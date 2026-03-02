Conectar el televisor a internet por cable tiene un problema que muchos ignoran

La mayoría de los Smart TV limitan la velocidad de Internet por cable Ethernet a un máximo de 100 Mbps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la innestabilidad que pude dar la conexión WiFi, algunos usuarios optan por conectar su televisor a internet a través de cable ethernet, buscando mayor calidad en streaming. Una solución que también puede traer ciertos problemas, que podrían limitar esa mejora que se está buscando.

Por qué conectar un Smart TV por cable puede ser un problema técnico

La mayoría de los modelos actuales de televisores inteligentes ofrecen la posibilidad de conectarse a través de WiFi o mediante un cable de red Ethernet. En teoría, el cable debería garantizar una conexión más estable y segura. Sin embargo, existe un detalle técnico que suele pasar inadvertido: la tarjeta de red incluida en estos televisores limita la velocidad máxima que puede alcanzar la conexión por cable.

En la inmensa mayoría de los casos, la tarjeta de red integrada en el televisor no supera los 100 Mbps, aunque la conexión WiFi sí puede ofrecer velocidades superiores si la cobertura es buena. Este recorte de prestaciones responde a decisiones de las marcas para reducir costes de hardware, afectando tanto a televisores de gama media como a modelos de gama alta.

La tarjeta de red que integran la mayoría de los televisores inteligentes impide aprovechar conexiones de más de 100 Mbps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consecuencia es clara: aunque el usuario tenga contratada una conexión de 300 Mbps, 600 Mbps o incluso 1 Gb simétrico, el televisor conectado por cable rara vez superará los 100 Mbps. En pruebas reales, mientras la conexión WiFi puede alcanzar velocidades de 230 Mbps en condiciones favorables, el cable limita la transferencia a unos 90 Mbps.

Debería preocupar la limitación de 100 Mbps por cable

A simple vista, este límite podría parecer un obstáculo importante para quienes desean aprovechar al máximo su conexión a Internet. Sin embargo, la realidad es diferente. Las actividades habituales de una Smart TV demandan mucho menos ancho de banda del que se percibe como necesario.

La reproducción de contenidos en streaming, incluso en calidad 4K con HDR, no requiere más de 50 Mbps según las recomendaciones de las propias plataformas. Con una conexión de 100 Mbps por cable, todavía se dispone de margen suficiente para garantizar una experiencia fluida y sin cortes.

Aunque el WiFi supera los 200 Mbps en condiciones óptimas, la conexión por cable en el televisor rara vez sobrepasa los 90 Mbps reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto de los usos frecuentes del televisor —escuchar música en Spotify, navegar por Internet o consultar aplicaciones— consumen todavía menos ancho de banda. En la práctica, los casi 100 Mbps que permite el cable resultan más que suficientes para el día a día.

Qué ventajas ofrece el cable frente al WiFi

La razón principal para elegir la conexión por cable es la estabilidad. Aunque el WiFi puede ofrecer velocidades más altas en circunstancias óptimas, la señal inalámbrica está sujeta a variaciones, interferencias y pérdidas de cobertura. Las caídas de velocidad o los microcortes pueden afectar la calidad de imagen o provocar pausas inesperadas durante la reproducción.

El cable Ethernet, en cambio, mantiene una velocidad constante y evita estos problemas. Aunque se sacrifica velocidad punta, se gana en fiabilidad y regularidad. Esta característica resulta especialmente valiosa en hogares donde la señal WiFi no cubre bien todas las estancias o donde existen muchos dispositivos conectados que compiten por el ancho de banda.

Las actividades habituales en Smart TV, como ver contenido en 4K o utilizar aplicaciones, requieren mucho menos ancho de banda del que permite el cable. (Imágen ilustrativa Infobae)

Requisitos de velocidad según las plataformas de streaming

Cada servicio de streaming establece sus propias recomendaciones de velocidad para reproducir contenidos en la máxima calidad posible. En líneas generales, la regla de oro consiste en disponer de 25 Mbps por cada dispositivo que reproduzca contenido en 4K de forma simultánea. A continuación, algunas recomendaciones específicas de las principales plataformas:

Netflix: entre 15 Mbps y 25 Mbps para contenido en 4K.

HBO Max: mínimo de 25 Mbps, aconsejando hasta 50 Mbps para una experiencia sin interrupciones.

Disney+: 25 Mbps para contenido en 4K Ultra HD.

Apple TV+: velocidad mínima de 25 Mbps para streaming en 4K.

SkyShowtime: requisito mínimo de 25 Mbps para su catálogo UHD.

Estos valores confirman que la limitación de 100 Mbps impuesta por la conexión por cable no supone un problema para un usuario promedio. Incluso en los escenarios de mayor exigencia, como el consumo simultáneo de dos televisores reproduciendo series en 4K y HDR, serían necesarios 50 Mbps de ancho de banda, todavía por debajo del máximo permitido por el puerto Ethernet del televisor.