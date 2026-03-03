Tecno

X facilita a los creadores marcar contenido patrocinado con la nueva etiqueta ‘Paid Partnership’

Hasta ahora, quienes publicaban colaboraciones comerciales en X recurrían a hashtags como #ad o #paidpartnership para cumplir con las normativas

La etiqueta de asociación pagada
La etiqueta de asociación pagada ya existe en otras redes sociales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

X facilita a los creadores marcar contenido patrocinado con la nueva etiqueta ‘Paid Partnership’. Esta función permite a los usuarios de la plataforma distinguir claramente entre publicaciones promocionales y recomendaciones genuinas, promoviendo la transparencia y el cumplimiento de regulaciones en materia de publicidad digital.

La medida se suma a una serie de iniciativas que buscan fortalecer la autenticidad y la confianza en el contenido compartido en la red social.

Etiqueta ‘Paid Partnership’ en X: transparencia en contenido patrocinado

La introducción de la etiqueta ‘Paid Partnership’ responde a la necesidad de que los creadores puedan identificar fácilmente las publicaciones que corresponden a anuncios pagados. Hasta ahora, quienes generaban contenido patrocinado en X recurrían a hashtags como #ad o #paidpartnership para cumplir con las normativas, una solución que resultaba poco elegante y menos efectiva para los seguidores.

La etiqueta ‘Paid Partnership’ permite
La etiqueta ‘Paid Partnership’ permite a los creadores señalar de forma clara las publicaciones que son anuncios pagados. REUTERS/Dado Ruvic

La nueva función permite activar la opción de ‘divulgación de contenido’ al momento de publicar, mostrando la etiqueta directamente debajo del texto. Incluso se puede añadir la aclaración después de la publicación original si el creador lo olvida, facilitando el cumplimiento de las reglas federales sobre publicidad digital.

Según Nikita Bier, jefe de producto de X, esto permite “ser transparentes con los seguidores y cumplir con las regulaciones federales”.

La autenticidad y la confianza son elementos centrales en la estrategia de X. Bier explicó: “Mientras queremos alentar a las personas a construir sus negocios en X, las promociones no divulgadas perjudican la integridad del producto y llevan a las personas a desconfiar del contenido que leen en X”.

‘Paid Partnership’ facilita distinguir entre
‘Paid Partnership’ facilita distinguir entre promociones y recomendaciones reales. REUTERS/Carlos Barria

Comparación con otras plataformas y cambios recientes en la competencia

La etiqueta de asociación pagada ya existe en otras redes sociales, como Instagram, donde desde 2017 se exige a los influencers aclarar el carácter publicitario de los contenidos patrocinados.

El año pasado, Instagram amplió estas opciones para incluir testimonios escritos en los comentarios como parte del contenido promocionado, lo que permite a los creadores recibir compensación adicional.

En contraste, X carecía de una herramienta integrada para marcar publicaciones patrocinadas, lo que obligaba a los creadores a depender de hashtags. El lanzamiento de la función de ‘Paid Partnership’ marca un avance, eliminando la necesidad de recurrir a etiquetas en desuso.

Además, la decisión de facilitar este proceso llega en un contexto donde otras plataformas, como Instagram con Threads, han optado por eliminar los hashtags de manera directa.

Elon Musk es el dueño
Elon Musk es el dueño de X (anteriormente Twitter). (Europa Press)

Autenticidad y control de spam: medidas adicionales en X

Junto a la introducción de la etiqueta, X ha implementado otros cambios enfocados en la autenticidad del contenido. La semana pasada, la plataforma anunció que su API no podrá utilizarse para respuestas automatizadas a menos que el autor original haya mencionado o citado al usuario.

Estas restricciones buscan reducir el impacto de respuestas automatizadas generadas por inteligencia artificial, una práctica que a menudo es utilizada por marcas poco fiables para simular recomendaciones positivas en los anuncios de los creadores.

Este tipo de ajustes responde a la preocupación por la proliferación de contenidos generados automáticamente que podrían influir en la percepción de los usuarios sobre la calidad de los productos promocionados.

El mensaje de Elon Musk
El mensaje de Elon Musk X se ve en esta ilustración tomada el 28 de marzo de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

X lleva tiempo intentando atraer a los creadores ofreciendo alternativas de monetización, como compensaciones por publicaciones virales, ingresos publicitarios compartidos y suscripciones.

Sin embargo, la plataforma enfrenta el reto de competir con otros espacios como Instagram y YouTube, donde los creadores suelen preferir interactuar con sus audiencias.

Así funciona X, la red social de Elon Musk

X, la red social propiedad de Elon Musk, funciona como una plataforma de comunicación en tiempo real donde los usuarios pueden publicar mensajes cortos, imágenes, videos y enlaces. El sistema permite interactuar a través de respuestas, menciones, retuits y “me gusta”, fomentando la conversación pública y el intercambio de información.

La plataforma también incorpora herramientas de monetización para creadores, incluyendo ingresos por visualizaciones, publicaciones patrocinadas y suscripciones, lo que incentiva la producción de contenido original.

Además, X ha sumado funciones avanzadas como la organización de espacios de audio en directo, encuestas y la posibilidad de programar publicaciones. La red destaca por su enfoque en la inmediatez, convirtiéndose en un espacio de referencia para noticias, tendencias y discusiones de actualidad.

La gestión de X bajo Elon Musk ha impulsado cambios constantes en políticas de contenido, algoritmos y medidas de autenticidad, buscando equilibrar la libertad de expresión con la seguridad y la transparencia para los usuarios.

