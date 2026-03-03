Tecno

Por qué tu móvil sigue lleno aunque borres fotos y apps

Muchas aplicaciones como Telegram, WhatsApp o Instagram guardan datos temporales que pueden sumar varios gigas, incluso si ya eliminaste archivos adjuntos

Los videos largos, especialmente en
Los videos largos, especialmente en alta resolución, también son grandes consumidores de espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios se topan con el mensaje de almacenamiento lleno en sus teléfonos, lo que impide tomar nuevas fotos, descargar aplicaciones o instalar actualizaciones importantes. Aunque eliminar imágenes o desinstalar apps parece una solución obvia, el problema suele estar en otros archivos y procesos menos visibles que saturan la memoria del dispositivo.

La verdadera causa: caché, videos y archivos olvidados

Aunque las fotos ocupan espacio, salvo que tengas miles de ellas, no suelen ser el principal culpable del almacenamiento lleno. Un par de cientos apenas suman 1 GB. El gran problema es la caché de las aplicaciones.

Muchas apps como Telegram, WhatsApp o Instagram guardan datos temporales que pueden sumar varios gigas, incluso si ya eliminaste archivos adjuntos. Limpiar la caché de vez en cuando puede liberar mucho espacio sin perder información importante.

Considera invertir unos pocos dólares
Considera invertir unos pocos dólares en almacenamiento en la nube como iCloud o Google Drive. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los videos largos, especialmente en alta resolución, también son grandes consumidores de espacio. Guardar estos archivos en la nube o en un disco externo libera memoria de inmediato. Además, es común acumular documentos, descargas y archivos duplicados casi sin notarlo. Revisar y borrar estos elementos ayuda a mantener el dispositivo ágil.

Métodos efectivos para liberar espacio en tu smartphone

Mantener suficiente espacio libre en tu smartphone es esencial para asegurar un buen rendimiento y poder instalar nuevas apps, tomar fotos o recibir actualizaciones importantes. Aunque muchas veces parece una tarea complicada, existen estrategias que pueden ayudarte a gestionar mejor la memoria del dispositivo y evitar mensajes de almacenamiento lleno.

  • Elimina o traslada vídeos largos a la nube.
  • Limpia la caché de aplicaciones con frecuencia.
  • Borra descargas y documentos antiguos o duplicados.
  • Utiliza las opciones de optimización de fotos y videos que ofrecen muchos móviles, guardando copias en la nube a menor resolución localmente.
  • Desinstala aplicaciones que no usas y revisa juegos y apps de gran tamaño.
  • Gestiona la música y los podcasts offline, eliminando lo que ya no necesitas.
  • Reinicia el teléfono periódicamente, ya que esto puede eliminar parte de la caché acumulada.
Liberar espacio en el iPhone
Liberar espacio en el iPhone es un reto frecuente, incluso en modelos con capacidad ampliada. (VisualesIA)

Si el móvil sigue lleno a pesar de estos esfuerzos, considera invertir unos pocos dólares en almacenamiento en la nube como iCloud o Google Drive. Por una cuota pequeña, puedes almacenar vídeos, fotos y documentos pesados, manteniendo tu dispositivo ligero y con espacio suficiente sin tener que comprar uno nuevo.

Guía práctica para liberar y optimizar el espacio en tu iPhone

Liberar espacio en el iPhone es un reto frecuente, incluso en modelos con capacidad ampliada. La acumulación de fotos, aplicaciones, archivos y datos temporales puede llenar rápidamente la memoria, afectando tanto el rendimiento del dispositivo como la posibilidad de descargar nuevos contenidos.

Para gestionar este inconveniente, existen diversas acciones prácticas que optimizan el almacenamiento y contribuyen a que el iPhone se mantenga ágil. Entre las alternativas más útiles, destaca la activación de la opción de optimización en la app de Fotos, que guarda versiones comprimidas en el dispositivo y almacena los archivos originales en iCloud, reduciendo así el uso de espacio interno.

Aunque las fotos ocupan espacio,
Aunque las fotos ocupan espacio, no suelen ser el principal culpable del almacenamiento lleno. (Composición Infobae: REUTERS/Manuel Orbegozo / Apple)

El manejo de las aplicaciones también resulta fundamental. Muchas veces, el espacio lo ocupan los datos temporales y la caché generada por las apps. Aunque iOS no ofrece una función específica para limpiar la caché, desinstalar las aplicaciones desde Ajustes > General > Almacenamiento y luego reinstalarlas permite eliminar estos archivos y recuperar memoria.

Por último, limpiar las cookies y los datos de navegación desde la configuración de Safari u otros navegadores ayuda a liberar espacio adicional y favorece una experiencia de uso más fluida.

Optimizar el espacio en tu iPhone permite aprovechar al máximo su rendimiento, evitar bloqueos por falta de memoria y asegurarte de que siempre tendrás capacidad para nuevas fotos, apps o actualizaciones importantes, mejorando así tu experiencia de uso diaria.

