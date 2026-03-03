Tecno

Cómo escoger hoy un híbrido: todo lo que debes tener en cuenta sobre esta tecnología

Es fundamental conocer que hay tres clases principales: mild hybrid (ligeros), full hybrid (completos) y plug-in hybrid (enchufables)

Si planeas comprar un auto
Si planeas comprar un auto híbrido en 2026, es clave analizar varios factores antes de decidir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si uno de tus propósitos para 2026 es elegir y comprar un auto híbrido, es fundamental considerar varios aspectos para tomar la mejor decisión.

Probablemente ya conoces la tecnología híbrida, pero vale la pena repasarla: estos vehículos combinan dos motores diferentes para su propulsión, uno de combustión interna (gasolina o diésel) y uno eléctrico, que trabajan juntos para optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones.

A diferencia de los autos eléctricos puros, la mayoría de los híbridos no requieren enchufarse, ya que recargan su batería mediante el frenado regenerativo y el uso del motor de combustión, según explica Toyota España.

Estos autos usan dos motores,
Estos autos usan dos motores, uno de combustión y otro eléctrico, que trabajan juntos para ahorrar combustible y reducir emisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen varios tipos de híbridos, cada uno adaptado a necesidades distintas.

Marco Pastrana De La Cruz, gerente general de Motorysa Colombia, detalla las siguientes categorías: los mild hybrid (MHV) o híbridos ligeros, los full hybrid (HV) o híbridos completos, y los plug-in hybrid, conocidos como híbridos enchufables. Cada tipo responde a diferentes estilos de conducción y preferencias del usuario.

Qué tipos de híbridos hay

Existen tres tipos principales de autos híbridos, según explica Marcos Marco Pastrana De La Cruz, gerente general de Motorysa:

  • Mild hybrid (MHV) o híbrido ligero.

Este sistema utiliza un pequeño motor eléctrico que asiste al motor de combustión interna, pero no es capaz de mover el vehículo de forma independiente en modo eléctrico. Su función principal es apoyar en momentos puntuales, como el arranque o la aceleración, mejorando la eficiencia del combustible.

Revisa el consumo tanto en
Revisa el consumo tanto en ciudad como en carretera, ya que puede variar según el modelo y cómo lo utilices. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Full hybrid (HV) o híbrido completo.

Estos vehículos pueden funcionar únicamente con el motor eléctrico, únicamente con el motor de combustión o con ambos a la vez. Son más versátiles y eficientes que los mild hybrid, ya que pueden recorrer distancias cortas en modo totalmente eléctrico y alternar entre ambos motores según las condiciones de manejo.

  • Plug-in hybrid o híbrido enchufable.

Incorporan una batería de mayor capacidad que puede recargarse conectando el auto a la red eléctrica. Esto les permite recorrer distancias mucho más largas solo con energía eléctrica. Cuando la batería se agota, el vehículo sigue funcionando con el motor de combustión, combinando ambos sistemas para mayor autonomía y eficiencia.

Cada tipo de híbrido responde a diferentes necesidades y estilos de conducción, permitiendo a los usuarios elegir el modelo que mejor se adapte a su rutina diaria y expectativas de ahorro energético.

Considerar estos puntos te permitirá
Considerar estos puntos te permitirá elegir el híbrido más adecuado para tu estilo de vida y necesidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros puntos tener en cuenta al escoger un híbrido

Al elegir un auto híbrido, es importante tener en cuenta varios aspectos clave además del tipo de tecnología:

  • Consumo real de combustible: Verifica el rendimiento en ciudad y carretera, ya que puede variar según el modelo y el uso diario.
  • Autonomía en modo eléctrico: En los híbridos enchufables, revisa cuántos kilómetros puedes recorrer solo con energía eléctrica, especialmente si planeas trayectos cortos frecuentes.
  • Costos de mantenimiento: Aunque suelen ser más bajos que en autos convencionales, consulta los precios de repuestos, revisiones y disponibilidad de talleres especializados.
Evalúa la infraestructura de carga
Evalúa la infraestructura de carga en tu torno. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Precio de compra y beneficios fiscales: Considera el costo inicial, posibles incentivos, exenciones de impuestos o beneficios como reducción de peajes y ventajas en el pico y placa según tu ciudad o país.
  • Garantía y soporte técnico: Elige marcas que ofrezcan garantías extensas, especialmente para la batería y el sistema eléctrico, y que cuenten con una red de servicio confiable.
  • Tamaño y espacio: Evalúa si el modelo se adapta a tus necesidades de espacio familiar o de carga.
  • Infraestructura de carga: Para los híbridos enchufables, verifica la disponibilidad de puntos de carga en tu zona y en tus rutas habituales.
Asegúrate de que el modelo
Asegúrate de que el modelo ofrezca el espacio necesario para tu familia o carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Valor de reventa: Investiga cómo se deprecia el modelo que te interesa y su demanda en el mercado de autos usados.
  • Experiencia de manejo: Realiza una prueba de manejo para comprobar el confort, la respuesta y el funcionamiento de los sistemas híbridos en condiciones reales.

Estos factores te ayudarán a tomar una decisión informada y elegir el híbrido que mejor se ajuste a tus expectativas y estilo de vida.

