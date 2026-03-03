Tu impresora te delata: el código oculto que hay en cada hoja que revela información personal

Una impresora imprime gráficos en una oficina, mientras una persona trabaja en su computador al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una simple hoja de papel recién salida de la impresora puede ocultar mucha más información que no sabemos puede quedar expuesta. Lejos de ser un mito viral, diversas investigaciones y casos concretos han demostrado que muchas impresoras láser a color y algunos modelos de inyección de tinta de gama alta incorporan un sistema de marcaje casi invisible.

Este sistema permite rastrear el origen exacto de cualquier documento impreso, con implicaciones directas para la privacidad y la seguridad de los usuarios.

Cómo funcionan los códigos invisibles en las hojas impresas

En el corazón de esta tecnología se encuentran los llamados Machine Identification Codes (MIC), también conocidos como patrones de puntos amarillos microscópicos. Estos puntos, distribuidos en patrones regulares en cada página, resultan prácticamente imperceptibles para el ojo humano. Sin embargo, pueden detectarse utilizando herramientas específicas como una luz LED azul o un microscopio digital.

El sistema consiste en la impresión de micro puntos de color amarillo, que forman un código único. Este código suele contener información clave: el modelo y número de serie de la impresora, así como la fecha y hora exactas de la impresión. De esta forma, cualquier persona con conocimientos técnicos y acceso a la hoja puede identificar el dispositivo que la generó y el momento en que lo hizo.

Una hoja de papel con texto y puntos amarillos que se ocultan entre el documento emerge de una impresora blanca, mostrando detalles impresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mecanismo no está limitado a una marca o modelo: fabricantes como Xerox, Canon, Epson o HP han integrado esta tecnología en varios de sus equipos, en muchos casos sin informar claramente a los usuarios sobre su existencia o funcionamiento.

El origen de estos códigos invisibles se remonta a los años 90, cuando el Servicio Secreto de Estados Unidos impulsó su adopción para combatir la falsificación de billetes y documentos oficiales. La lógica oficial era simple: si alguien imprimía dinero falso, las autoridades podrían rastrear la impresora concreta utilizada, facilitando la investigación y persecución del delito.

Las empresas fabricantes implementaron el sistema de manera discreta, convirtiéndose en una función habitual de las impresoras láser a color de uso profesional y doméstico.

Una impresora de oficina sobre una mesa imprime un documento mientras una persona trabaja concentrada en el fondo, destacando la productividad en el entorno laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué información revela realmente tu impresora

El sistema de marcaje invisible no incluye datos personales directos, como nombre, dirección o contenido del documento. Sin embargo, sí permite vincular una hoja impresa a un dispositivo concreto, y por lo tanto, a las personas que hayan tenido acceso a él. Los datos que pueden extraerse incluyen:

Número de serie y modelo de la impresora

Fabricante

Fecha y hora exactas de impresión

Esta información, en manos de autoridades o de cualquier persona con los conocimientos adecuados, puede ser suficiente para reconstruir la cadena de custodia de un documento y señalar a un presunto responsable en casos de filtraciones, falsificaciones o investigaciones judiciales.

Cómo detectar si tu impresora deja esta huella

Detectar el patrón de puntos amarillos no requiere equipos de laboratorio. Escanear el documento con alta resolución (600 puntos por pulgada o más) y aplicar una inversión de colores permite visualizar los puntos con claridad. También existen herramientas online orientadas a desenmascarar estos códigos si se dispone del archivo escaneado adecuado.

El sistema está integrado a nivel de firmware en la mayoría de los modelos, lo que dificulta enormemente su desactivación. No suele haber una opción visible en los menús de configuración de las impresoras para deshabilitar el marcaje, y las marcas no ofrecen información detallada ni listados públicos y actualizados de los equipos afectados.

Un empleado de oficina muestra señales de agotamiento mientras revisa documentos y datos en una computadora portátil, rodeado de pilas de papeles, libros y gráficos financieros. La imagen refleja la presión y el estrés asociados con la alta carga de trabajo y las demandas del entorno empresarial contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidarse de revelar información privada al imprimir

Para quienes manejan documentos sensibles o desean preservar su anonimato, las recomendaciones pasan por:

Evitar imprimir documentos críticos en impresoras láser a color de marcas reconocidas

Utilizar impresoras en blanco y negro o modelos antiguos, aunque no hay garantías absolutas

Revisar periódicamente las actualizaciones y alertas de organizaciones como la EFF

Escanear y analizar documentos impresos propios para verificar la presencia de códigos invisibles

La mayoría de los usuarios domésticos probablemente nunca enfrenten un riesgo directo, pero la existencia de este sistema demuestra que incluso en el papel impreso puede residir una huella digital oculta.