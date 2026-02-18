Tecno

Valve se queda sin stock de su consola portátil por escasez de memoria y almacenamiento

La falta de componentes clave no solo impacta en la disponibilidad de la Steam Deck OLED. La compañía también ha sufrido retrasos en el lanzamiento de otros productos

Valve informó a los usuarios
Valve informó a los usuarios que los modelos de Steam Deck OLED podrían agotarse de manera intermitente. (Composición Infobae: Europa Press)

La crisis mundial de la memoria RAM y el almacenamiento comienza a afectar visiblemente al sector del videojuego, y Valve es una de las compañías que ya sufre las consecuencias. La firma estadounidense ha confirmado que la Steam Deck OLED enfrentará problemas de disponibilidad intermitente en varios mercados, una situación directamente vinculada a la actual escasez global de componentes clave.

Steam Deck OLED: disponibilidad limitada por la crisis de memoria

Valve informó a los usuarios, a través de su página web, que los modelos de Steam Deck OLED podrían agotarse de manera intermitente en determinadas regiones debido a las dificultades para asegurar la memoria RAM y el almacenamiento necesarios para la fabricación.

Esta advertencia llega después de varios días sin stock en Estados Unidos y otros territorios, reflejando la gravedad de la situación en la cadena de suministro global.

La Steam Deck es una
La Steam Deck es una consola portátil diseñada para ofrecer la experiencia de juego de PC en un formato compacto y accesible. (Europa Press)

La decisión de centrar la producción exclusivamente en la versión OLED ha dejado a la Steam Deck sin alternativas, ya que los modelos con pantalla LCD dejaron de fabricarse en 2025 para apostar solo por la tecnología más avanzada. Esto convierte a la Steam Deck OLED en la principal y única opción disponible, pero también la hace más vulnerable a los vaivenes del mercado de componentes.

Problemas de fabricación y retrasos en nuevos lanzamientos de Valve

La escasez de memoria y almacenamiento no solo afecta a la disponibilidad de Steam Deck OLED. Valve también ha experimentado retrasos en el desarrollo y lanzamiento de otros productos como la Steam Machine, Steam Frame y Steam Controller, inicialmente previstos para principios de 2026.

Como es sabido, en enero la compañía admitió que requería más tiempo para definir precios y fechas, debido a la volatilidad del mercado actual de componentes electrónicos.

La memoria RAM en consolas
La memoria RAM en consolas portátiles funciona como un banco de trabajo ultra rápido y volátil que almacena temporalmente los datos del juego. (Imagen ilustrativa Infobae)

A pesar de estos inconvenientes, Valve mantiene su intención de lanzar este nuevo hardware durante la primera mitad de 2026. Sin embargo, la compañía subraya que la incertidumbre en la cadena de suministro mundial obliga a actuar con cautela antes de realizar anuncios definitivos o comprometerse con fechas concretas para los lanzamientos.

El caso de Valve y su consola Steam Deck OLED ilustra cómo la crisis global de memoria y almacenamiento está comenzando a influir en la disponibilidad de productos y en la planificación de nuevos lanzamientos dentro de la industria del videojuego.

Por otro lado, es pertinente señalar que empresas como PlayStation ya han considerado retrasar sus próximos lanzamientos para evitar problemas similares, evidenciando que la situación afecta tanto a las grandes como a las medianas compañías del sector.

Es posible jugar títulos AAA
Es posible jugar títulos AAA de última generación en la Steam Deck, logrando generalmente entre 30 y 60 FPS estables en títulos exigentes. VALVE

Steam Deck: la consola portátil que lleva los juegos de PC a cualquier lugar

La consola Steam Deck es una consola portátil desarrollada por Valve, diseñada para ofrecer la experiencia de juego de PC en un formato compacto y accesible. Equipada con hardware potente y una pantalla táctil, la Steam Deck permite ejecutar el sistema operativo SteamOS y acceder a la biblioteca completa de Steam, la plataforma de distribución digital más popular para videojuegos de PC.

Gracias a su compatibilidad con Windows y Linux, la consola no solo limita al usuario a Steam, sino que también posibilita instalar otras tiendas y aplicaciones.

En la Steam Deck es posible jugar títulos AAA de última generación, como Elden Ring, Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy o Red Dead Redemption 2, así como clásicos indies y juegos retro.

Además, muchos títulos de géneros variados—acción, rol, deportes, estrategia, simuladores—funcionan de manera fluida gracias a su optimización y controles ergonómicos. La Steam Deck redefine el juego portátil, permitiendo disfrutar de una biblioteca casi ilimitada en cualquier lugar.

