Todo lo que debes saber del Pokémon Go Fest 2026: precios de entradas y más novedades

El Pokémon Go Fest 2026 se prepara para recibir a miles de fanáticos en distintas ciudades del mundo. Este evento, organizado por Niantic, se celebrará entre finales de mayo y mediados de junio, con actividades presenciales en Tokio, Chicago y Copenhague.

La cita concentra la atención de la comunidad global de jugadores, que aguarda novedades en la dinámica y la estructura del evento, además de información sobre precios y modalidades de acceso.

El festival ofrecerá experiencias dentro de parques seleccionados y en las ciudades anfitrionas, con la posibilidad de adquirir boletos anticipados a precios reducidos hasta agotar existencias.

Las entradas, sujetas a disponibilidad, permiten a los asistentes disfrutar de investigaciones especiales, desafíos exclusivos y distintos formatos de juego durante el evento.

Dónde y fechas en que se celebrará el Festival de Pokémon GO 2026

El Festival de Pokémon GO 2026 tendrá lugar en tres ciudades: Tokio (Japón), Chicago (Estados Unidos) y Copenhague (Dinamarca). Las actividades presenciales se distribuirán entre finales de mayo y mediados de junio, aunque cada sede contará con fechas específicas para la realización del evento.

Esta nueva edición continúa la tradición de reunir a la comunidad internacional de entrenadores en escenarios urbanos, promoviendo la interacción social y el juego colaborativo.

El evento habilitará espacios tanto en parques como en zonas emblemáticas de las ciudades, permitiendo vivir la experiencia de Pokémon GO en entornos únicos y con acceso a contenidos exclusivos.

Cuáles son los precios de las entradas y cómo operan las preventas

La organización del festival ha dispuesto un sistema de boletos anticipados con descuento, disponibles hasta el 31 de marzo de 2026 o hasta agotar existencias. Las entradas anticipadas para Tokio tienen un valor de ¥3.500, para Chicago de 28 dólares estadounidenses y para Copenhague de 165 coronas danesas.

Una vez agotados estos boletos, se abrirá la venta de entradas generales, cuyos precios serán de ¥4.000 en Tokio, 33 dólares en Chicago y 200 coronas danesas en Copenhague.

Existe un cupo limitado para cada modalidad y la venta de entradas generales comenzará el 31 de marzo o antes si se agotan las preventas. Todas las entradas deben adquirirse a través del sitio web oficial del evento, donde se indica la disponibilidad en tiempo real.

Qué modalidades de entrada estarán disponibles para los asistentes al evento

Los asistentes al Pokémon Go Fest 2026 podrán elegir entre varias modalidades de acceso. La opción clásica incluye la Experiencia en el parque, que se divide en dos sesiones: matutina o vespertina.

Asimismo, los jugadores deben seleccionar una de estas franjas al adquirir su boleto. Durante la sesión elegida, tendrán acceso exclusivo a contenidos y desafíos dentro del parque designado. Fuera del parque, quienes cuenten con entrada podrán explorar la ciudad anfitriona y completar investigaciones temporales específicas.

Una segunda modalidad, la Entrada de explorador urbano, permite acceder únicamente a la experiencia de juego en la ciudad durante un día del evento. Esta entrada no incluye el acceso al parque y estará disponible próximamente. La entrada de explorador urbano costará ¥3.000 en Tokio, 20 dólares en Chicago y 135 coronas danesas en Copenhague.

Cómo se estructuran las sesiones de juego durante el festival

El evento presencial se divide en dos sesiones: Sesión Matutina y Sesión Vespertina. Con el boleto para la mañana, los entrenadores comienzan su aventura en el parque y, después de un intermedio para desplazarse, pueden continuar el juego por la ciudad.

Por la tarde, la dinámica se invierte: el jugador inicia su experiencia en la ciudad y, en el horario asignado, accede al parque para completar desafíos exclusivos. Durante ambas sesiones, cada participante recibe dos historias de investigación independientes: una especial para el parque y otra cronometrada para la ciudad.

Todos los asistentes pueden reingresar al evento durante su sesión, pero únicamente quienes posean entradas válidas podrán disfrutar de los contenidos y elementos especiales del festival.