rush

One-armed robber

MapleStory

War of Dots

Asphalt Legends

Might & Magic Fates - Heroes TCG

Bloons TD Battles 2

Grapples Galore

Clicker Heroes

Duet Night Abyss

Soccer Manager 2026

Drift Legends 2

SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS

Texas Hold’em Poker: Pokerist

The Lord of the Rings Online

FPS Chess

AdVenture Capitalist

The Spike Cross

Banana

Morimens

Business Tour - Board Game with Online Multiplayer

SMITE

Command & Conquer Generals Zero Hour

PROJECT: PLAYTIME

Crusader Kings II

Cómo descargar juegos gratis en Steam

El paso a paso para descargar juegos gratis en Steam es el siguiente:

Crea una cuenta en Steam: Ingresa a la página oficial de Steam (store.steampowered.com) y selecciona ‘Iniciar sesión‘ o ‘Registrarse‘ para crear una cuenta gratuita con tu correo electrónico. Descarga e instala el cliente de Steam: Haz clic en ‘Instalar Steam‘ (generalmente en la esquina superior derecha del sitio web), descarga el archivo y sigue las instrucciones para instalar el programa en tu computadora. Inicia sesión en Steam: Una vez instalado, abre el cliente de Steam e inicia sesión con los datos de tu cuenta. Busca juegos gratuitos: Ve a la sección ‘Tienda‘ y escribe en el buscador ‘Free to Play‘ o ‘Gratis‘. También puedes explorar la categoría ‘Free to Play‘ para ver todos los títulos disponibles sin costo. Selecciona el juego que te interesa: Haz clic en el título del juego para ingresar a su página de información. Haz clic en ‘Jugar‘ o ‘Obtener‘: En la página del juego, pulsa el botón ‘Jugar‘ o ‘Instalar‘ (puede variar según el idioma y el juego). Steam añadirá el juego a tu biblioteca. Descarga e instala el juego: El cliente comenzará la descarga automáticamente. Cuando finalice, podrás acceder al juego desde la sección ‘Biblioteca‘.

En qué otro sitio encontrar juegos gratis

Otra opción para conseguir juegos gratuitos es la Epic Games Store. En esta plataforma, cada semana se ofrecen títulos sin costo que los usuarios pueden reclamar y añadir de forma permanente a su biblioteca digital.

Solo es necesario crear una cuenta gratuita, acceder a la tienda desde el sitio web o la aplicación, y seleccionar los juegos disponibles en la sección de ofertas semanales. Una vez reclamados, los juegos quedan vinculados a la cuenta y pueden descargarse e instalarse en cualquier momento.