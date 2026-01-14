10 métodos prácticos para liberar espacio en tu iPhone

Existen estrategias sencillas y efectivas que ayudan a optimizar el espacio y mantener el iPhone funcionando de manera fluida. REUTERS/Ann Wang

Quedarse sin espacio de almacenamiento en el iPhone es una situación cada vez más común, incluso en los modelos con mayor capacidad. Fotos, aplicaciones, archivos y datos temporales pueden saturar la memoria del dispositivo, afectando su rendimiento y limitando la descarga de nuevos contenidos.

Para evitar este problema, existen estrategias sencillas y efectivas que ayudan a optimizar el espacio y mantener el iPhone funcionando de manera fluida. A continuación, te presentamos 10 métodos prácticos para liberar almacenamiento en tu dispositivo, independientemente de la versión de iOS o la capacidad interna.

Optimización del almacenamiento en iPhone: trucos clave para ganar espacio

El primer paso para liberar memoria suele estar en la gestión de las fotos. Activar la función de optimización en la app de Fotos, disponible desde Ajustes, permite que las imágenes ocupen menos espacio físico en el dispositivo, ya que se almacenan versiones de menor tamaño y las originales quedan en iCloud. Así, se reduce notablemente la carga sobre la memoria interna.

Las aplicaciones que ya no se utilizan representan una carga innecesaria para el sistema. REUTERS/Manuel Orbegozo/Foto de archivo

Las aplicaciones también pueden ser responsables de ocupar grandes cantidades de espacio, especialmente por la acumulación de archivos temporales o caché. Aunque iOS no cuenta con una herramienta específica para limpiar la caché, eliminar por completo las apps desde Ajustes > General > Almacenamiento y reinstalarlas es una forma efectiva de borrar esos datos y recuperar espacio.

El navegador web constituye otro punto crítico. Las cookies, aunque pequeñas, se acumulan con el tiempo y pueden llegar a ocupar un volumen relevante. Limpiar las cookies desde la configuración de Safari o de otros navegadores ayuda a mantener el almacenamiento bajo control y mejora la velocidad de navegación.

Elimina duplicados y gestiona archivos innecesarios

Las aplicaciones que ya no se utilizan representan una carga innecesaria para el sistema. Revisar periódicamente cuáles ocupan más espacio y eliminarlas, o activar la opción de desinstalación automática para apps poco usadas, libera memoria de manera inmediata y evita el almacenamiento de datos obsoletos.

Las cookies, aunque pequeñas, se acumulan con el tiempo y pueden llegar a ocupar un volumen relevante. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Las fotos y contactos duplicados son un problema frecuente. iOS incorpora herramientas para identificar y eliminar imágenes y videos repetidos desde la app de Fotos, así como para fusionar o suprimir contactos duplicados en la agenda. Estas acciones, aunque simples, pueden liberar varios gigabytes, especialmente en dispositivos con grandes bibliotecas multimedia.

WhatsApp destaca como una de las aplicaciones que más espacio consume en el iPhone. Para optimizar su uso, es recomendable desactivar la descarga automática de archivos multimedia, evitar que las fotos y videos se guarden automáticamente en la galería y borrar periódicamente los archivos y mensajes almacenados desde su propio menú de administración.

La app de Archivos es otro punto a revisar. Documentos, descargas y archivos temporales pueden acumularse rápidamente. Acceder a la pestaña “En mi iPhone” y eliminar documentos innecesarios o duplicados ayuda a mantener la memoria disponible y organizada.

En iPhone también se ofrecen recomendaciones para liberar espacio.

Controla el contenido multimedia y mantén el sistema actualizado

La música, los podcasts y los videos descargados pueden llenar la memoria en poco tiempo. Realizar un inventario de las playlists, episodios y películas almacenadas y eliminar todo aquello que ya no se usa es fundamental para recuperar espacio. Lo mismo aplica a las plataformas de streaming que permiten la descarga de contenido para reproducción offline.

Finalmente, mantener el sistema operativo del iPhone actualizado es esencial. Cada nueva versión de iOS suele incluir mejoras de optimización y corrección de errores que inciden directamente en el uso eficiente del almacenamiento. Aunque las actualizaciones pueden requerir espacio temporalmente, a largo plazo ayudan a que el dispositivo funcione de manera más ágil y con menos recursos ocupados.

Aplicar estos 10 métodos prácticos de manera regular garantiza que el iPhone se mantenga rápido, ordenado y con espacio suficiente para nuevas aplicaciones, archivos y recuerdos.