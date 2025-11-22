La nueva medida de X contra las cuentas de bots: información clave del usuario en todos los perfiles

La nueva herramienta de X permite a los usuarios conocer datos como el historial de cambios de nombre. (Reuters)

X, la red social de Elon Musk antes conocida como Twitter, ha comenzado a mostrar información clave de usuario en los perfiles, como la ubicación de la cuenta, el historial de cambios de nombre de usuario, la fecha de creación y el método de descarga de la aplicación. Esta nueva función, diseñada para combatir la proliferación de bots y cuentas falsas, se está implementando de forma progresiva en distintas regiones.

La medida responde a la preocupación por la autenticidad de las interacciones en la plataforma, especialmente ante el avance de la inteligencia artificial, que facilita la creación de perfiles automatizados difíciles de identificar. Nikita Bier, jefe de producto de X, explicó que el objetivo es ofrecer herramientas para que los usuarios determinen si una cuenta es auténtica o si podría pertenecer a un bot o a un actor malintencionado.

Al mostrar detalles como la ubicación real de la cuenta o la frecuencia con la que se ha cambiado el nombre de usuario, se busca que los usuarios puedan tomar decisiones más informadas sobre con quién interactúan.

X busca que sus usuarios puedan identificar perfiles auténticos mostrando detalles como la localización real y la frecuencia de cambio de nombre. (X.com)

Para acceder a esta información, los usuarios deben hacer clic en la fecha de registro (“Joined”) en su propio perfil, tanto en la versión web como en la aplicación móvil de X. Al hacerlo, se despliega una página que muestra la fecha de creación de la cuenta, la ubicación registrada, el número de veces que se ha modificado el nombre de usuario y el canal por el que se descargó la aplicación, como la App Store de Estados Unidos o Google Play.

Hasta el momento, la función solo permite ver estos datos en el propio perfil, no en el de otros usuarios, lo que sugiere que X busca dar tiempo a los usuarios para revisar y ajustar su información antes de una implementación más amplia.

En cuanto a la privacidad, X ofrece opciones para que los usuarios decidan si desean mostrar su país o únicamente su región geográfica en el perfil. Aunque la compañía había señalado que esta alternativa estaría disponible en países donde la libertad de expresión puede acarrear consecuencias, incluso usuarios en Estados Unidos pueden elegir entre mostrar su país o su región o continente, siendo el país la opción predeterminada.

La opción de mostrar país o región en el perfil responde a preocupaciones de privacidad y libertad de expresión entre los usuarios de la plataforma. (X.com)

Para modificar esta configuración, los usuarios deben acceder al apartado “About your account” dentro de las opciones de “Privacidad y seguridad” de la aplicación.

Durante el fin de semana previo al lanzamiento, un usuario solicitó a Elon Musk, propietario de X, que se mostrara la ubicación de las cuentas. Bier respondió públicamente: “Dame 72 horas”. Posteriormente, Bier bromeó sobre la aparición de la función en distintos perfiles, mientras más usuarios reportaban su disponibilidad.

Además, se ha detectado en el código de la aplicación que X trabaja en una posible advertencia que se mostraría en los perfiles de quienes utilicen una VPN para ocultar su ubicación. Aunque aún no está activa, esta función alertaría a otros usuarios de que la información sobre el país o la región podría no ser precisa.

Elon Musk y Nikita Bier impulsaron la implementación acelerada de estas funciones ante pedidos de mayor transparencia por parte de la comunidad. (Reuters)

La apuesta de X por la transparencia en perfiles se suma a una tendencia ya presente en otras redes sociales. Plataformas como Instagram cuentan con herramientas que permiten conocer detalles relevantes sobre las cuentas con las que los usuarios interactúan.