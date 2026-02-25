Tener una PC gamer con 128 GB de RAM ahora es posible: conoce todo lo que incluye

La ROG Flow Z13-KJP marca un récord al incorporar 128 GB de RAM en una portátil orientada a gamers y creadores. (Asus)

La industria tecnológica presencia un hecho sin precedentes con la llegada al mercado de la primera computadora portátil con 128 GB de RAM, la ROG Flow Z13-KJP, resultado de la colaboración entre ASUS Republic of Gamers (ROG) y KOJIMA PRODUCTIONS.

Este equipo traslada el concepto de “Ludens” —la idea de jugar y crear para evolucionar— desde la filosofía al hardware tangible, fusionando arte, ingeniería y potencia en un solo dispositivo. La innovación responde a la demanda de una comunidad que exige equipos capaces de llevar la experiencia de juego y creación más allá de los límites tradicionales.

Ingeniería sin precedentes y diseño de ciencia ficción

La ROG Flow Z13-KJP se distingue en la industria por su memoria RAM de 128 GB, una cifra que hasta ahora solo figuraba en estaciones de trabajo o servidores de alto rendimiento. Esta capacidad permite ejecutar juegos de mundo abierto, software de edición y aplicaciones de inteligencia artificial de manera simultánea y sin demoras apreciables.

La arquitectura técnica de la Z13-KJP incluye el procesador AMD Ryzen™ AI MAX+ 395, gráficos Radeon™ 8060S y una pantalla de 180 Hz. Esta combinación asegura que la fluidez visual y la capacidad de respuesta se mantengan intactas incluso en los escenarios más exigentes.

El dispositivo combina un procesador AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 con gráficos Radeon™ 8060S para tareas exigentes. (Asus)

El diseño fue liderado por el director de arte Yoji Shinkawa, conocido por su trabajo en la saga Metal Gear. El dispositivo utiliza materiales premium como fibra de carbono y metal fresado por CNC, otorgando robustez y una estética inspirada en la ciencia ficción. El cargador se integra al concepto visual, consolidando la identidad de “objeto de misión” que acompaña tanto a jugadores como creadores en entornos dinámicos.

La Z13-KJP no se limita a ser un equipo de alto rendimiento; representa una declaración de intenciones sobre cómo debe lucir y sentirse la tecnología de vanguardia.

“La inclusión de 128 GB de RAM unificada permite que el tiempo de carga en juegos sea casi cero y la multitarea fluya sin límites, resolviendo uno de los mayores puntos de dolor de los entusiastas del hardware”, señaló un portavoz de Republic of Gamers durante el anuncio oficial.

Esta máquina plantea una nueva referencia en el sector, donde el hardware deja de ser solo un conjunto de componentes para convertirse en una pieza central de expresión cultural y tecnológica.

El diseño liderado por Yoji Shinkawa fusiona arte, ingeniería y materiales premium en una estética de ciencia ficción. (Asus)

Experiencia y narrativa interactiva con tecnología de próxima generación

La ROG Flow Z13-KJP se presenta como el vehículo ideal para quienes buscan explorar nuevas fronteras narrativas y competitivas. Cada unidad incluye un código digital para Death Stranding 2: On the Beach para PC, permitiendo que los usuarios experimenten las propuestas de KOJIMA PRODUCTIONS en un entorno optimizado.

Este paquete exclusivo destaca la sinergia entre hardware y software, con una pantalla de alta resolución, brillo elevado y reproducción fiel de colores, además de un procesador que responde a las demandas más exigentes de la industria actual.

Un punto clave reside en la integración de una NPU de 50 TOPS, que garantiza la capacidad de ejecutar tareas avanzadas de inteligencia artificial y procesamiento inteligente en tiempo real. Esto posiciona a la Z13-KJP como una opción preparada para los títulos y aplicaciones que definirán los próximos años, tanto en el ámbito del entretenimiento interactivo como en el desarrollo profesional.

La computadora busca satisfacer a quienes desean una tablet de alto rendimiento capaz de reemplazar una PC gamer de escritorio, manteniendo portabilidad y diseño exclusivo. La colaboración entre ROG y KOJIMA PRODUCTIONS trasciende la simple suma de especificaciones técnicas, ya que incorpora elementos de diseño y funcionalidad que reflejan la cultura del descubrimiento y la innovación.

Cada equipo incluye un código digital para Death Stranding 2: On the Beach, potenciando la sinergia entre hardware y software. (Captura/Infobae)

Preventa en Colombia y bundle de colección

El lanzamiento de la ROG Flow Z13-KJP en Colombia inicia con la preventa el 24 de febrero a través del sitio oficial de ASUS ROG, con un precio sugerido de $16.799.900. Los compradores accederán a un bundle de colección que incluye el equipo, el cargador de diseño especial y el código digital de Death Stranding 2: On the Beach. La entrega de las primeras unidades está programada para el 10 de marzo.

La preventa representa la oportunidad exclusiva para adquirir la computadora portátil con la mayor capacidad de memoria RAM disponible en el mercado internacional, un hecho que coloca a la tecnología colombiana en el foco de la innovación global. Tanto jugadores como creadores de contenido encontrarán en la Z13-KJP una herramienta que redefine los estándares de desempeño y diseño en computadoras personales.